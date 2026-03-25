Halbfinale in Folge 7 "Das große Promibacken" 2026 - Wer ist raus vorm Finale? Tränen bei "Bergdoktor"-Star Rebecca Immanuel Veröffentlicht: Vor 28 Minuten von Pia In der Smitten Das große Promibacken Finale im Blick: Wer schafft es in die Top 3? Videoclip • 03:10 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Halbfinale! In Folge 7 wird es nochmal spannend: Wer muss sich verabschieden? Um den Einzug ins Finale kämpfen Anna-Carina Woitschak, René Casselly, Rebecca Immanuel und Alexander Mazza. Am Ende gibt es Tränen für eine Star-Bäckerin.

Folge 7 verpasst? Hier kostenlos auf Joyn streamen Ganze Folge Das große Promibacken Ungeahnte Herausforderungen im Halbfinale Verfügbar auf Joyn Folge vom 25.03.2026 • 118 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

René Casselly von roter Schürze regelrecht beflügelt Alexander Mazza, Rebecca Immanuel und Anna-Carina Woitschack sind überglücklich es in Woche 7 von "Das große Promibacken" geschafft zu haben. Für René Casselly ist das Halbfinale offenbar nur ein notwendiger Zwischenschritt. Der aktuelle Träger der roten Schürze sieht sich schon im Finale. Sein Ziel ist diese Woche nur: Er will dabei auch weiterhin die rote Schürze tragen. Los geht es erstmal mit einem "Frankfurter Kranz kreativ", einer Aufgabe die den vier Kandidat:innen in zwei Stunden wieder alles abverlangt. Schließlich soll der Teigring schön fluffig, der typische Mandelkrokant nicht verbrannt und die Vanille-Buttercreme geschmeidig sein. Zusätzlich sollen sich die Promis kreativ ein kleines bisschen austoben, ohne den Klassiker in Geschmack und Optik zu stark zu verändern.

René trägt das Näschen schon etwas hoch. Anna-Carina Woitschack

René Casselly hat trotz des Zeitdrucks noch Muße für "mentale Spielchen", wie er es nennt. "Ich bin schon fertig, ihr Grau-Schürzen!", ruft er seinen Konkurrent:innen zu. Und er feixt augenzwinkernd: "Ich glaube, das wird mein bester Kuchen!" Die anderen neben es mit Humor. Nur Anna-Carina Woitschack findet: "René trägt das Näschen diese Woche schon etwas hoch." Beim abschließenden Urteil muss Alexander Mazza zittern. Er ist mit der Zeit nicht hingekommen und musste bei der Deko passen. Geschmacklich allerdings hat die Jury "nichts zu beanstanden". Auch bei Rebecca Immanuel läuft es diese Woche nicht ganz rund. Der TV-Star hat es mit der Kreativität zu gut gemeint und ihren Frankfurter Kranz geschmacklich in ein Pfefferminzbonbon verwandelt. Für Bettina Schliephake-Burchardt schmeckt die Torte so, als hätte sie sich gerade gründlich die Zähne geputzt.

Die Stars von "Promi Taste" haben einen Gastauftritt Tatsächlich kommt bei René Casselly Hochmut nicht vor dem Fall, sondern vor dem Mega-Lob. "Deine Torte könnte so in die Auslage einer französischen Patisserie", schwärmt Christian Hümbs. Und der Meisterkonditor legt noch nach: "René, das ist richtig geil. Absoluter Knaller!" Bei Anna-Carina Woitschack bemängelt die Jury nur, dass die Törtchen etwas windschief seien. Ansonsten sind sie, laut Christian Hümbs, "rundum gelungen". Weiter geht es mit der technischen Prüfung und einer großen Überraschung. Die Promis müssen die zweite Aufgabe dieses Mal nicht alleine bewältigen. Jede:r bekommt zur Unterstützung einen Paten beziehungsweise eine Patin an die Seite gestellt. Und die fleißigen Helfer sind natürlich keine Unbekannten, sondern einige der prominenten Teilnehmer:innen, die ab Mittwoch, dem 8. April bei "Promi Taste" mitmachen werden.

Nach dem Rigatoni-Fail könnte es für Alexander Mazza eng werden An der Seite von Anna-Carina Woitschack backt in der letzten technischen Prüfung vorm Finale TV-Moderatorin Angelina Kirsch. Reality-Star Melody Haase darf Alexander Mazza helfen und Comedian Simon Pearce Schauspielerin Rebecca Immanuel. René Casselly hofft, mit Sport-Kommentator Elmar Paulke weiterhin auf Final-Kurs zu liegen. Bei der Punktevergabe liegen die Promi-Duos alle sehr nah beieinander, trotzdem muss es einen letzten Platz geben und der geht in diesem Fall mit 15 Punkten an Alexander Mazza und Melody Haase. Kein Wunder: Die beiden haben in der Aufregung die Tomatensauce in ihrer Rigatoni-Torte vergessen. Ihnen folgen Rebecca Immanuel und Simon Pearce. Bei ihnen gab es wiederum zu viel Sauce, dafür aber auch extra viel Käse. Ganz nach dem Geschmack von Christian Hümbs.

Ich gehe ihm ein Taschentuch holen. Angelina Kirsch

René Casselly und Elmar Paulke müssen sich nur Anna-Carina Woitschack und Angelina Kirsch geschlagen geben. Die blonden Power-Frauen waren bei der Challenge ein perfektes Team und dürfen sich über 18 Punkte für ihre perfekt abgeschmeckte Rigatoni-Torte freuen. Einen kleinen Seitenhieb gegen den knapp unterlegenen René Casselly kann sich Angelina Kirsch nicht verkneifen. "Der Arme", säuselt die "The Taste"-Moderatorin mit Blick auf den Artisten, "Ich gehe ihm gleich ein Taschentuch holen, damit er seine Tränchen trocknen kann." Mit ungebrochenem Ehrgeiz stürzt sich René Casselly in die dritte Aufgabe der Woche und damit die letzte Torte vorm Einzug ins Finale. Gefordert sind "tierische Shag-Cakes", also Torten im strubbeligen Flokati-Look. Christian Hümbs schickt noch eine Warnung raus an die zwei momentanen Schlusslichter im Teilnehmerfeld: "Rebecca und Alex müssen in dieser Aufgabe über sich hinauswachsen und die Kuh vom Eis holen!"

René Casselly: Keine rote Schürze, dafür im Finale Am Ende kann Anna-Carina Woitschack ihren Vorsprung weiter ausbauen. Mit ihrem niedlichen Matcha-Igel hat die Schlagersängerin in Christian Hümbs‘ Augen "alles richtig gemacht". Auch René Casselly legt eine "sehr, sehr geile Präsentation" hin, so der Juror. Trotzdem sichert sein "Drunken Monkey" ihm nicht, wie erhofft, den ersten Platz und Casselly muss seine rote Schürze schweren Herzens an den Schlager-Star abgeben.

Wer ist raus? "Bergdoktor"-Star Rebecca Immanuel scheitert knapp vorm Finale Bleiben also Alexander Mazza und Rebecca Immanuel und die Frage: Für wen von beiden ist die Reise bei "Das große Promibacken" so kurz vorm Finale vorbei? Es geht am Ende nur noch um Nuancen. Mit seiner Meeresschildkröte kann Mazza Immanuels Faultier knapp toppen und freut sich riesig, noch weiter mit dabei zu sein. Beim "Bergdoktor"-Star glitzern Tränen in den Augen, vor allem aus Dankbarkeit für die tolle Erfahrung. "‘Das große Promibacken‘ war eine der allerallerschönsten Reisen meines Lebens", schwärmt die Schauspielerin zum Abschied sichtlich bewegt. Wie es für die letzten drei Kandidat:innen im Finale von "Das große Promibacken" 2026 weitergeht, siehst du in der nächsten Folge am 1. April 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.