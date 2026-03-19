Wer kommt ins Halbfinale? Wer ist raus bei "Das große Promibacken" Folge 6? Arabella Kiesbauer verlässt die "Back-Hölle" Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Pia In der Smitten Das große Promibacken Vom Blumenkasten ins Halbfinale: Wer hat den grünsten Daumen? Videoclip • 02:45 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Langsam wird die Luft dünner und die Zahl der Kandidat:innen kleiner. Aber auch in Folge 6 schnappt sich jemand den Tagessieg und eine prominente Bäckerin muss sich leider kurz vor dem Halbfinale von "Das große Promibacken" verabschieden.

Folge 6 verpasst? Hier kostenlos auf Joyn streamen Ganze Folge Das große Promibacken Waffel dich glücklich! Verfügbar auf Joyn Folge vom 18.03.2026 • 116 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

"Ich bin in der Back-Hölle gelandet": Arabella ist nicht zufrieden Die sehr unterschiedlichen Charaktere werden bei "Das große Promibacken" gleich zu Beginn schon wieder deutlich. Während Rebecca Immanuel sich an ihren Backkünsten und Wortspielen erfreut – "Ich bin eine echte Rebäckerin!" – stöhnt Arabella Kiesbauer über ihren Backversuchen: "Das schaut ja schon wieder grauenvoll aus! Ich bin in der Back-Hölle gelandet!" Anna-Carina Woitschack erfreut sich dagegen an ihrem gelungenen Kuchen im Backofen und schwärmt: "Alter Schwede, der geht aber hoch der Kollege!" Die Schlagersängerin hat bei "Das große Promibacken" ihr Faible fürs Backen entdeckt und gesteht: "Wenn ich etwas mache, dann mit voller Leidenschaft!" Kein Wunder, dass die Ex-Partnerin von Stefan Mross noch immer bei der Show mit dabei ist, obwohl sich bereits die Hälfte der Promis verabschieden musste.

Sieht scheiße aus, schmeckt aber affengeil! Christian Hümbs

Bei der ersten Aufgabe der sechsten Woche müssen die prominenten Bäcker:innen ihr Können bei einer Waffel-Torte unter Beweis stellen. Rebecca Immanuel träumt von Buttermilch-Waffeln mit Creme-Patissiere und Feigen-Grapefruit-Kompott. Und ihre kulinarischen Träume gehen meist auch in Erfüllung. Dieses Mal allerdings bemängelt die Jury, dass ihr Waffel-Turm etwas windschief ist und die Vanille zu dominant. Die "Matcha Mania"-Torte von René Casselly gefällt Bettina Schliephake-Burchardt "optisch schon mal sehr gut", nur leider "fehlt den Waffeln etwas Volumen". Moderator Alexander Mazza hat sichtlich Schwierigkeiten mit seiner Creme, die total auseinanderläuft und einen See um die Torte herum bildet. Das Urteil von Konditormeister Christian Hümbs: "Sieht scheiße aus, schmeckt aber affengeil!" Eigentlich ein schönes Kompliment.

Arabella ist entsetzt, Bettina Schliephake-Burchardt gerät ins Schwärmen Arabella Kiesbauer fällt das vernichtende Urteil über ihren Waffel-Kuchen gleich selbst: "Ich bin wirklich redegewandt, aber dazu fällt mir auch nichts ein." Christian Hümbs schiebt noch eine kleine Erklärung für das Desaster hinterher: "Die Waffeln waren beim Schichten noch zu warm, daher ist die Creme zerlaufen." Das Beste kommt auch in Woche sechs zum Schluss: Anna-Carina Woitschack und ihre Dubai-Torte. Zwar musste Bettina Schliephake-Burchard kurz zuvor noch den Teig retten, aber das scheint vergessen. "Man kann nichts besser machen an dieser Torte", schwärmt die Präsidentin des Deutschen Konditorenbundes. Dieses Lob geht runter wie Öl und dürfte der Schlagersängerin ordentlich Selbstvertrauen für die technische Prüfung geben. Mit den Pistazien-Paris-Brest läuft es dann allerdings nicht ganz so rund. Der französische Klassiker besteht aus einem Brandteig-Ring mit einer dünnen Craquelin-Schicht aus Mürbteig. Gefüllt wird das Backwerk abschließend mit einer Pistazien-Mascarpone-Creme. Bei Anna-Carina Woitschack gerät die Craquelin-Schicht etwas zu dick, ansonsten aber hat die Jury nur Lob für das Paris-Brest und ganze 18 Punkte.

"Affengeile Konsistenz": Höchstes Jury-Lob für Moderator Alexander Mazza Bei TV-Moderatorin Arabella Kiesbauer gibt es dieses Mal respektable 16 Punkte. Das Teilnehmer:innen-Feld liegt bei der Aufgabe so dicht beieinander, dass sie damit trotzdem auf dem letzten Platz landet. Mit 19 Punkten wird René Casselly bei der technischen Prüfung dritter und verpasst damit nur ganz knapp den ersten Platz. Den teilen sich mit 20 Punkten Rebecca Immanuel und Alexander Mazza, dessen Paris-Brest bewegt Christian Hümbs zu einem begeisterten "bilderbuchmäßig!". Und mit der dritten Aufgabe setzt der Moderator fast noch einen drauf. Sein Blumenkasten-Kuchen haut Christian Hümbs fast aus seinen Turnschuhen. "Top-Anschnitt, der Boden ist göttlich und die Creme hat eine affengeile Konsistenz!", schwärmt der Juror. Und er legt noch nach: "Mit Abstand dein stärkster Kuchen!" Holt sich Alexander Mazza diese Woche etwa zum zweiten Mal die rote Schürze? Bei seiner größten Konkurrentin in der Backstube, Rebecca Immanuel, hat das Jury-Lob einen kleinen Kratzer. Christian Hümbs sieht die "Orangen-Tränke an der Grenze".

Überraschung: René Casselly holt sich die rote Schürze Für Begeisterung bei der Jury sorgen die sehr liebevoll gestalteten Rosen von Anna-Carina Woitschack und der Kakteen-Garten von René Casselly. "Tolle Präsentation", lobt Christian Hümbs das Backwerk des Artisten. Doch Bettina Schliephake-Burchardt legt nach: "Aber nicht ganz exakt gearbeitet." Trotz dieser kleinen Kritik wird er am Ende mit 55,5 Punkten zum Wochen-Sieger gekürt und bekommt – endlich! – von Rebecca Immanuel die rote Schürze überreicht. "Ja, Mann!", jubelt René Casselly, tanzt und strahlt über das ganze Gesicht - und . macht das ehemalige Zirkuskind keinen Hehl aus seinem Ehrgeiz:

Habe Woche für Woche so hart dafür gearbeitet! René Casselly