Darum will er keine jüngere Frau "Eberhoferkrimi"-Star: Ein deutlich jüngerer Partner ist "ein totales Eigentor" Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Joyn Redaktion Johanna Christine Gehlen und Sebastian Bezzel sind vor und hinter der Kamera ein unschlagbares Team. Bild: IMAGO/APress International

Mittlerweile wird ein deutlicher Altersunterschied zwischen zwei Partnern immer stärker akzeptiert. Schauspieler Sebastian Bezzel hat zu dem Thema jedoch eine ganz eigene Meinung. Warum eine jüngere Frau an seiner Seite keine gute Idee wäre, hat er gerade in einem Interview verraten.

Seit 2009 ist Sebastian Bezzel verheiratet. Mit seiner Frau Johanna Christine Gehlen hat er zwei Kinder. Eine ungewöhnlich stabile Beziehung, vor allem unter Filmschaffenden. Die beiden trennt genau ein Jahr. Für den Fernsehpolizisten aus dem "Eberhoferkrimi" scheinbar genau der richtige Altersunterschied.

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Warum ein großer Altersunterschied für Bezzel keinen Sinn ergibt Wer seit 17 Jahren eine beständige Beziehung führt, darf seine Geheimtipps für ein harmonisches Miteinander gern teilen. Sebastian Bezzel kann Männer mittleren Alters nicht verstehen, die sich immer wieder deutliche jüngere Frauen suchen. Er sieht in Beziehungen mit großem Altersgefälle vor allem einen psychologischen Knackpunkt. "Wenn man sich klarmachen will, wie alt man ist, dann braucht man nur einen deutlich jüngeren Partner. Das ist ein totales Eigentor", sagt er im Interview mit dem Magazin "Freundin". Statt sich jünger und begehrenswerter zu fühlen, könne genau das Gegenteil eintreten. "Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte eine 30 Jahre jüngere Freundin, dann würde mir ja jeden Tag vor Augen geführt, wie alt ich schon bin." Seiner Ansicht nach liegt der Reiz einer Partnerschaft vielmehr darin, gemeinsam durch ähnliche Lebensphasen zu gehen und zusammen älter zu werden. Gemeinsames Wachsen bedeute auch, ähnliche Erfahrungen zu teilen, vergleichbare Prioritäten zu entwickeln und einander besser zu verstehen. Ein starkes Ungleichgewicht kann hingegen langfristig zu Spannungen führen, etwa bei Lebenszielen, Alltagsgestaltung oder Zukunftsplänen.

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Midlife-Crisis? Nicht bei Sebastian Bezzel Während Bezzel aktuell im Film "Die Älteren" an der Seite von Anna Schudt einen Mann in der Midlife-Crisis verkörpert, scheint ihn diese im echten Leben kaum zu beschäftigen. Im Gegenteil: Der Schauspieler beschreibt sein Leben als erfüllt und ausgeglichen. Ein wichtiger Grund dafür sind in erster Linie seine Kinder, die ihn im Alltag fordern und gleichzeitig bereichern. Hinzu kommt ein voller Terminkalender, der wenig Zeit für Grübeleien lässt. Stattdessen konzentriert er sich auf seine Familie und TV- sowie Kino-Projekte wie den seit 2013 erfolgreichen Eberhoferkrimi. Gerade in der Medienbranche hadern viele Menschen vor sowie hinter der Kamera mit dem Älterwerden. Nicht so Sebastian Bezzel. Während vermutlich ein Großteil diese Phase mit Unsicherheiten verbindet, sieht er darin auch klare Vorteile. Mit zunehmendem Alter wachse die Fähigkeit, Prioritäten zu setzen und sich von unnötigen Dingen zu lösen. Definitiv eine Sichtweise, die man sich abschauen kann.

Beständigkeit statt Klischees In einem beruflichen Umfeld, in dem Beziehungen mit großem Altersunterschied keine Seltenheit sind (Stichwort: Leonardo DiCaprio), wirkt Bezzels realistische Einschätzung erfrischend bodenständig. Statt gängiger Promi-Klischees setzt man im Hause Bezzel/Gehlen auf gemeinsame Lebensrealitäten und -ziele. Der Schauspieler ist damit das beste Beispiel dafür, dass Partnerschaften dann funktionieren, wenn sie auf Augenhöhe stattfinden und kein Statussymbol darstellen müssen. Für Sebastian Bezzel und Johanna Christine Gehlen scheint es jedenfalls bestens zu funktionieren.