Aus Affäre wird große Liebe
Daniel Morgenroth: Das ist die berühmte Freundin des "Traumschiff"-Stars
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Der "Traumschiff"-Star Daniel Morgenroth und Johanna Klante sind seit über zwei Jahrzehnten ein Paar. Wie aus einer Affäre Liebe gewonnen ist und aus welchen Serien du die Schauspielerin kennen könntest.
Seit 2019 spielt Morgenroth in der beliebten ZDF-Serie "Das Traumschiff" die Rolle des Staff-Kapitäns Martin Grimm. Doch nicht nur seine Karriere ist beeindruckend, auch sein Privatleben hat einige turbulente Kapitel zu bieten. Mit Schauspielerin Johanna Klante ist er seit vielen Jahren zusammen.
Ihre Liebe begann als Affäre. Während eines Drehs in Australien um die Jahrtausendwende lernten sich Morgenroth und die damals 29-jährige Müncherin kennen. Klante war zu jenem Zeitpunkt bereits ein bekanntes TV-Gesicht und hatte in populären Serien wie "Marienhof", "Der Alte", "Derrick" und "Tatort" mitgespielt. Sie ist die Tochter des bekannten Regisseurs Diethard Klante.
Liebe auf den ersten Blick führt zu großem Umbruch
In einem Interview mit dem Magazin "Bunte" beschrieb Morgenroth das Kennenlernen später so: "Es war Liebe auf den ersten Blick. Für mich hatte Johanna eine umwerfende Natürlichkeit. Aber wir waren beide vergeben und doch war da diese totale Anziehungskraft zwischen uns." Aus dieser anfänglichen Affäre wurde schließlich weit mehr. Beide gestanden sich ihre Liebe ein und trennten sich gleichzeitig von ihren damaligen Partnern.
Daniel Morgenroth und Johanna Klante gründeten eine Familie und bekamen zwei Töchter. Doch ihre Beziehung erlebte nicht nur glückliche Zeiten. Morgenroth war viel unterwegs und reiste für Theater-Engagements und Tourneen quer durch Deutschland. Klante drehte unterdessen für verschiedene TV-Formate wie "Spreewaldkrimi", "SOKO Stuttgart" oder "Unsere Farm in Irland" und kümmerte sich um die Familie.
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Gemeinsame Projekte und gegenseitiger Halt
Der Schauspieler ist sich bewusst, dass eine lange Beziehung Arbeit erfordert: "Wir ringen auch und unsere Beziehung fällt uns nicht in den Schoß. Aber wir wissen, aus haarigen Zeiten gehen wir als Paar gestärkt raus." Im vergangenen Jahr zeigten die beiden ihre künstlerische Verbundenheit, indem sie gemeinsam auf der Bühne standen. Die Psychokomödie "Der Neurosenkavalier" von Gunther Beth und Alan Cooper feierte am 29. November 2025 Premiere im Schlosspark Theater Berlin.
Heute, nach über 25 gemeinsamen Jahren, erleben Morgenroth und Klante eine neue Phase ihres Lebens. Ihre Töchter sind inzwischen herangewachsen und zunehmend selbstständig. Das Paar genießt die Freiheit: "Unsere Töchter sind jetzt selbstständig und wir nutzen die neugewonnenen Freiräume, um uns wiederzuentdecken", erklärte der "Traumschiff"-Star gegenüber "Bunte".
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