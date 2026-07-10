Affäre wird zur großen Liebe Daniel Morgenroth: Mit dieser berühmten Frau ist der "Traumschiff"-Star zusammen Aktualisiert: Vor 2 Stunden von C3 Newsroom Daniel Morgenroth und seine Lebensgefährtin Johanna Klante stehen gemeinsam in der Psychokomödie "Der Neurosenkavalier" auf der Bühne. Bild: Frank Gaeth

Der "Traumschiff"-Star Daniel Morgenroth und Johanna Klante sind seit über zwei Jahrzehnten ein Paar. Wie aus einer Affäre Liebe gewonnen ist und aus welchen Serien du die Schauspielerin kennen könntest.

Seit 2019 spielt Morgenroth in der beliebten ZDF-Serie "Das Traumschiff" die Rolle des Staff-Kapitäns Martin Grimm. Doch nicht nur seine Karriere ist beeindruckend, auch sein Privatleben hat einige turbulente Kapitel zu bieten. Mit Schauspielerin Johanna Klante ist er seit vielen Jahren zusammen. Ihre Liebe begann als Affäre. Während eines Drehs in Australien um die Jahrtausendwende lernten sich Morgenroth und die damals 29-jährige Müncherin kennen. Klante war zu jenem Zeitpunkt bereits ein bekanntes TV-Gesicht und hatte in populären Serien wie "Marienhof", "Der Alte", "Derrick" und "Tatort" mitgespielt. Sie ist die Tochter des bekannten Regisseurs Diethard Klante.

Liebe auf den ersten Blick führt zu großem Umbruch In einem Interview mit dem Magazin "Bunte" beschrieb Morgenroth das Kennenlernen später so: "Es war Liebe auf den ersten Blick. Für mich hatte Johanna eine umwerfende Natürlichkeit. Aber wir waren beide vergeben und doch war da diese totale Anziehungskraft zwischen uns." Aus dieser anfänglichen Affäre wurde schließlich weit mehr. Beide gestanden sich ihre Liebe ein und trennten sich gleichzeitig von ihren damaligen Partnern. Daniel Morgenroth und Johanna Klante gründeten eine Familie und bekamen zwei Töchter. Doch ihre Beziehung erlebte nicht nur glückliche Zeiten. Morgenroth war viel unterwegs und reiste für Theater-Engagements und Tourneen quer durch Deutschland. Klante drehte unterdessen für verschiedene TV-Formate wie "Spreewaldkrimi", "SOKO Stuttgart" oder "Unsere Farm in Irland" und kümmerte sich um die Familie.

Was gibt's Neues auf Joyn? Hier erfährst du alles auf einen Blick Blitzschnell informiert! Gerade frisch auf Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X und unserer "Behind The Screens"-Seite geteilt - schon in deinem Feed. Das ist unser Joyn-Profil auf Google. Folge unserem Google-Profil und verpasse keine News!