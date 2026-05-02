"NDR Talk Show" Florian Silbereisen überrascht Ex Helene Fischer mit Nacht-Beichte Veröffentlicht: Vor 33 Minuten von C3 Newsroom Eingespieltes Team: Helene Fischer und Florian Silbereisen. Bild: 2016 Getty Images/Jens Schlueter

Bei der "NDR Talk Show" herrschte - wie immer - Harmonie zwischen Helene Fischer und Florian Silbereisen. Allerdings war die Sängerin nervöser als sonst - und der "Traumschiff"-Kapitän überraschte sie mit einem privaten Detail aus seinem Nachtleben.

Auf der Bühne trafen die beiden seit der Trennung schon einige Male aufeinander. Jetzt saßen sie zum ersten Mal in einer Talkshow Seite an Seite. Helene Fischer zeigte sich im Gespräch mit Barbara Schöneberger sehr emotional. Und Florian Silbereisen überraschte seine Ex-Partnerin mit einem Geständnis aus seinem Nachtleben, das sie, trotz der immer noch engen Bindung zwischen den beiden, noch nicht kannte.

Ich glaube, ich werde nur heulen. Helene Fischer

"Ich tue mir wirklich schwer und versuche, diszipliniert zu sein. Aber es gelingt mir einfach nicht", mit dieser persönlichen Beichte gab sich Helene Fischer in dem Gespräch sehr offen. Der Grund für ihre Unsicherheit: Am 10. Juni startet in Dresden ihre Tour und die vergangene Zeit war geprägt von der Geburt ihres zweiten Kindes. "Es war eine stille und schöne Zeit", erzählte die Sängerin. Deshalb falle ihr der Schritt zurück auf die Bühne nicht gerade leicht. Schon zuvor berichtete die Schlagersängerin, dass auch sie manchmal mit dem inneren Schweinehund zu kämpfen habe.

Silbereisens nächtliche Rituale Auch Florian Silbereisen gab in der Runde private Einblicke. Der "Traumschiff"-Kapitän beschrieb sich abseits der Kameras als eher ruhigen Menschen und fügte hinzu: "Helene weiß das auch." Was die Schlagersängerin allerdings noch nicht über ihren Ex-Partner wusste: "Spätestens um vier, halb fünf muss ich mittlerweile auf die örtlichen Wasserspiele". Sie reagierte überrascht und Silbereisen bestätigte: "Damals haben wir noch durchgeschlafen."