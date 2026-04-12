TV-Debüt Frauke Ludowigs Tochter Nele spielt in der Kult-Serie "Das Traumschiff" mit Aktualisiert: Vor 25 Minuten von C3 Newsroom Treten immer öfter zusammen auf: TV-Moderatorin Frauke Ludowig (r.) und ihre Tochter Nele, hier als Gästinnnen bei einer Modenschau. Bild: APress

Realität gewordener Traum: Nele Ludowig, Tochter der Moderatorin Frauke Ludowig, feiert ihr TV-Debüt auf dem "Traumschiff".

Auf dem "Traumschiff" geht demnächst eine neue Passagierin an Bord: Nele Ludowig, Tochter der Moderatorin Frauke Ludowig, ist dort in einer der nächsten Folgen zu sehen. Ihre Begeisterung über den Auftritt in dem ZDF-Klassiker teilte sie auf ihrem Instagram-Account @nelelud.

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Glücksmoment und große Gefühle "Ich glaube, hätte ich das meinem früheren Ich erzählt, wäre ich ausgerastet", schwärmte die 22-Jährige gegenüber ihren über 71.000 Follower:innen. Und weiter: "Ich bin so überglücklich. Ich hatte so einen Riesenspaß. Danke für den tollen Tag und dass ich mitspielen durfte."

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Festes Familienritual "Das Traumschiff" bildet für die 22-Jährige offensichtlich das perfekte Format für ihr Schauspieldebüt. Die Kult-Serie ist im Hause Ludowig offensichtlich ein festes Ritual und "Pflichtprogramm". Immer finde sich dafür die komplette Familie vor dem Bildschirm ein, erzählte Nele weiter. Mit ihrem Auftritt an Bord erfülle sich damit ein lang gehegter Traum.

Emotionen garantiert Welche Rolle sie an Bord spielt, darf sie noch nicht verraten. Es werde allerdings "sehr emotional". Neben Nele Ludowig wird in dieser "Traumschiff"-Episode auch Uschi Glas in einer Gastrolle zu sehen sein.