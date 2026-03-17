Niemandem ist es aufgefallen "Traumschiff"-Star Collien Fernandes deckt Panne am Set auf Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Buzzwoo Collien Fernandes als Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado zusammen mit ihren Kollegen auf der Brücke des ZDF-"Traumschiffs". Bild: picture alliance / ZDF Dirk Bartling

Collien Fernandes gewährt seltene Einblicke hinter die Kulissen des "Traumschiffs" – und enthüllt dabei einen überraschenden Fehler, der bislang offenbar niemandem aufgefallen ist.

Die neue "Traumschiff"-Folge "Island" am 5. April um 20:15 Uhr im ZDF Reise mit im kostenlosen ZDF-Stream auf Joyn!

Seit 2021 steht Collien Fernandes als Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado für das ZDF-"Traumschiff" vor der Kamera. Nun hat die Schauspielerin in einer Talkshow einen ungewöhnlichen Blick hinter die Produktion der beliebten Reihe gegeben – inklusive eines Details, das für Verwunderung sorgt. In der WDR-Sendung "Kölner Treff" am 13. März sprach die 44-Jährige offen über Dreharbeiten und Kulissen-Tricks der Serie. Dabei machte sie deutlich, dass viele Szenen nicht an den Orten entstehen, die später im Fernsehen zu sehen sind.

Drehorte oft anders als gedacht Wie Fernandes erklärte, werde beim "Traumschiff" häufig mit Kulissen und Inszenierungen gearbeitet, die nicht den tatsächlichen Schauplätzen entsprechen. Für Zuschauerinnen und Zuschauer bleibe das meist unbemerkt. "Ich muss jetzt mal etwas spoilern, was absurderweise niemandem aufgefallen ist: Ich schaue 'Traumschiff Afrika', es wird angekündigt, dass wir morgen ankommen – und plötzlich sehe ich Eisberge im Hintergrund", berichtet die Schauspielerin lachend. Selbst sie kann kaum fassen, dass dieser Fehler bisher unbemerkt geblieben ist.

Zuschauer schauen genau hin – doch dieser Fehler blieb verborgen Fernandes berichtet außerdem, dass beim ZDF regelmäßig Rückmeldungen von Zuschauer:innen zum "Traumschiff" eingehen – ausgerechnet dieser Patzer sei jedoch offenbar niemandem aufgefallen. Moderator Micky Beisenherz reagierte darauf mit einem Scherz und sagte, dass es zu ihr passe, solche Details zu bemerken: "Du bist ja von Grund auf eine korrekte Person, das spricht ja für dich, dass dir das aufgefallen ist". Im weiteren Verlauf nimmt er TV-Kollege Florian Silbereisen auf die Schippe, der kürzlich einem schwer kranken Fan einen Wunsch erfüllt hatte: "Silbereisen hat es nicht bemerkt". Collien Fernandes stellt daraufhin klar: "Ja, aber der stand auch in Richtung zu Valentina Pahde und der Eisberg war hinter ihm". Zudem klärt Collien Fernandes mit einem weiteren Irrglauben rund um die Serie auf: "Es ist egal, wofür du unterschreibst. Ich habe jetzt zweimal "Traumschiff – Namibia" gedreht. War ich in Namibia? Noch nie." Die Schauspielerin verrät, dass die Dreharbeiten zu "Traumschiff-Namibia" tatsächlich im Bremer Hafen stattfanden. Gastrolle bei "Das Traumschiff": Evelyn Burdecki geht am Ostersonntag an Bord