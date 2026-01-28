ZDF-Kultserie im Fan-Check Überraschend: Dieser Star ist der beliebteste "Traumschiff"-Kapitän Veröffentlicht: Vor 32 Minuten von Johanna Grauthoff Daniel Morgenroth, Florian Silbereisen (M.) und Barbara Wussow sind fester Bestandteil der ZDF-Serie "Das Traumschiff". Bild: ZDF / Dirk Bartling

Seit fast 45 Jahren sticht "Das Traumschiff" regelmäßig in See und begeistert seine Fans. Fünf Kapitäne haben in dieser Zeit das Ruder übernommen. Eine aktuelle Umfrage zeigt nun klar, welchen Brückenchef das Publikum am meisten schätzt.

"Das Traumschiff": Seit Jahrzehnten eine Erfolgsgeschichte Seit Anfang der 1980er-Jahre gehört "Das Traumschiff" zum Programm des ZDF. Viermal im Jahr lockt das Erfolgsformat Millionen Menschen vor die Bildschirme. Über 100 Folgen wurden bislang ausgestrahlt, weitere Reisen sind bereits in Planung. Trotz wechselnder Destinationen und ständig neuer Passagier:innen ist eines konstant geblieben: der Kapitän als zentrale Identifikationsfigur an Bord. Die Crew hat sich im Laufe der letzten Jahrzehnte immer wieder verändert, doch gerade der Kapitän prägt jede Ära der Serie entscheidend. Insgesamt fünf Schauspieler haben bislang das Kommando über das legendäre Kreuzfahrtschiff geführt - mit sehr unterschiedlicher Resonanz beim Publikum.

Umfrage zeigt klaren Favoriten Wer ist der beliebteste Kapitän in der Geschichte von "Das Traumschiff"? Dieser Frage ist das Meinungsforschungsinstitut Civey im Auftrag von "t-online" nachgegangen. Zwischen dem 8. und 18. Dezember 2025 wurden rund 1.000 Personen online befragt, welchen Kapitän sie am meisten schätzen. Ein Schauspieler liegt deutlich vor seinen Kollegen und verkörpert für viele Zuschauer:innen bis heute den perfekten "Traumschiff"-Kapitän. Das Ergebnis überrascht - vor allem mit Blick auf den aktuellen Kapitän.

Florian Silbereisen: Vom Unterschätzten zum Favoriten Seit 2019 steht Florian Silbereisen als Kapitän Max Parger auf der Brücke des "Traumschiffs". Als er die Rolle übernahm, war die Skepsis bei Teilen des Publikums groß. Der Schlagerstar sollte dem ZDF-Klassiker neue Impulse verleihen und die Serie in eine neue Phase führen - ein Anspruch, der nicht unumstritten war. Damals hielten ihn laut einer exklusiven Umfrage von "t-online" und dem Umfrageinstitut Civey nur 13,2 Prozent der Befragten für die richtige Wahl. Trotzdem stiegen die Einschaltquoten zunächst deutlich an, sodass die ersten Folgen mit Silbereisen fast acht Millionen Zuschauer:innen erreichten. Zwar sind die Zahlen zuletzt auf rund 4,26 Millionen gesunken, doch beim Publikum kommt Silbereisen weiterhin gut an. Mit 18 Prozent belegt er überraschend den zweiten Platz der Umfrage. Ein Ergebnis, das besonders vor dem Hintergrund seiner Anfangszeit erstaunt. Inzwischen scheint sich die Meinung deutlich gewandelt zu haben. Für viele Fans ist "Das Traumschiff" ohne den Entertainer kaum noch vorstellbar. Wie nun bekannt wurde, soll Florian Silbereisen seinen Vertrag kürzlich um weitere zwei Jahre verlängert haben. Bis mindestens 2028 wird er also weiterhin als Kapitän Max Parger über die Weltmeere schippern.

Siegfried Rauch: Menschliche Wärme überzeugt Fans Trotz der Beliebtheit des aktuellen Kapitäns führt an einem Namen kein Weg vorbei: Siegfried Rauch. Als Kapitän Jakob Paulsen prägte er das "Traumschiff" von 1999 bis 2013 mit seiner besonderen Mischung aus Autorität und menschlicher Nähe. Als er nach 14 Jahren sein Serien-Aus verkündete, erklärte er: "Es wird Zeit, Abschied zu nehmen. Ich habe die ganze Welt gesehen, jetzt ist es genug mit der Reiserei." Für 36 Prozent der Befragten ist der Schauspieler mit den weißen Haaren und den strahlend blauen Augen der beliebteste Kapitän der "Traumschiff"-Geschichte - Platz eins mit deutlichem Abstand. Nach seinem Ausstieg blieb Rauch dem ZDF treu und übernahm ab 2007 eine tragende Rolle als Dr. Roman Melchinger in der Serie "Der Bergdoktor". 2018 starb er im Alter von 85 Jahren.

Siegfried Rauch spielte von 1999 bis 2013 beim "Traumschiff" mit. Bild: IMAGO/BREUEL-BILD

Sascha Hehn: Publikumsliebling mit klaren Worten 2014 kehrte Sascha Hehn auf das "Traumschiff" zurück - diesmal als Kapitän Victor Burger. Für Fans war es ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten: Hehn gehörte bereits zur Originalbesetzung und war von 1981 bis 1987 als Chef-Steward zu sehen sowie später als Erster Offizier. Nach 23 Jahren Pause übernahm er schließlich für fünf Jahre das Kommando. In der Umfrage erreicht der heute 71-Jährige 17 Prozent und belegt damit Platz drei. 2019 verabschiedete sich Hehn endgültig von der Serie - und das nicht leise. Er kritisierte offen, das Format habe seinen Charme verloren. "Zuletzt war es so, dass einfach alte Geschichten wiederholt wurden. Nach dem Motto: Der Zuschauer merkt das ja sowieso nicht", sagte er. Dramaturgische Fehler seien für ihn "unerträglich" gewesen, gerade angesichts der hohen Produktionskosten von rund 1,64 Millionen Euro pro Folge.

Gisela Peltzer und Sascha Hehn, damals Chef-Steward auf dem "Traumschiff". Bild: imago images/United Archives

Heinz Weiss: Der Dauerbrenner mit ruhiger Hand Mit Heinz Weiss stand von 1983 bis 1999 Kapitän Heinz Hansen auf der Brücke. Bodenständig, ruhig und verlässlich prägte er das "Traumschiff" über 16 Jahre hinweg - länger als jeder andere Kapitän. Gesundheitliche Probleme zwangen ihn 1999 zum Abschied. Nach einer schweren Blutvergiftung musste ihm ein Bein amputiert werden. Der damals 78-Jährige konnte seine Rolle nicht mehr fortsetzen. In der Umfrage erreicht Heinz Weiss 15 Prozent und landet damit auf dem vorletzten Platz. Er verstarb 2010 im Alter von 89 Jahren.

Heinz Weiss hatte von 1983 bis 1999 die "Traumschiff"-Brücke unter Kontrolle. Bild: picture alliance/United Archives

Günter König: Der erste Kapitän Den Anfang der Kapitänsgeschichte machte 1981 Günter König. Der damals 55-Jährige spielte Kapitän Jens Braske und steuerte das "Traumschiff" als Erster über die Weltmeere. Seine Darstellung galt als seriös und eher distanziert, doch lange blieb er nicht an Bord. Nach nur sechs Folgen verließ König die Serie wieder. Bei den Zuschauer:innen ist er kaum in Erinnerung geblieben. Lediglich ein Prozent der Befragten nannten ihn als ihren Lieblingskapitän. Günter König starb 1998 im Alter von 71 Jahren.