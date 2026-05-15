Insta-Reel mit Lachanfall Helene Fischer präsentiert Florian Silbereisen ihren neuen Song - seine Reaktion muss gepiept werden Aktualisiert: Vor 51 Minuten von C3 Newsroom Getrennt, aber auf der Bühne immer wieder vereint und privat gute Freunde: Helene Fischer und Florian Silbereisen, hier bei den "Schlagerchampions" 2026. Bild: IMAGO/Berlinfoto

Helene Fischer lässt Florian Silbereisen ihren neuen Song hören und fordert ihn auf, den Titel pantomimisch darzustellen. Was dann vor laufender Kamera passiert, sorgt nicht nur bei Helene für einen Lachanfall.

Helene Fischer steht kurz vor ihrem musikalischen Comeback nach der Babypause: Am 29. Mai veröffentlicht die 41-Jährige eine neue Single. Ihren Ex-Partner Florian Silbereisen ließ sie nun in einem Instagram-Reel den Song zum ersten Mal hören – mit der Bitte, ihn nur mit Gesten für die Fans darzustellen. Was dann passiert, sorgt im Netz für Lacher — und ein bisschen Ironie.

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Kopfhörer auf, Kamera läuft Es ist nicht das erste Mal, dass sich die beiden in einem Insta-Reel auf dem Laubengang eines Hauses treffen und dort Helenes Lieder in Szene setzen. Dieses Mal sind zwar nur ein paar Takte ihres neuen Songs zu hören, aber einen Vorgeschmack geben sie. "Ich zeig jetzt dem Flori meinen neuen Song", kündigt die Schlagersängerin in dem Videoclip an. Und weiter: "Ihr sollt raten, wie er heißt." Dann setzt sie ihrem Ex-Partner die Kopfhörer auf. Der "Traumschiff"-Kapitän beginnt sofort, sich im Takt zu bewegen.

Gepiepter Spruch Es dauert nur Sekunden, bis er etwas sagt. Was genau Florian Silbereisen im ersten Versuch von sich gibt, bleibt jedoch ein Geheimnis. Offensichtlich ein frecher Spruch - denn im Video legt sich ein Piepton über seine Worte und Helene Fischer bekommt einen Lachanfall. Im zweiten Anlauf klappt es dann: Florian Silbereisen tippt auf seine Armbanduhr. Dann legt er den Kopf seitlich auf die zusammengelegten Hände, eine Schlaf-Geste: Der Titel der neuen Single von Helene Fischer lautet "Heute Nacht".