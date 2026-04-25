Ehekrise "Traumschiff"-Star Barbara Wussow öffnet sich über Ehestreit und späte Familienplanung Aktualisiert: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom Barbara Wussow blickt heute kritisch auf ihre Entscheidung zur späten Familienplanung zurück. Bild: picture alliance / SvenSimon | FrankHoermann / SVEN SIMON

Ein Moment voller Emotionen, der bis heute nachwirkt: "Traumschiff"-Schauspielerin Barbara Wussow erinnert sich an einen heftigen Streit mit ihrem Mann, bei dem es um die Zukunft ihrer Familie ging. Während er sich Kinder wünschte, war sie noch nicht bereit - eine Entscheidung, die sie Jahre später ins Grübeln bringt.

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Barbara Wussow und Albert Fortell zählen zu den beständigsten Paaren der Branche. Bereits seit 1983 gehen sie gemeinsam durchs Leben, seit 1990 sind sie verheiratet. Über die Jahre hinweg haben sie viel miteinander erlebt - doch auch eine so lange Beziehung bleibt nicht frei von Konflikten. Trotz der vielen gemeinsamen Jahrzehnte kam es immer wieder zu schwierigen Phasen. Besonders ein Thema stellte ihre Ehe auf eine harte Probe: der Kinderwunsch. In einem Interview mit dem Magazin "Das Neue" spricht die "Traumschiff"-Darstellerin offen und ehrlich über diese Zeit.

Streitpunkt Familienplanung Während Fortell sich früh eine Familie vorstellen konnte, hatte Wussow andere Prioritäten. Die 65-Jährige wollte zunächst ihre Karriere weiterverfolgen und kurz nach ihrer Hochzeit die gemeinsame Zeit zu zweit genießen. Diese unterschiedlichen Vorstellungen führten immer wieder zu Spannungen - und schließlich zu einem besonders heftigen Streit während Dreharbeiten in der Steiermark. Als die gebürtige Münchnerin die Serie "Die Leute von St. Benedikt" drehte, spitzte sich die Situation dramatisch zu. Die Auseinandersetzung zwischen dem frisch gebackenem Ehepaar spielte sich in einer fast surrealen Kulisse ab: mitten im verschneiten Wald, umgeben von Tannen und Stille. Damals machte sie ihrem Mann unmissverständlich klar: "Ich will jetzt noch keine Kinder. Nein, ich will dich alleine haben." Der "Traumschiff"-Star erinnerte sich an die Szene, die die Auseinandersetzung noch intensiver wirken ließ:

Die Raben sind aufgeflogen. Barbara Wussow

In diesem Film-Highlight spielt Barbara Wussow eine prominente Nebenrolle Film ansehen Comedy Eine Insel zum Träumen - Koh Samui Verfügbar auf Joyn 89:40 Min • Ab 16 Link kopieren Teilen

Späte Entscheidung Erst Jahre später erfüllte sich der Kinderwunsch des Paares. Sohn Nikolaus kam zur Welt, als Wussow 38 Jahre alt war, Tochter Johanna folgte, als sie 44 war. Heute blickt die Schauspielerin anders auf diese Lebensphase zurück und gibt in dem Interview offen zu, dass sie sich im Nachhinein eine frühere Entscheidung gewünscht hätte. Offen und ehrlich gesteht sie:

Ich hätte heute gerne mit 29 und nicht mit 38 mein erstes Kind gekriegt.

Auch der Anfang ihrer Liebesgeschichte war alles andere als klassisch. Kennengelernt haben sich Wussow und Fortell durch ein eher ungewöhnliches Angebot: Er bat sie, Kulissen für eine erotische Lesung zu entwerfen. Zunächst lehnte sie ab, doch die Neugier siegte, erzählten die beiden in einem früheren Interview mit "Das Neue". Schließlich ließ sie sich auf ihn ein - und wurde nicht nur von seinem Humor, sondern auch von seiner charmanten Art überzeugt. Aus der anfänglichen Skepsis entwickelte sich eine Beziehung, die bis heute anhält.