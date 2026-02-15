Sie spielt eine Stylistin Gastrolle bei "Das Traumschiff": Evelyn Burdecki geht am Ostersonntag an Bord Aktualisiert: Vor 41 Minuten von spot on news Saskia Vester (v.l.n.r.) mit Rosa von Lobenstein und Evelyn Burdecki auf dem "Traumschiff". Bild: ZDF / Dirk Bartling

An Ostern geht es mit dem ZDF-"Traumschiff" nicht nur für Florian Silbereisen als Kapitän Max Parger nach Island, sondern auch für Evelyn Burdecki. Der Realitystar spielt in einer Gastrolle eine Stylistin.

"Das Traumschiff" sticht an Ostern wieder in See - und diesmal geht auch Evelyn Burdecki (37) an Bord. Für Kapitän Max Parger und seine Crew geht es nach Island, ausgestrahlt wird die neue Folge am Ostersonntag (5. April) um 20:15 Uhr im ZDF.

"Das Traumschiff" am 5. April um 20:15 Uhr im ZDF Begleite die Crew im kostenlosen Livestream auf Joyn

Erlebe den Reality-Star schon jetzt in Aktion "Topf sucht Burdecki" kostenlos auf Joyn streamen!

Kapitän Parger wird erneut von Florian Silbereisen (44) gespielt. An seiner Seite sind auch diesmal wieder Barbara Wussow (64) als Hoteldirektorin Hanna Liebhold, Daniel Morgenroth (61) als Staff-Kapitän Martin Grimm und Collien Fernandes (44) als Dr. Jessica Delgado dabei.

"Achtung, Achtung: Evelyn an Bord!" Burdecki ist in einer Gastrolle als Stylistin Vera zu sehen. Die Dschungelkönigin von 2019 hatte ihren Auftritt bereits im vergangenen Sommer angekündigt: Im Juni veröffentlichte sie auf Instagram ein Video mit Filmklappe und schrieb dazu: "Achtung, Achtung: Evelyn an Bord! Ich bin wirklich auf DEM Traumschiff und nein, nicht als Animateurin oder blinder Passagier, sondern mit Rolle, Text und allem Drum und Dran!"

Darum geht es in "Das Traumschiff: Island" Unter den Passagieren sind unter anderem Nikolaus Andresen (Barnaby Metschurat) und Dominik Dahlke (Bernhard Piesk). Auf der MS Amadea erfahren die beiden, dass sie Halbbrüder sind: Ihr Vater hat ihnen ein Ferienhaus an einem Fjord vererbt - mit dem ausdrücklichen Wunsch, dass sie als Brüder zusammenfinden. Doch während Nikolaus die Reise am liebsten sofort abbrechen würde, sucht Dominik nach Antworten.

Unterdessen reist Evelyn Küpper (Saskia Vester, 66) mit ihrer Enkelin Ronja (Rosa von Lobenstein) nach Island. Dort trifft sie mit Antonia (Michaela May, 73) auf ihre alte Liebe - und plötzlich ist die Nähe wieder da. Als Antonia sie bittet, auf Island zu bleiben, steht Evelyn vor einer Entscheidung. Jessica wiederum will mit Hanna bei einer Wanderung abschalten, doch der Ausflug endet anders als geplant: Sie verirrt sich. Wer nicht bis Ostersonntag warten möchte, kann die neue Folge schon früher streamen: Ab dem 28. März steht "Das Traumschiff: Island" in der ZDF-Mediathek bereit und bleibt dort ein Jahr lang abrufbar.