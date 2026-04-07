Reaktionen im Netz "Völlig sinnbefreite Story": Osterfolge vom "Traumschiff" kommt nicht gut bei den Fans an Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von C3 Newsroom Staff-Kapitän Martin Grimm (Daniel Morgenroth), Dr. Jessica Delgado (Collien Fernandes) und Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen, v.l.) auf der Brücke des ZDF-"Traumschiffs". Bild: picture alliance / ZDF Dirk Bartling

Island, Geysire, queere Liebe und zwei heimliche Halbbrüder: Die Osterfolge vom "Traumschiff" sorgt für heftige Diskussionen. Während einige von "Laienspiel-AG" und "völlig sinnbefreiter Story" sprechen, feiern andere Bilder, Besetzung und Emotionen.

"Traumschiff" zu Ostern: Island-Folge spaltet das Publikum Ostersonntag im ZDF: Für viele gehört das "Traumschiff" so selbstverständlich dazu wie Eier und Schokolade. Diesmal nimmt Kapitän Max Parger alias Florian Silbereisen Kurs auf Island: Geysire, Vulkane, mystische Nebel - die Kulisse ist definitiv Kino-tauglich. Erzählt werden gleich drei Geschichten: Zwei Alleinreisende merken auf der Überfahrt, dass sie Halbbrüder sind und ihr Vater ein Doppelleben geführt hat. Eine Passagierin trifft auf Island ihre frühere große Liebe wieder. Und Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado verirrt sich in der isländischen Wildnis. Auf dem Papier klingt das nach klassischem "Traumschiff"-Mix aus Familiendrama, romantischer Vergangenheit und einer Prise Abenteuer. In der Praxis sorgt die Folge aber für Aufregung im Netz. Besonders auf X (ehemals Twitter) schießen einige Nutzer:innen scharf: Von "Laienspiel-AG" ist die Rede, von schwachen schauspielerischen Leistungen und Drehbüchern, die alles andere als State of the Art seien. Ein Kommentar bringt es sarkastisch auf den Punkt: "Eine völlig sinnbefreite Story? Willkommen beim 'Traumschiff'." Einige Nutzer:innen gehen sogar so weit, sich selbst als Drehbuchautor:innen anzubieten - inklusive Seitenhieb Richtung Rundfunkbeitrag: Man wolle "an dieser Stelle auf den Umstand aufmerksam machen, dass wir den Drehbuchautor mit unseren Gebühren bezahlen". Für diese Fraktion ist die Island-Folge ein weiteres Argument dafür, dass die Reihe erzählerisch "aus der Zeit gefallen" sei: veraltete Rollenbilder, vorhersehbare Plots, wenig zeitgemäßes Storytelling.

"Story auserzählt" und "ohne Schifferle fehlt was": Die lautesten Beschwerden Neben der Kritik an Drehbuch und Spiel gibt es in der Osterausgabe einen Punkt, der immer wieder auftaucht: Kreuzfahrtdirektor Oskar Schifferle fehlt. Die von Harald Schmidt gespielte Figur war in der Island-Folge nicht zu sehen. Kommentare wie "Ohne Schifferle fehlt einfach was auf dem 'Traumschiff'" ziehen sich durch die Timeline. Ein X-User fasst seine Ungeduld in einen Satz, der viral ging: "Ok. Halbbrüder. Story auserzählt. Bringt jetzt endlich Schifferle!" Die Nebenplots sind nett, aber für viele gehört die ironische Einordnung durch den Kreuzfahrtdirektor längst zum Pflichtprogramm. Wenn dieser Fixpunkt fehlt, wirkt die Folge auf einige plötzlich "leer", egal wie viele Geysire in die Luft schießen. Auch die queere Liebesgeschichte zwischen Toni und Evelyn wird diskutiert: Während viele sie als zeitgemäß sehen, reagieren einzelne Nutzer:innen im Netz mit scharfer, teils abwertender Kritik und werfen der Serie vor, gesellschaftliche Themen zu stark in den Vordergrund zu rücken.