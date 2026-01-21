Mit Spannung erwartet
ZDF verkündet: Uschi Glas kehrt nach 7 Jahren zum "Traumschiff" zurück
Diese Rückkehr wird viele "Traumschiff"-Fans freuen: Eine deutsche TV-Legende sticht wieder in See. Es geht nach Vietnam!
Uschi Glas auf Kurs
Lange war sie auf dem Festland zu Hause, doch nun kehrt Uschi Glas für eine neue Folge auf das "Traumschiff" zurück, wie das ZDF jetzt bekannt gab.
Die 81-Jährige wird in der Episode "Vietnam" mitspielen, die derzeit gedreht wird. Für Glas ist es bereits die vierte Fahrt auf dem legendären Kreuzfahrtschiff. Ihre erste Reise führte sie 1986 nach Thailand, zuletzt war sie 2019 in der Antigua-Folge zu sehen.
Grande Dame des deutschen Films
Die Schauspielerin steht bereits seit den 60er-Jahren vor der Kamera. Neben erfolgreichen ZDF-Serien wie "Zwei Münchner in Hamburg" oder "Anna Maria - Eine Frau geht ihren Weg" war sie unter anderem auch in den "Fack ju Göhte"-Filmen und in zahlreichen weiteren TV-Produktionen zu sehen.
Neben Glas spielen in der "Vietnam"-Folge Barbara Schnitzler, Anselm Bresgott, Janina Stopper, Maximilian Befort und Nelly Hoffmann mit. Kapitän Max Parger wird wie gewohnt von Florian Silbereisen gespielt.
Kennst du schon dieses Film-Highlight mit Uschi Glas?
Auch Bangkok-Episode mit Starbesetzung
Die Dreharbeiten für beide neuen Folgen "Bangkok" und "Vietnam" laufen noch bis Mitte April 2026. Weitere Details zur Handlung sind noch nicht bekannt. Doch auch die Bangkok-Episode kann sich sehen lassen: Neben der Stammbesetzung um Silbereisen, Barbara Wussow, Daniel Morgenroth und Collien Fernandes werden auch Harald Schmidt, Mascha Schrader, Merle Collet, Uwe Preuss, Tina Amon Amonsen und Tim Seyfi mit an Bord gehen.
Wann die neuen Folgen ausgestrahlt werden, hat das ZDF allerdings noch nicht verkündet.
