Sie spielt die Freundin des Ermittlers "Der Alte"-Star Annika Blendl privat: Als Teenagerin ist sie ausgebüchst Aktualisiert: Vor 1 Stunde von teleschau Berufliche Unterstützung und mehr: Eva Reinhardt (Annika Blendl) hat Kommissar Caspar Bergmann (Thomas Heinze) eine richterliche Genehmigung besorgt. Bild: ZDF/Barbara Bauriedl

Schauspielerin, Regisseurin, Partnerin, Mutter: Annika Blendl scheint mehrere Leben zu haben. In "Der Alte" spielt sie eine Richterin, die mit Kommissar Bergmann liiert ist. Das Staffelfinale lässt vermuten, dass aus den beiden mehr wird. Was du über das Multitalent wissen musst.

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4-Zimmer-Wohnung in bester Lage in München. Altbau, gut geschnitten. "Wow, das kannst du dir leisten?", fragt Kriminalhauptkommissar Caspar Bergmann (Thomas Heinze) seine Freundin, die Richterin Eva Reinhardt (Annika Blendl). Ihre Antwort: "Na ja, vielleicht finde ich ja noch einen Mitbewohner." "Der Alte" blickt verwirrt, aber nicht verstört. Die Szene aus der Episode "Bescheidener Wohlstand", die am 22. Mai im ZDF läuft, lässt vermuten: Eva meint es ernst mit Caspar. Ob die beiden den nächsten Schritt machen, bleibt offen: Die Wohnung schnappt sich jemand anderes. Und jetzt ist erst mal Staffelpause. Klar ist aber: Annika Blendl ist und bleibt eine feste Größe im Krimiformat.

Wer ist die Frau an der Seite des "Alten"? Seit Thomas Heinze im Jahr 2024 die Rolle des legendären TV-Ermittlers übernommen hat, hat auch Annika Blendl in mehr als zehn Episoden mitgewirkt. Doch wer ist die Schauspielerin, deren Figur dem Kommissar immer mal wieder beruflich unter die Arme greift? Am 16. Juni 1982 in Regensburg geboren, hat sich Annika Blendl schnell an eine große Familie gewöhnt: zwei ältere Schwestern, drei jüngere Brüder. "Wir sind in einer Riesenhorde aufgewachsen", sagte sie 2011 in einem Interview mit der "taz". Künstlerisches Talent bewies sie schon früh: Sie lernte Geige und gewann zweimal in Folge den ersten Preis beim bundesweiten Nachwuchswettbewerb "Jugend musiziert". Nach ihrem Abitur wollte sie in die Fußstapfen ihrer sechs Jahre älteren Schwester Mareile Blendl treten. Die ist auch Schauspielerin und war zuletzt unter anderem in der Serie "Die drei von der Müllabfuhr" zu sehen. Annika Blendl ging nach Berlin, drehte zunächst Werbespots und arbeitete als Model für verschiedene Modehäuser. Auch ohne Ausbildung erhielt sie ab 2002 ihre ersten Fernsehrollen. So hatte sie einen größeren Part im TV-Film "Love Crash" und eine Nebenrolle in der hessischen "Tatort"-Episode "Oskar". Sieben weitere Episodenrollen im berühmten ARD-Krimiformat hatte sie seitdem. Um das Theater macht Annika Blendl dagegen, im Gegensatz zu ihrer Schwester Mareile, einen Bogen, wie sie in der "taz" verriet. "Fürs Theater bin ich zu wenig Rampensau. Da liegen mir die sanften Töne im Film mehr, dieses Zuschauende, Leise." Einzige Ausnahme: ihr Engagement am Schauspielhaus Zürich in der Produktion "Die Schneekönigin".

Mit 13 zog sie zwei Wochen ohne Eltern durch Italien Schon deutlich früher hatte sich in ihrem Leben gezeigt: Annika Blendl ist abenteuerlustig - und manchmal ziemlich wagemutig. Mit 13 büxte sie mit einer Freundin aus einer Jugendreise aus und reiste zwei Wochen lang durch Italien. Die beiden schliefen auf der Straße. "Hinter Blumenkübeln, weil wir kein Geld für ein Hotel hatten", wie die Schauspielerin in der "taz" verriet. Mit dabei: eine gefälschte Einverständniserklärung ihrer Eltern, organisiert von einer ihrer Schwestern. Zwei Jugendliche allein in einem fremden Land? "Da hätte man wahnsinnige Angst haben können", so Blendl. "Ich hatte aber nie ein Problem damit, den Kopf auch mal auszuschalten." Auch heute, mit 44 Jahren, hat sich Annika Blendl ihre Neugier und ihren Tatendrang bewahrt. "Ich habe immer Hummeln im Hintern", gesteht sie. Auch der Gedanke, als Schauspielerin auf Castings und einen unberechenbaren Markt angewiesen zu sein, war ihr bald ein Gräuel. Ab 2009 absolvierte sie an der Münchner Filmhochschule ein Regiestudium. Dokumentarfilm, wohlgemerkt. "Ich wollte nicht ausgeliefert sein", sagt sie im "taz"-Interview, "nicht diejenige, die sitzt und wartet, sondern diejenige, die macht".

Später folgten "Kommissar Dupin" und "Das Quartett" Gleichwohl war sie nach wie vor in TV- und Filmproduktionen zu sehen. Regelmäßige Auftritte hatte Annika Blendl ab 2014 als Sekretärin Nolwenn in der ARD-Krimireihe "Kommissar Dupin". Seit 2019 spielt sie zudem in der ZDF-Serie "Das Quartett" die Kommissarin Pia Walther. 2012 gründete Annika Blendl zusammen mit dem Regisseur Michael Schmitt und der Regisseurin Leonie Stade die "Man on Mars Filmproduktion". Als Regisseurin hat sie Filme wie "Dianas letzte Nacht" (2022) gedreht, einen 90-Minüter über die letzten Stunden der britischen Prinzessin Diana Spencer, die 1997 bei einem Autounfall ums Leben kam. Zudem hat Annika Blendl mehrere Episoden der Netflix-Reality-Serie "Kaulitz & Kaulitz" gedreht. Das Format gewährt einen intimen Einblick in das Privatleben der Zwillinge Bill und Tom Kaulitz. Die zweite Staffel gewann 2025 den Deutschen Fernsehpreis.

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Auch Annika Blendls Partner ist Schauspieler Privat ist die Darstellerin und Regisseurin seit etwa 15 Jahren mit dem Schauspieler Alexander Beyer ("Sonnenallee", "Good Bye, Lenin", "Der Barcelona-Krimi") liiert. Der Beziehung entstammen ein Sohn (geboren 2008) und eine Tochter (geboren 2012). Das Paar lebt in München.