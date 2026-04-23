Multitalent im Porträt Neue Folge von "Der Alte": So hart trifft es die Rolle von Franziska Schlattner Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von teleschau In ihrer Rolle als Pflegedienstleiterin Sabine Doheim legt Franziska Schlattner in "Der Alte - Blaue Stunde" großen Wert auf das Wohl ihrer Klient:innen. Bild: ZDF/Erika Hauri

"Mein Weg war nie gradlinig, sondern geprägt von Neugier, Veränderung und dem Wunsch, in die Tiefe zu gehen." So beschreibt sich Franziska Schlattner selbst. Die in Rumänien geborene Schauspielerin hatte zuletzt drei Episodenrollen in "Frühling". Doch sie steht nicht nur selbst vor der Kamera.

Zuletzt stand Franziska Schlattner an der Seite von Sönke Möring in "Frühling" vor der Kamera. Die Schauspielerin verkörperte in der beliebten ZDF-Serie die Frau eines Mannes, der an Gedächtnisschwund leidet. Am 24. April ist die 55-Jährige nun in "Der Alte" zu sehen. In der Folge "Blaue Stunde" mimt sie die dauergestresste Leiterin eines Pflegedienstes. Doch es kommt noch härter für Sabine Doheim: Ada Sahin (Anuschka Tochtermann), eine ihrer beliebtesten Pflegerinnen, wurde ermordet. Nicht nur die Chefin ist fassungslos. Auch das Ermittlerteam um Caspar Bergmann (Thomas Heinze) und Annabell Lorenz (Stephanie Stumph) steht zunächst vor einem Rätsel. Doch dann kommt alles ganz anders.

Seit 1999 ist Franziska Schlattner im Kinder- und Jugendcasting aktiv Nach ihrer Schulzeit in München studierte die in Rumänien geborene Darstellerin zunächst Germanistik und Kommunikationswissenschaften, ehe sie in New York privaten Schauspielunterricht nahm und diverse Workshops besuchte. Im Jahr 2000 hatte sie im Kinofilm "Crazy" ihre erste Nebenrolle. Schon in dieser frühen Phase ihrer Karriere begann Schlattner, sich auch hinter der Kamera zu engagieren. "1999 habe ich mit dem Kinofilm 'Crazy' begonnen, neben meinem Beruf als Schauspielerin auch Kinder- und Jugendrollen für Kino und TV-Filme und Serien zu besetzen", schreibt sie auf ihrer eigenen Webseite. Sie verspüre seitdem eine große Leidenschaft "für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, deren oft so direkter und ungefilterter Zugang zu Emotionen und Fantasie mich immer wieder überraschen und inspirieren", heißt es weiter. Zu Filmen wie der "Fack ju Göhte"-Reihe, "Mädchen, Mädchen" oder "Vorstadtkrokodile" hat Franziska Schlattner mit ihrer Castingarbeit beigetragen. Aktuell wirkt sie unter anderem an der Verfilmung des Brettspiels "Das verrückte Labyrinth" mit. Zudem bietet sie Schauspiel-Workshops für Kinder und Jugendliche an. Darüber hinaus hat die Darstellerin eine Ausbildung zum Systemischen Coach absolviert. "Heute begleite ich Menschen und Teams dabei, sich selbst besser zu verstehen, neue Perspektiven zu gewinnen und mutig ihren eigenen Weg zu gehen", so Schlattner.

Nächstes Schauspiel-Projekt: "Polizeiruf 110" Was nicht heißen soll, dass die Schauspielerei in den Hintergrund getreten sei. Ihr neuestes Projekt ist eine Rolle im Krimi "Polizeiruf 110 - Tod einer Fabrikarbeiterin". Schlattner spielt darin eine Stadträtin. Der Sendetermin steht noch nicht fest. Zwei frühe Werke der Darstellerin sind aktuell im kostenlosen Stream auf Joyn verfügbar. In der Komödie "Wie tauscht man seine Eltern um?" aus dem Jahr 2003 inszeniert ein zehnjähriges Mädchen seine eigene Entführung, um den verhassten Adoptiveltern zu entkommen. Franziska Schlattner spielt im Film die Partnerin von Sicherheitsexperte Max Hoch (Tim Bergmann), der die kleine Marie aufspüren soll.

So sah Franziska Schlattner vor über 20 Jahren aus: Die Komödie kostenlos auf Joyn Film ansehen Comedy Wie tauscht man seine Eltern um? Verfügbar auf Joyn 91:04 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

In der "Küstenwache"-Folge "Tödliche Geschäfte" (2007) wiederum ist Franziska Schlattner als Alexa Brock, Frau des Motorboot-Testfahrers Sven Brock (Kai Ivo Baulitz) zu sehen, der auf hoher See verunglückt.

Über die Jahre kamen zahlreiche derartige Episodenrollen zusammen - Franziska Schlattner ist ein bekanntes Gesicht in der deutschen Fernseh-Landschaft. Eine Hauptrolle hatte sie unter anderem im "Rosenheim-Cops"-Ableger "Die Garmisch-Cops". Von 2012 bis 2014 verkörperte sie in 22 Episoden die Staatsanwältin Claudia Wölk. Auch in der vierteiligen ZDF-Filmreihe um den Schraubenfabrikanten Karl Maillinger (Friedrich von Thun) hat sie einen zentralen Part. Sie spielt das moldawische Dienstmädchen Dina, die neue Freundin des Familienpatriarchen nach dem Tod von dessen Frau. Die temperamentvolle Frau stiftet unter den vier Kindern des Geschäftsmannes höchste Verwirrung.

Sieh Franziska Schlattner in "Die Küstenwache" auf Joyn Ganze Folge Küstenwache Tödliche Geschäfte Verfügbar auf Joyn Folge vom 20.03.2007 • 43 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Franziska Schlattner hat einen Sohn Über das Privatleben der 55-Jährigen ist wenig bekannt. Franziska Schlattner war mehrere Jahre mit dem Yogalehrer Patrick Broome verheiratet. Der gemeinsame Sohn kam im Jahr 2009 zur Welt. Mittlerweile ist das Paar geschieden. "Der Alte - Blaue Stunde" wird am Freitag, dem 24. April, um 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Zur selben Zeit ist der Krimi im kostenlosen Livestream auf Joyn verfügbar.