Ausstieg in Staffel 6
Andere Frisur: So sah Moderatorin Sophia Thomalla damals beim "Bergdoktor" aus
Veröffentlicht:von Lars-Ole Grap
Heute ist Sophia Thomalla vor allem als Moderatorin verschiedener Reality-TV-Formate und als feste Größe im Showgeschäft bekannt. Dabei wurde ihre Fernsehkarriere lange Zeit von einer beliebten Serienrolle geprägt. Drei Jahre lang gehörte sie zum Cast der ZDF-Erfolgsserie "Der Bergdoktor".
Sophia Thomalla als Nicole Schneider: Rückblick auf die "Bergdoktor"-Jahre
2010 stieg Sophia Thomalla beim "Bergdoktor" ein. In der Rolle der Nicole Schneider arbeitete sie in der Praxis von Dr. Martin Gruber, gespielt von Hans Sigl. In der Serie verkörperte sie eine bodenständige junge Frau, die für Struktur im Praxisbetrieb sorgte. Als Arzthelferin organisierte sie den Alltag zwischen Patient:innen, Diagnosen und Dorfgeschichten. Über 46 Episoden lang war sie damit fester Bestandteil der Besetzung.
Ihre Zeit in Ellmau fiel in eine Phase, in der sich auch das Format selbst neu erfand. Anfangs liefen die Episoden vom "Bergdoktor" noch als klassische 45-Minuten-Folgen am Vorabend. Ab der vierten Staffel entschied sich das ZDF jedoch für ein neues Konzept: Spielfilmlänge zur Prime Time.
Die Umstellung auf 90-minütige Episoden brachte der Serie einen deutlichen Popularitätsschub. Die Geschichten wurden größer erzählt, die Quoten stiegen - und Thomalla erlebte den Aufstieg der Erfolgsserie bis zu ihrem Abschied in der sechsten Staffel hautnah mit. Trotz der anhaltenden Beliebtheit der Serie gilt ein Comeback von Nicole Schneider als eher unwahrscheinlich. Anfang Januar dieses Jahres startete die 19. Staffel vom "Bergdoktor". Neue Folgen siehst du donnerstags um 20:15 Uhr im ZDF und kostenlos im Livestream auf Joyn.
Sophia Thomalla nach "Der Bergdoktor": Vom Serien-Star zur Moderatorin
2013 verschwand Sophia Thomallas Figur aus der Handlung. In der Serie verlässt Nicole Schneider den Ort und zieht zu ihrem Freund nach Iserlohn. Warum Sophia Thomalla damals die Serie verließ, ist nicht bekannt. Nach ihrem Ausstieg beim "Bergdoktor" war sie für verschiedene Projekte als Schauspielerin tätig, heute ist sie besonders als TV-Moderatorin präsent. Ihren bislang letzten größeren Filmauftritt als Schauspielerin hatte sie 2020 in der Kinokomödie "Wir können nicht anders".
Interessant ist die zeitliche Überschneidung mit der Arbeit ihrer Mutter Simone Thomalla. Während Sophia beim "Bergdoktor" mitspielte, übernahm Simone Thomalla 2011 ihre Rolle in der ZDF-Fernsehserie "Frühling". Seit Mitte Januar dieses Jahres läuft die 15. Staffel der Dramaserie. Neue Folgen siehst du immer sonntags um 20:15 Uhr im ZDF und kostenlos im Livestream auf Joyn.
