Großes Finale am 5. März "Der Bergdoktor" schließt seine Praxis: Wann kommt die neue Staffel 20? Veröffentlicht: Vor 37 Minuten von Lars-Ole Grap "Der Bergdoktor", letzte Folge der aktuellen Staffel: Dr. Martin Gruber (Hans Sigl) mit Marisa Taubinger (Leslie Malton) und Andreas Unger (Jakob Seeböck, r.), der sich um seine Ex-Freundin sorgt. Bild: ZDF und Sabine Finger Fotografie

Am 5. März um 20:15 Uhr zeigt das ZDF das Finale der 19. "Bergdoktor"-Staffel. Die letzte Episode trägt den verheißungsvollen Titel "Wiedersehen". Doch bis zu einem Wiedersehen in Staffel 20 heißt es für die Fans erst einmal warten. Aber wie lange eigentlich?

Die 19. Staffel von "Der Bergdoktor" nicht verpassen! Das Finale am 5. März um 20:15 Uhr im ZDF

"Der Bergdoktor"-Staffel 20: Wann gibt es das Wiedersehen am Wilden Kaiser? Nach dem "Bergdoktor"-Staffelfinale am 5. März müssen sich die Fans um den Fortbestand der Serie wohl keine Sorgen machen. Denn Hauptdarsteller Hans Sigl hat schon 2024 auf dem roten Teppich der Bambi-Verleihung in München verraten, dass bereits mehrere Staffeln in Planung seien: "Tatsächlich wird es nicht die letzte Staffel sein, die wir drehen und auch nicht die vorletzte", sagte er damals gegenüber "Bunte". Staffel 20 ist demnach bereits seit einiger Zeit in Planung - und auch eine 21. scheint keine Utopie mehr zu sein. Eine offizielle Bestätigung vom ZDF steht bislang allerdings noch aus. Für die Fans der Serie bedeutet das Finale der 19. Staffel jetzt erst einmal eine Pause bis voraussichtlich Januar 2027. Denn das ZDF hält seit Jahren an der bewährten Tradition fest, neue "Bergdoktor"-Folgen zum Jahresauftakt zu senden. Bis dahin bleibt: Das Finale in Ruhe genießen, den Episoden-Titel "Wiedersehen" als Versprechen verstehen - und darauf vertrauen, dass Dr. Martin Gruber seinen Arztkittel so schnell nicht an den Nagel hängt.

