Hat sie geschummelt? Drei Jahre älter: "Bergdoktor"-Star Annika Ernst klärt über ihr wahres Alter auf Aktualisiert: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom Annika Ernst spricht offen über ihr Alter - und darüber, warum sie sich heute wohler fühlt als je zuvor. Bild: IMAGO/Future Image

Jahrelang war im Internet ein falsches Alter von Annika Ernst zu finden. Jetzt offenbart die "Bergdoktor"-Schauspielerin, warum sie erst jetzt das richtige Datum angibt - und weshalb sie mit 47 zufriedener ist als je zuvor.

Mit einem Geständnis überrascht Annika Ernst jetzt ihre Fans. Die Schauspielerin, die vielen als Dr. Johanna Angelika Rüdiger aus der ZDF-Serie "Der Bergdoktor" bekannt ist, räumt mit einer Fehlinformation auf, die sie seit Jahren begleitet. Denn im Netz war ihr Alter lange falsch angegeben.

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Aus einer kleinen Änderung wurde ein Dauerfehler Tatsächlich ist Annika Ernst 47 Jahre alt. Lange Zeit wurde sie jedoch drei Jahre jünger gemacht. Im Gespräch mit der "Superillu" erzählt sie nun, wie es überhaupt dazu kam. Eine Castingshow im Jahr 2009 ist verantwortlich: Ernst war dort älter als viele Mitbewerberinnen. Damals fiel die Entscheidung der Produktion, sie auf dem Papier um ein paar Jährchen zu verjüngen. Die Fehlinformation war nun in der Welt und verbreitete sich. Die Schauspielerin erklärt:

Irgendwie bekam das eine Eigendynamik, und ich verpasste den Moment, es zu korrigieren. Annika Ernst

Heute geht Annika Ernst ganz bewusst offen mit ihrem Alter um. Erst vor Kurzem machte sie auf Instagram deutlich, wie zufrieden sie mit ihrem Leben ist. Dort schrieb sie:

Mit 47 Jahren fühl’ ich mich besser denn je … weil ich all die Dinge, die mir nichts geben, aus meinem Leben geschmissen habe. Annika Ernst

Passend dazu setzte sie die Hashtags #47rocks und #dowhatyouwant. Auch ihr Wikipedia-Eintrag wurde inzwischen angepasst. Dort ist nun das korrekte Geburtsjahr 1979 hinterlegt.

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Klare Worte gegen den Jugenddruck Mit ihrer Ehrlichkeit möchte Annika Ernst aber nicht nur einen Irrtum richtigstellen. Sie nutzt den Moment auch, um ein wichtiges Thema anzusprechen. Gerade in der Schauspielbranche sei der Druck groß, möglichst jung zu wirken. Der Jugendwahn in ihrer Branche sei sehr ausgeprägt, meint sie, aber sie wolle da nicht mehr mitmachen.

Denn jedes Alter hat seine Berechtigung und seine Schönheit. Annika Ernst