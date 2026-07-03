Hat sie geschummelt?
Drei Jahre älter: "Bergdoktor"-Star Annika Ernst klärt über ihr wahres Alter auf
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Jahrelang war im Internet ein falsches Alter von Annika Ernst zu finden. Jetzt offenbart die "Bergdoktor"-Schauspielerin, warum sie erst jetzt das richtige Datum angibt - und weshalb sie mit 47 zufriedener ist als je zuvor.
Mit einem Geständnis überrascht Annika Ernst jetzt ihre Fans. Die Schauspielerin, die vielen als Dr. Johanna Angelika Rüdiger aus der ZDF-Serie "Der Bergdoktor" bekannt ist, räumt mit einer Fehlinformation auf, die sie seit Jahren begleitet. Denn im Netz war ihr Alter lange falsch angegeben.
Das wird "Bergdoktor"-Fans auch gefallen
Aus einer kleinen Änderung wurde ein Dauerfehler
Tatsächlich ist Annika Ernst 47 Jahre alt. Lange Zeit wurde sie jedoch drei Jahre jünger gemacht. Im Gespräch mit der "Superillu" erzählt sie nun, wie es überhaupt dazu kam.
Eine Castingshow im Jahr 2009 ist verantwortlich: Ernst war dort älter als viele Mitbewerberinnen. Damals fiel die Entscheidung der Produktion, sie auf dem Papier um ein paar Jährchen zu verjüngen. Die Fehlinformation war nun in der Welt und verbreitete sich. Die Schauspielerin erklärt:
Irgendwie bekam das eine Eigendynamik, und ich verpasste den Moment, es zu korrigieren.
Heute geht Annika Ernst ganz bewusst offen mit ihrem Alter um. Erst vor Kurzem machte sie auf Instagram deutlich, wie zufrieden sie mit ihrem Leben ist. Dort schrieb sie:
Mit 47 Jahren fühl’ ich mich besser denn je … weil ich all die Dinge, die mir nichts geben, aus meinem Leben geschmissen habe.
Passend dazu setzte sie die Hashtags #47rocks und #dowhatyouwant. Auch ihr Wikipedia-Eintrag wurde inzwischen angepasst. Dort ist nun das korrekte Geburtsjahr 1979 hinterlegt.
Externer Inhalt
Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube.
Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Klare Worte gegen den Jugenddruck
Mit ihrer Ehrlichkeit möchte Annika Ernst aber nicht nur einen Irrtum richtigstellen. Sie nutzt den Moment auch, um ein wichtiges Thema anzusprechen. Gerade in der Schauspielbranche sei der Druck groß, möglichst jung zu wirken. Der Jugendwahn in ihrer Branche sei sehr ausgeprägt, meint sie, aber sie wolle da nicht mehr mitmachen.
Denn jedes Alter hat seine Berechtigung und seine Schönheit.
Neue Einstellung zu Körper und Gesundheit
Auch privat hat sich bei der Schauspielerin einiges verändert. Früher setzte sie auf Diäten und ging nach eigener Aussage beinahe zwanghaft joggen. Heute verfolgt sie einen entspannteren Weg.
Statt Kalorien zu zählen, setzt Annika Ernst inzwischen auf Krafttraining und eine ausgewogene Ernährung. Den größten Teil ihrer Mahlzeiten gestaltet sie bewusst, gönnt sich aber ebenso kleine Genussmomente. Für sie zählt heute nicht Verzicht, sondern eine gesunde Balance - und genau damit fühlt sie sich besser denn je.
Mehr entdecken
Gesunder Weg
14 Kilo leichter: So hat "Bergdoktor"-Star Ronja Forcher abgenommen
Ehegeheimnis gelüftet
"Bergdoktor"-Star Hans Sigls glückliche Ehe: Sein Liebesgeheimnis
TV-Liebe
"Bergdoktor"-Star Annika Ernst: Liebe begann im Treppenhaus
Tragischer Tod
Ronja Forcher: So geht sie mit dem Verlust ihrer Freundin um
Diese Andeutung macht neugierig
"Der Bergdoktor": Hans Sigl verrät erste Details zur Jubiläums-Staffel
Schlager-Speeddate
"Ich habe Wehen seit heute in der Früh!": "Bergdoktor"-Star Ronja Forcher spricht über verrücktestes Fan-Erlebnis
TV-Star im Porträt
"Bergdoktor"-Star Simone Hanselmann: Als Teenager lebte sie unter Mormonen
Dreharbeiten zur 20. Staffel
Bleibt Simone Hanselmann beim "Bergdoktor"? Das ist über Staffel 20 bereits bekannt
Reporterin der SWR-Show
Nach "Immer wieder sonntags"-Aus in der ARD: Ronja Forcher hat große Pläne