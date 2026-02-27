Rückblick
Liebes-Chaos und Serientode: Diese Abschiede bewegten "Bergdoktor"-Fans am meisten
Veröffentlicht:von Buzzwoo
Kaum eine Staffel ohne Tränen: Seit 2008 haben zahlreiche Figuren Ellmau verlassen. Manche starben den Serientod, andere verschwanden nach Liebes-Dramen. Wir zeigen, welche Stars "Der Bergdoktor" verlassen haben und warum.
Schau "Der Bergdoktor: Wiedersehen" kostenlos im ZDF-Livestream auf Joyn
"Der Bergdoktor": Diese Stars mussten die Serie verlassen
Wenn im Januar eine neue Staffel von "Der Bergdoktor" im ZDF startet, ist eines garantiert: große Gefühle, dramatische Wendungen und manchmal auch ein Abschied. Staffel 19 läuft wie gewohnt donnerstags, das Finale ist für den 5. März 2026 geplant.
Während der Kern der Familie Gruber seit Jahren fest zum Inventar gehört, mussten Fans immer wieder schmerzhafte Ausstiege verkraften. Manche Figuren verschwanden leise, andere mit einem dramatischen Serientod.
Tragische Tode und große Verluste
Schon die erste Staffel beginnt mit einem Schicksalsschlag: Sonja, die Frau von Hans Gruber (Hans Sigl) und Mutter von Lilli (Ronja Focher), ist bereits verstorben. Ihr Tod wirkt jedoch lange nach und bringt Jahre später neue Geheimnisse ans Licht.
Besonders emotional wurde es immer dann, wenn Figuren den Serientod starben: Dr. Andrea Junginger (Tessa Mittelstaedt) stirbt nach einem schweren Autounfall, kurz nachdem Martin ihr einen Heiratsantrag gemacht hat. Sarah Bäumer (Lena Meckel) überlebt einen riskanten Eingriff im Winterspecial "Schuld" nicht. Und in Staffel 18 müssen sich die Zuschauer:innen von Rolf Pflüger (Wolfram Berger) verabschieden, der nach einem Herzinfarkt stirbt.
Auch Schauspieler Siegfried Rauch, der Dr. Roman Melchinger verkörperte, verstarb 2018. Sein Serientod wurde in Staffel 12 thematisiert.
Liebes-Aus in Ellmau
Nicht jede Figur stirbt den Serientod, viele gehen aus Liebeskummer. Martins Beziehungen sind legendär: Julia (Mariella Ahrens) aus New York, Lena (Pia Baresch), Rike (Regula Grauwiller), Franziska (Simone Hanselmann) oder Dauerliebe Anne (Ines Lutz) - sie alle verließen Ellmau nach mehr oder weniger dramatischen Trennungen. Als Franziska Ellmau verlässt, nimmt sie den gemeinsamen Sohn Johann mit in die USA.
Auch Bruder Hans (Heiko Ruprecht) blieb vom Liebes-Chaos nicht verschont: Klara (Nike Fuhrmann), Linn (Andrea Gerhard) oder Susanne (Natalie O'Hara) - sie alle sorgten für Herzklopfen und Konflikte.
Wechsel in der Praxis
Immer wieder wechselten zudem die Sprechstundenhilfen in der Gruber-Praxis: von Christina Pagel (Mareike Fell) über Nicole Schneider (Sophia Thomalla) bis hin zu Linn oder Irena (Nicole Beutler). Manche zogen für die Liebe weg, andere suchten neue berufliche Wege.
Du magst Arztserien und möchtest dir die Wartezeit verkürzen?
Mehr entdecken
Der Schauspieler im Interview
Florian Martens: Von dieser "Ein starkes Team"-Kollegin konnte er sich nicht verabschieden
Rückblick auf wilde Zeiten
Heiner Lauterbach: "Wir haben schon wahnsinnig viel gefeiert"
Exklusives Joyn-Interview
"Nicht einmal ansatzweise gut": Kevin Wolter über seinen Absturz
Was fürs Herz
"Ein Hof zum Verlieben": Alle Infos zur neuen SAT.1-Serie
Im Gespräch mit Joyn
Edith Stehfest über die Liebe von Ex Eric und Franzi Temme
Am 5. März
Leslie Malton ist Star-Gast im Finale von "Der Bergdoktor"