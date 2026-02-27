Rückblick Liebes-Chaos und Serientode: Diese Abschiede bewegten "Bergdoktor"-Fans am meisten Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Buzzwoo Heiko Ruprecht, Ronja Forcher, Monika Baumgartner und Hans Sigl (v.l.) sind das Herz der Serie "Der Bergdoktor", doch nicht alle Figuren blieben für immer in Ellmau. Bild: picture alliance / SvenSimon

Kaum eine Staffel ohne Tränen: Seit 2008 haben zahlreiche Figuren Ellmau verlassen. Manche starben den Serientod, andere verschwanden nach Liebes-Dramen. Wir zeigen, welche Stars "Der Bergdoktor" verlassen haben und warum.

"Der Bergdoktor": Diese Stars mussten die Serie verlassen Wenn im Januar eine neue Staffel von "Der Bergdoktor" im ZDF startet, ist eines garantiert: große Gefühle, dramatische Wendungen und manchmal auch ein Abschied. Staffel 19 läuft wie gewohnt donnerstags, das Finale ist für den 5. März 2026 geplant. Während der Kern der Familie Gruber seit Jahren fest zum Inventar gehört, mussten Fans immer wieder schmerzhafte Ausstiege verkraften. Manche Figuren verschwanden leise, andere mit einem dramatischen Serientod.

Dr. Andrea Junginger (Tessa Mittelstadt, l.) stirbt nach einem schweren Unfall - ihr Tod gehört zu den emotionalsten Momenten der Serie - und hat Dr. Martin Gruber (Hans Sigl, r.) viel abverlangt. Bild: picture-alliance / Sven Simon

Tragische Tode und große Verluste Schon die erste Staffel beginnt mit einem Schicksalsschlag: Sonja, die Frau von Hans Gruber (Hans Sigl) und Mutter von Lilli (Ronja Focher), ist bereits verstorben. Ihr Tod wirkt jedoch lange nach und bringt Jahre später neue Geheimnisse ans Licht. Besonders emotional wurde es immer dann, wenn Figuren den Serientod starben: Dr. Andrea Junginger (Tessa Mittelstaedt) stirbt nach einem schweren Autounfall, kurz nachdem Martin ihr einen Heiratsantrag gemacht hat. Sarah Bäumer (Lena Meckel) überlebt einen riskanten Eingriff im Winterspecial "Schuld" nicht. Und in Staffel 18 müssen sich die Zuschauer:innen von Rolf Pflüger (Wolfram Berger) verabschieden, der nach einem Herzinfarkt stirbt. Auch Schauspieler Siegfried Rauch, der Dr. Roman Melchinger verkörperte, verstarb 2018. Sein Serientod wurde in Staffel 12 thematisiert.

Siegfried Rauch starb am 11. März 2018. Als Dr. Roman Melchinger prägte er die Serie von Beginn an. Sein Abschied traf Fans besonders. Bild: picture alliance / SvenSimon

Liebes-Aus in Ellmau Nicht jede Figur stirbt den Serientod, viele gehen aus Liebeskummer. Martins Beziehungen sind legendär: Julia (Mariella Ahrens) aus New York, Lena (Pia Baresch), Rike (Regula Grauwiller), Franziska (Simone Hanselmann) oder Dauerliebe Anne (Ines Lutz) - sie alle verließen Ellmau nach mehr oder weniger dramatischen Trennungen. Als Franziska Ellmau verlässt, nimmt sie den gemeinsamen Sohn Johann mit in die USA. Auch Bruder Hans (Heiko Ruprecht) blieb vom Liebes-Chaos nicht verschont: Klara (Nike Fuhrmann), Linn (Andrea Gerhard) oder Susanne (Natalie O'Hara) - sie alle sorgten für Herzklopfen und Konflikte.

Julia Denson (Mariella Ahrens, l.) war Martin Grubers (Hans Sigl, r.) Verlobte aus New York - ein Liebes-Comeback wünschen sich manche Fans bis heute. Bild: picture-alliance/ dpa

Wechsel in der Praxis Immer wieder wechselten zudem die Sprechstundenhilfen in der Gruber-Praxis: von Christina Pagel (Mareike Fell) über Nicole Schneider (Sophia Thomalla) bis hin zu Linn oder Irena (Nicole Beutler). Manche zogen für die Liebe weg, andere suchten neue berufliche Wege.