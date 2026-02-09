Persönliche Einblicke Mark Keller und Rebecca Immanuel: Ihr ergreifendster Moment beim "Bergdoktor" Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Lars-Ole Grap Mark Keller und Rebecca Immanuel sprechen in einem Interview offen über ihre Arbeit beim "Bergdoktor". Bild: ZDF und Sabine Finger Fotografie

Auf Instagram geben die "Bergdoktor"-Stars Mark Keller und Rebecca Immanuel persönliche Einblicke in ihre Arbeit am Set, ihren Feierabend nach Drehschluss und sprechen über den Moment, der ihnen in all den Jahren am nächsten ging.

Die 19. Staffel von "Der Bergdoktor" nicht verpassen! Donnerstags um 20:15 Uhr im ZDF-Livestream auf Joyn

Mark Keller und Rebecca Immanuel: So entsteht die besondere Chemie beim "Bergdoktor" Sie vielen Jahren gehören Mark Keller und Rebecca Immanuel zur Besetzung beim "Bergdoktor" und sind aus der Serie kaum wegzudenken. Beide tragen mit viel Feingefühl, Humor und Tiefe zum Erfolg der ZDF-Serie bei und sind bei den Fans sehr beliebt. Doch was macht diese besondere Chemie und Authentizität aus, die jede gemeinsame Szene so glaubwürdig wirken lässt? Für Mark Keller ist die Antwort denkbar einfach - und ein Kompliment an seine Kollegin gleich dazu. Denn es liege vor allem an Rebecca Immanuel. Sie spiele "so unglaublich schön und charmant", schwärmt Keller in dem Instagram-Interview. "Es haut mich immer um, und ich bin nur mit meinen Augen bei deinen Augen." Neben der persönlichen Sympathie gehört für Rebecca Immanuel allerdings noch mehr dazu - es brauche neben medizinischer Fachberatung für die Szenen vor allem eines: das vollständige Eintauchen in den Moment. Wenn man wirklich in der Situation sei, entstehe plötzlich etwas, das sich anfühle wie ein "reales, echtes Leben". Diese Verbindung aus menschlicher Nähe und fachlicher Glaubwürdigkeit trägt maßgeblich zur Wirkung ihrer Szenen bei.

"Bergdoktor"-Stars Keller und Immanuel privat: Fitness, Familie und Entspannung nach dem Dreh Nach Drehschluss trennen sich die Wege der beiden jedoch - und auch ihre Routinen unterscheiden sich deutlich. Mark Keller tauscht den Arztkittel gegen Sportkleidung - denn zurück im Hotel stehe für ihn erst einmal ein straffes Fitnessprogramm auf dem Plan: eineinhalb Stunden "Problemzonen trainieren - Bauch, Beine, Po". Danach etwas essen, ein wenig Serien oder Filme schauen und anschließend die Vorbereitung auf den nächsten Drehtag. Rebecca Immanuel hingegen brauche nach der intensiven Arbeit vor allem eines: emotionale Erdung. "Ich muss erst mal ehrlich gesagt ein bisschen runterkommen", sagt sie offen. Nähe zu ihrer Familie helfe ihr dabei. Nach einer Kleinigkeit zu essen und dem unvermeidlichen Textlernen gehe es für sie oft früh ins Bett - Kraft sammeln für neue Herausforderungen in den Bergen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen