Im Juli wird sie 75 Monika Baumgartner: Plant sie ihren Ausstieg beim "Bergdoktor"? Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom Für Schauspielerin Monika Baumgartner ist ein Ausstieg vom "Bergdoktor" kein Thema. Bild: IMAGO/Lindenthaler

Sie ist ein Publikumsliebling der ZDF-Erfolgsserie "Der Bergdoktor". Monika Baumgartner spielt seit der ersten Folge die Rolle der Lisbeth Gruber. Im Juli wird die Schauspielerin 75 Jahre alt. Denkt sie da langsam an einen Abschied vom "Bergdoktor"?

Abschied vom "Bergdoktor"? Das sagt Monika Baumgartner Bereits seit 2008 - seit der ersten Folge - spielt Monika Baumgartner die Mutter von Hauptfigur Martin Gruber (Hans Sigl) und das Oberhaupt der Familie Gruber. Für die Fans ist sie aus der beliebten ZDF-Serie "Der Bergdoktor" nicht wegzudenken. Am 19. Juli feiert die Schauspielerin ihren 75. Geburtstag. Denkt sie da doch allmählich daran, sich in den TV-Ruhestand zu verabschieden? Noch nicht, gibt Baumgartner in einem Interview Entwarnung. Die Zuschauer:innen müssen ihren Abschied vom "Bergdoktor" vorerst nicht fürchten. Der Zeitschrift "Die 2" sagte die Schauspielerin, sie plane, "so lange es geht“ und so lange sie Spaß an der Arbeit habe, für den "Bergdoktor" vor der Kamera stehen. Und Freude habe sie weiterhin an den Dreharbeiten, wie sie betonte:

Der Dreh ist teilweise wie Erholung. Monika Baumgartner

Über ihren Arbeitsalltag erzählte sie: "Ich wohne im Hotel, werde frisiert und geschminkt. Außerdem ist es nur eineinhalb Stunden von meinem Wohnort München entfernt." Die Serie wird in Tirol gedreht, unter anderem in Ellmau und Going. "Es ist einer der schönsten Berufe der Welt", zog Monika Baumgartner zufrieden über ihren Job beim "Bergdoktor" Bilanz.