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"Der Bergdoktor": Das bedeutet Davids Betrug für Staffel 20
Veröffentlicht:von Sylvia Loth
Nach dem großen Finale "Der Bergdoktor"-Staffel 19 bleibt eine Frage: Wird der Kuss zwischen David und Josie ans Licht kommen und wie wird Lilli Gruber reagieren?
Davids Fehler und seine Folgen
Nachdem es schon länger zwischen David (Frédéric Brossier) und Lilli (Ronja Forcher) gekriselt hat, scheint sich David in Josie (Lieselotte Voß) verguckt zu haben. Zunächst ist diese nur als Patientin bei ihm, bis sie immer öfter auch privat seine Nähe sucht. Am Badesee kommt es dann zum heimlichen Flirt mit mehreren Küssen. Josie, die total verknallt in David ist, wähnt sich schon am Ziel ihrer Träume. Doch David macht gar keine Anstalten, seiner Freundin den Seitensprung zu beichten. Er steht zwischen zwei Frauen und kann sich scheinbar nicht entscheiden.
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Dreharbeiten für die neue Staffel "Der Bergdoktor"
Gerade beginnen die Dreharbeiten für die 20. Staffel "Der Bergdoktor". Während am Wilden Kaiser in Tirol die neuen Folgen entstehen, fiebern Fans ihnen schon sehnsüchtig entgegen. Sie fragen sich: Warum hat David Lilli nichts vom Kuss mit Josie erzählt? Auch die Darsteller:innen machen sich viele Gedanken, welches Verhalten von David nach seinem Fehler nun richtig wäre.
Lilli-Darstellerin Ronja Forcher hat dazu eine klare Meinung, wie sie im Interview mit "Bunte.de" verrät: "Ich bin froh, dass ich noch nie in einer vergleichbaren Situation war, aber ich glaube, dass Ehrlichkeit der einzige Weg ist, um die Beziehung zu retten." Allerdings sei ihr bewusst, wie schwierig das ist.
Man braucht dafür Mut und auch diese Nähe, die zwischen Lilli und David gerade nicht da ist, um sich verletzlich zu machen, um sich dem anderen zu öffnen.
Auch Martin verschweigt den Kuss
Obwohl Lillis Vater Martin Gruber (Hans Sigl) von dem Kuss weiß, ist er gegenüber seiner Tochter nicht ehrlich. Er denkt, dass es Davids Aufgabe sei und dass er sich nicht in die Beziehung der beiden einmischen sollte. Martin weiß außerdem, dass Josie in David verliebt ist, will aber auch das für sich behalten. Hans Sigl erklärt: "Um ehrlich zu sein: Ich glaube, Martin macht genau das Richtige, indem er es ihr nicht sagt. Damit die Beziehung noch eine richtige Chance hat, müssen Lilli und David das untereinander ausmachen. Derjenige, der betrogen hat - also David - muss die Möglichkeit haben, dieses Gespräch zu führen, sonst fühlt sich der andere doppelt hintergangen."
Dann fühlt man sich hintergangen, weil man betrogen wurde und dann auch noch, weil alle anderen es wissen, nur man selbst nicht.
Das wünscht sich Ronja Forcher für ihre Rolle
Für Ronja Forcher steht der Betrug im Mittelpunkt der neuen Staffel. Sie strebt nach mehr Selbstsicherheit für die Beziehung Ronjas und Davids. "Ich wünsche mir, dass Lilli einfach mal dieses Zuhause und diese Ruhe findet, die sie immer im Außen sucht. Und die muss sie zuerst in sich selber finden." Auch für David erhofft sie sich, dass er mit sich selbst besser umgeht und sich bald selbst von der Last der Lüge befreien kann.
Neben der Frage, wie es mit David weitergeht, wird sich in der nächsten Staffel auch zeigen, ob Lilli und Caro (Barbara Lanz) es schaffen, den Landhandel über Wasser zu halten.
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