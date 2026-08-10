20. Staffel entsteht gerade
Neue Gesichter beim "Bergdoktor": Dieser Ex-"SOKO"-Kollege von Hans Sigl ist dabei
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
In der Region Wilder Kaiser in Österreich entstehen derzeit die neuen Folgen der ZDF-Erfolgsserie "Der Bergdoktor". Dabei gibt es ein Wiedersehen von Hans Sigl mit einem "SOKO"-Kollegen nach 24 Jahren.
Die neue Staffel "Der Bergdoktor" im ZDF-Livestream
Hans Sigl dreht nach 24 Jahren mit einem "SOKO"-Kollegen für "Der Bergdoktor"
Die Fans fiebern ihnen bereits entgegen: Acht neue Folgen von "Der Bergdoktor" werden derzeit in Tirol, in Ellmau und Umgebung für die 20. Staffel der ZDF-Serie gedreht. Mit dabei sind natürlich wieder die Stars des Formats, allen voran Hans Sigl als Martin Gruber, ebenso wie Mark Keller, Ronja Forcher und Monika Baumgartner.
Es wird aber auch wieder neue Gesichter in den kommenden Episoden geben. Einer, der in einer Gastrolle neu dazu stößt, ist der Schauspieler und Autor Steffen Schroeder. Für ihn und Hans Sigl ist es ein Wiedersehen vor der Kamera nach fast einem Vierteljahrhundert, wie die beiden in einem Instagram-Video verraten haben.
Steffen Schroeder spielt im "Bergdoktor" einen besorgten Vater
"Es hat ewig lange gedauert, bis wir mal wieder zusammen drehen, ehrlich gesagt 24 Jahre. Damals hast du mich verhaftet bei SOKO Kitzbühel", hob Schroeder hervor. Hans Sigl hatte von 2001 bis 2006 in der Krimiserie Major Andreas Blitz gespielt. Er scherzte: "Du hast schnell den Beruf gewechselt und bist weg aus der kriminellen Ecke." Beim "Bergdoktor" spiele er nun einen besorgten Vater.
Schroeder hatte übrigens jahrelang selbst als Ermittler vor der Kamera gestanden. Er spielte von 2012 bis 2021 den Kommissar Tom Kowalski in "SOKO Leipzig".
Beim "Bergdoktor": Auch mit Katerina Jacob feiert Hans Sigl Comeback vor der Kamera
Ein weiteres Wiedersehen vor der Kamera nach 24 Jahren feiert Hans Sigl in der 20. "Bergdoktor"-Staffel mit Katerina Jacob. Auch sie übernimmt eine Gastrolle, die sie in einem Facebook-Video mit ihrem Kollegen so beschreibt: "Ich bin eine einsame alte Dame, deren Enkel zu Besuch kommt", dann komme es zu ein paar Schwierigkeiten, verrät sie. Laut Schauspielagentur Kick spielt Jacob in der Folge mit dem Arbeitstitel "Die Bienenkönigin" die Imkerin Erna Auer.
Zuletzt hätten sie beim "Bullen von Tölz" gemeinsam vor der Kamera gestanden, erinnern sich die Schauspielstars in dem Video. Sigl habe damals die Rolle eines Tourismuschefs übernommen. "Wir sind froh, dass du bei uns bist", betont Sigl.
Auch Jacob hat das Wiedersehen genossen: "Ich freue mich, dass ich endlich wieder mit dir spiele. Das macht sehr viel Spaß."
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