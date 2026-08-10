Die letzten Folgen seiner Sendung "Immer wieder sonntags" stehen bevor. Nun hat Stefan Mross verraten, welchen Wechsel er sich für die Zukunft vorstellen könnte.

Stefan Mross liebäugelt mit Rolle beim ZDF-"Bergdoktor"

Am 6. September moderiert Stefan Mross ein letztes Mal seine Sendung "Immer wieder sonntags" in der ARD. Der Sender hatte das Aus beschlossen, Mross zeigte sich darüber bitterenttäuscht. Für seine Zukunft ist der Moderator und Sänger nun für vieles offen.

So kann er sich auch einen Wechsel in die Schauspielerei vorstellen - und zwar in einer Erfolgsserie beim ZDF. In der Zeitschrift "Neue Woche" kündigt Mross an: "Jetzt wird es ja langsam Zeit, dass ich beim ZDF und beim 'Bergdoktor' vorbeischaue."

Dort würde er auf einen engen Vertrauten treffen: "Hans Sigl ist auch ein guter Freund von mir, wir haben schon viel zusammen gelacht“, sagt der 50-Jährige über den Hauptdarsteller. Und es gibt weitere Verbindungen: "Bergdoktor"-Star Ronja Forcher ist seit 2024 als Außenreporterin bei "Immer wieder sonntags" aktiv. Auch sie kennt der Moderator also bestens.