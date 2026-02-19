Der Star hinter den Kulissen Rebecca Immanuel privat: Was über Kinder und Liebesleben bekannt ist Veröffentlicht: Vor 3 Stunden von Annalena Graudenz Rebecca Immanuel teilt die Leidenschaft zur Medizin mit ihrer Rolle in "Der Bergdoktor". Bild: IMAGO/APress

Rebecca Immanuel gehört seit Jahrzehnten zu den vertrauten Gesichtern im deutschen Fernsehen. Mit ihrer warmen Ausstrahlung und dem feinen Gespür für die passenden Rollen hat sie sich einen festen Platz in der TV-Welt erarbeitet. Fans wollen natürlich wissen: Wie steht es eigentlich um ihr Privatleben?

Nur wenige Stars geben allzu viel aus ihrem privaten Leben jenseits der Kameras preis. Einen Fakt, den nicht viele über die Wahlberlinerin kennen, ist ihr richtiger Name. Denn Rebecca Immanuel ist als Sonja Zimmer zur Welt gekommen und hat sich ihren Künstlernamen selbst ausgesucht. Zu Karrierebeginn gab es mehrere Schauspielerinnen mit ihrem Namen, daher musste eine Alternative her. "Seitdem bin ich für alle Rebecca. Und ich finde, eine Rebecca ist eine wahnsinnig liebe, warmherzige und großzügige Person", verriet sie "Gala" einmal.

Die 19. Staffel von "Der Bergdoktor" nicht verpassen! Immer donnerstags um 20:15 Uhr im ZDF-Livestream auf Joyn

Hat Rebecca Immanuel Kinder? Auch, wenn die Schauspielerin ihren Geburtsnamen preisgegeben hat - mit sonstigen Infos über ihr Privatleben hält sich die 55-Jährige eher bedeckt. Bekannt ist, dass sie einen Sohn hat, der 2010 zur Welt gekommen ist. Familie hat einen hohen Stellenwert für Immanuel. Statt Schlagzeilen über ihr Leben zu produzieren, konzentriert sie sich auf ihre künstlerische Arbeit und persönliche Weiterentwicklung. Alles, was zu Hause passiert, bleibt zu Hause und muss weder auf Social Media noch in Exklusiv-Interviews breitgetreten werden.

Rebecca Immanuels Liebesleben Vermutlich hält auch deshalb ihre Ehe schon so lang. Sie soll mit dem Vater ihres Sohnes glücklich verheiratet sein. Viel mehr weiß man jedoch nicht über das Zusammenleben. Weder der Name, noch der Beruf ihres Mannes sind bekannt. Sie selbst sagte dazu einmal, dass ihre Familie nicht im Blitzlichtgewitter stattfinden muss, nur weil sie selbst diesen Weg für sich gewählt hat. Es ist eine bewusste Entscheidung, ihr Leben abseits von Film- und Fernsehproduktionen aus den Boulevardspalten heraus zu halten. Rebecca Immanuel trennt klar zwischen der Rolle als Person der Öffentlichkeit und ihrem privaten Glück mit Mann und Kind in Berlin.

Medizinisches Interesse - nicht nur in "Der Bergdoktor" Obwohl nur wenig über die Privatperson bekannt ist, kann sich das Publikum mit ihrer Serienfigur Dr. Vera Fendrich aus "Der Bergdoktor" identifizieren. Seit 2013 ist sie Teil der beliebten ZDF-Serie. Immanuel verkörpert eine selbstbewusste, kluge und emphatische Ärztin, die sowohl fachliche Kompetenz als auch emotionale Tiefe mitbringt. Tatsächlich soll sie auch abseits ihrer Rolle ein großes Interesse an Medizin und kein Problem damit haben, Blut zu sehen. "Ich werde gerne angerufen, wenn ich zum Beispiel jemanden ins Krankenhaus begleiten und Händchen halten soll - spannend. Denn dann kann ich etwas lernen, sehen, wie unser Körper funktioniert", erklärt sie gegenüber "Gala". Die Rolle in "Der Bergdoktor" scheint ihr also wie auf den Leib geschnitten zu sein. Gerade diese Mischung aus Sensibilität, privatem Interesse und Empathie entspricht auch dem Bild, das Fans von der Schauspielerin selbst haben.