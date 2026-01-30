Sie wuchs vor Millionen Zuschauer:innen auf - doch hinter der Kamera erlebte Ronja Forcher Höhen und Tiefen, die sie prägten. In einem Podcast spricht die "Bergdoktor"-Darstellerin über den Verlust ihrer besten Freundin und das Geschwisterglück, auf das sie lange warten musste.

Ronja Forchers langer Weg zum Geschwisterglück

Seit 2008 zieht "Der Bergdoktor" Millionen Zuschauer:innen vor die Bildschirme - und mit ihm eine junge Schauspielerin, die vor deren Augen erwachsen geworden ist: Ronja Forcher. Als Lilli Gruber, Tochter des Serienarztes Dr. Martin Gruber (Hans Sigl), gehört die 29-Jährige zum festen Inventar der ZDF-Erfolgsserie.

Im Bild-Podcast "My Way" verrät die 29-Jährige, dass sie lange Zeit ein Einzelkind war. "Die Mama war schon öfter schwanger. Die Schwangerschaften haben aber nicht geklappt", erzählt Forcher, die selbst ein Frühchen gewesen sei. "Als Mikka dann im Bauch war und als klar war - der bleibt auch, der kommt auch auf die Welt - haben meine Eltern sich unglaublich gefreut."

Durch den Altersunterschied schlüpfte Ronja früher oft in die Rolle einer zweiten Mutter für ihren kleinen Bruder. Heute sind beide erwachsen, ihre Beziehung hat sich gewandelt - und das erfüllt die Schauspielerin mit Glück: "Ich habe mir immer gewünscht, dass dieser Moment kommt, wo wir uns als Geschwister und wirklich auch als Erwachsene kennenlernen, und jetzt ist es so weit."

Auf ihrem Instagram-Account @ronjaforcher hat der "Bergdoktor"-Star eine Fotostrecke gepostet, auf dem die zwei Geschwister gemeinsam den Tag verbringen.