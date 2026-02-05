Kein Publikumsliebling Serbischer Kriegsverbrecher: "Bergdoktor" Hans Sigl war früher in dieser fiesen Rolle zu sehen Veröffentlicht: Vor 31 Minuten von C3 Newsroom Hans Sigl spielte vor dem "Bergdoktor" einen unsympathischen Typen. Bild: Imago Images/Sven Simon

Bevor Hans Sigl in den Arztkittel schlüpfte, spielte er in "Marienhof" einen Finsterling - seine erste große Serienrolle. So begann seine TV-Karriere im Vorabendprogramm und ging über "SOKO Kitzbühel" bis hin zu Synchronarbeiten für "Yakari".

Wer Hans Sigl hört, denkt sofort an den idyllischen Gruberhof und Abenteuer in den Bergen - sicherlich nicht an den ARD-Serien-Killer aus dem Vorabendprogramm. Dabei nahm seine TV-Karriere genau dort Fahrt auf: in der Daily-Soap "Marienhof", in der er Anfang der 2000er-Jahre einen zwielichtigen Charakter spielte. Während zuletzt viel über ihn wegen seines Auftritts bei der "Romy"-Verleihung gesprochen wurde, lohnt sich ein Blick zurück auf diese ziemlich düstere Serienvergangenheit, die so gar nicht zum empathischen Dr. Martin Gruber passen will. Und ja, wenn du früher "Marienhof" geschaut hast, ist die Chance groß, dass du ihn damals gesehen - und trotzdem nicht erkannt hast.

Vom Bösewicht in "Marienhof" zum Sympathieträger In "Marienhof", der Kult-Vorabendserie der ARD, die von 1992 bis 2011 lief, war Sigl von 2000 bis 2002 als Bogdan Vogt alias Cjelko Nemec zu sehen - ein Kriegsverbrecher, der sich unter falscher Identität ein neues Leben aufbaut. Das komplette Gegenteil zum TV-Arzt mit großem Herzen. Wer sich die alten Folgen heute ansieht, entdeckt einen deutlich jüngeren Sigl: grantig, verschlagen und zugleich charmant. Genau dieses Spannungsfeld machte die Rolle so stark - und markierte seine erste längere Serienerfahrung nach zuvor eher kleinen TV-Nebenrollen. Dass der spätere "Bergdoktor" damals schon so viel Drama-Potenzial mitgebracht hat, ist rückblickend kaum zu übersehen. Nur verbindet man diese Figur gedanklich längst nicht mehr mit ihm - zumal die Geschichte von Bogdan Vogt im "Marienhof" tödlich endet, während Martin Gruber heute gefühlt unsterblich über die Tirols Almen wacht.

