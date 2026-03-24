Im Juli wird sie 75
"Bergdoktor": Steht Monika Baumgartner vor dem Ausstieg?
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Sie ist ein Publikumsliebling der ZDF-Erfolgsserie "Der Bergdoktor". Monika Baumgartner spielt seit der ersten Folge die Rolle der Lisbeth Gruber. Im Juli wird die Schauspielerin 75 Jahre alt. Denkt sie da langsam an einen Abschied vom "Bergdoktor"?
Abschied vom "Bergdoktor"? Das sagt Monika Baumgartner
Bereits seit 2008 - seit der ersten Folge - spielt Monika Baumgartner die Mutter von Hauptfigur Martin Gruber (Hans Sigl) und das Oberhaupt der Familie Gruber. Für die Fans ist sie aus der beliebten ZDF-Serie "Der Bergdoktor" nicht wegzudenken. Am 19. Juli feiert die Schauspielerin ihren 75. Geburtstag.
Denkt sie da doch allmählich daran, sich in den TV-Ruhestand zu verabschieden? Noch nicht, gibt Baumgartner in einem Interview Entwarnung. Die Zuschauer:innen müssen ihren Abschied vom "Bergdoktor" vorerst nicht fürchten. Der Zeitschrift "Die 2" sagte die Schauspielerin, sie plane, "so lange es geht“ und so lange sie Spaß an der Arbeit habe, für den "Bergdoktor" vor der Kamera stehen. Und Freude habe sie weiterhin an den Dreharbeiten, wie sie betonte:
Der Dreh ist teilweise wie Erholung.
Über ihren Arbeitsalltag erzählte sie: "Ich wohne im Hotel, werde frisiert und geschminkt. Außerdem ist es nur eineinhalb Stunden von meinem Wohnort München entfernt." Die Serie wird in Tirol gedreht, unter anderem in Ellmau und Going. "Es ist einer der schönsten Berufe der Welt", zog Monika Baumgartner zufrieden über ihren Job beim "Bergdoktor" Bilanz.
Hans Sigl machte Monika Baumgartner ein ganz besonderes Geschenk
Auch das Verhältnis zu ihren Schauspielerkolleg:innen sei herzlich. Hauptdarsteller Hans Sigl überraschte sie zum Geburtstag einmal mit einem besonders ausgefallenen Geschenk: "Hans Sigl hat mir mal einen Gutschein für einen Tandem-Fallschirmsprung geschenkt." Sie habe sich allerdings nicht getraut, den Gutschein auch einzulösen, verrät sie.
Wie sie ihren 75. Geburtstag im Juli feiern möchte, weiß sie noch nicht genau. Fest steht nur, dass sie ihn feiern wird. Und sie hat im Sommer sogar doppelten Grund zu feiern, denn im Juni wird auch ihr Lebensgefährte Hans Böhmer 70 Jahre alt. Seit fast 30 Jahren sind die beiden ein Paar.
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