Hans Sigl und Heiko Ruprecht stehen seit 2008 gemeinsam für "Der Bergdoktor" vor der Kamera.

Als TV-Brüder geraten sie regelmäßig aneinander, privat sind sie ein eingespieltes Team. Hans Sigl und Heiko Ruprecht sprechen über ihre Freundschaft und ihre Zukunft bei "Der Bergdoktor".

Seit 2008 ist die ZDF-Serie "Der Bergdoktor" fester Bestandteil des deutschen Fernsehprogramms und zählt bis heute zu den beliebtesten Formaten beim Publikum. Neben Hauptdarsteller Hans Sigl (56), der als Dr. Martin Gruber in die Rolle des titelgebenden Bergdoktors schlüpft, gehört auch Heiko Ruprecht (53) von Anfang an zum festen Ensemble. Ruprecht verkörpert Hans, den Bruder des Bergdoktors - liebenswert, herzlich, aber gelegentlich auch mit einem aufbrausenden Temperament. Während es zwischen den beiden TV-Brüdern auf dem Bildschirm schon mal ordentlich kracht, verbindet die Schauspieler im wahren Leben eine tiefe Freundschaft. Und die soll noch lange halten: Solange die Serie läuft, wollen beide weiterhin gemeinsam vor der Kamera stehen.

"Wir gehen gemeinsam durch dick und dünn" "Ich bin natürlich auch immer im Austausch mit dem Hans", erklärte Ruprecht im Interview mit der Zeitschrift "Schöne Woche" auf die Frage, ob er dem "Bergdoktor" auch künftig treu bleiben werde. "Wir gehen da gemeinsam durch dick und dünn - und zumindest in nächster Zeit zusammen weiter", machte er deutlich. Dass die Chemie zwischen den beiden stimmt, ist kein Zufall. Die Schauspieler kannten sich bereits lange vor ihrer gemeinsamen Zeit beim "Bergdoktor". "Zwischen mir und Hans Sigl stimmte von Anfang an die Chemie. Wir hatten uns Jahre vorher in einer WG in Freiburg kennengelernt und beim Bergdoktor-Casting wieder getroffen", verriet Ruprecht in einem Interview mit dem "Stuttgarter Wochenblatt". Wie gut die beiden sich verstehen, erkennt man zum Beispiel an dem unterhaltsamen Video auf Hans Sigls Instagram-Account, das sie zur Ankündigung der 16. Staffel im Auto aufgenommen haben.

Die Schauspielkollegen Hans Sigl (l.) und Heiko Ruprecht. Bild: picture alliance /

Anfang Januar meldete sich "Der Bergdoktor" im ZDF mit seiner mittlerweile 19. Staffel zurück. Insgesamt acht neue Episoden warten bis Ende Februar auf die Fans. Auch in der ZDFmediathek ist die Erfolgsserie weiterhin ein Publikumsmagnet: Die 18. Staffel stellte mit rund 21 Millionen Abrufen einen neuen Rekord auf, wie der Sender mitteilte.