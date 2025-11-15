Einzug in Folge 2 Es wird pikant bei "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown": Was lief zwischen Giulia Siegel und Verena Kerth? Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Rebecca A. Die Abrechnung: Der Promi-Showdown Verena Kerth & Giulia Siegel ziehen gemeinsam in die Villa! Videoclip • 06:09 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Verena Kerth und Giulia Siegel sind als Team bei "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" dabei. Doch in Folge 1 fehlen sie noch. Erst die Folge 2 zeigt, dass das explosive Duo bald für Zündstoff sorgt. Einige Aussagen lassen vermuten: Gab es da einmal mehr als Freundschaft zwischen ihnen?

Vergessene Jugendsünden: Intime Beziehung zwischen Verena und Giulia? Selbst Verena Kerth und Giulia Siegel müssen erst einmal rekapitulieren, was überhaupt der Kern ihres Zerwürfnisses war. "Der Stress gehört aus meiner Sicht nicht ins Fernsehen" – Giulia deutet Situationen vor 12 Jahren an. Während alle gespannt auf den Zoff zwischen den beiden warten, überraschen Verena und Giulia mit einem nostalgischen Rückblick auf ihre gemeinsame Zeit: "Weißt du eigentlich, dass wir vor 20 Jahren noch rumgeknutscht haben?", erinnert Giulia. Verena blieb etwas anderes in Erinnerung: "Ich weiß, dass du mir deine Brüste gezeigt hast".

Das war quasi schon Sex Giulia fasst den gemeinsamen Rückblick kichernd zusammen.

Ganz einig sind sich die beiden nicht mehr, vor allem Verenas Erinnerung weist Lücken auf – oder ist das nur ein cleveres Ablenkungsmanöver?

Nicht jeder Frieden ist ehrlich Oberflächlich betrachtet verstehen sich Verena und Giulia blendend. Doch sobald Ronald Schill tiefer gräbt, blockt Giulia ab. Dafür soll die "Thera-Peace-Sitzung" einen detaillierten Einblick in ihre Beziehung geben. Hass war es nicht, eher Gleichgültigkeit – so beschreiben Verena und Giulia ihre schwierige Beziehung. Giulia spricht dennoch an, dass sie sich von Verena benutzt und nicht wertgeschätzt gefühlt hat. Im Therapiegespräch erklärt Verena, dass Giulia ein Mensch ist, der für andere Menschen da ist. Giulia ist sichtlich berührt: "Ich fühl mich gerade das erste Mal von dir gesehen und gehört". Finden die Promis wieder zueinander?

Skepsis bei "Die Abrechnung" - Zu schön, um wahr zu sein? Am Ende der "Thera-Peace-Sitzung" muss entschieden werden, wer der manipulativere Charakter in der Freundschaft ist. Ganz selbstlos nimmt Giulia den Titel auf sich, Verena antwortet: "Ich nehm das morgen dann". Unter den anderen Promis breitet sich Skepsis aus. Die Themen wirken oberflächlich, der Konsens wird schnell erreicht. Da muss doch mehr dahinterstecken? Ist alles nur gespielt? Halten Giulia und Verena die Harmonie aufrecht oder entladen sich die Spannungen doch noch? Verfolge "Die Abrechnung – Der Promi-Showdown" auf ProSieben und im Livestream auf Joyn, um es herauszufinden.

Schau rein: Verena und Giulia mischen ab Folge 2 bei "Die Abrechnung" auf! Die Abrechnung: Der Promi-Showdown Feinde oder Freunde? Verfügbar auf Joyn Folge vom 13.11.2025 • 137 Min • Ab 12

+++ Ursprüngliche Meldung +++

Giulia und Verena: Ziemlich beste Freundinnen - oder lief da mehr? Die beiden sind nicht ohne Grund bei einer Show, die das Wort "Abrechnung" bereits im Titel trägt: Giulia Siegel und Verena Kerth waren einst beste Freundinnen. Doch inzwischen ist ihr Zoff Kult in der Münchner Promi-Szene. Selbst auf Social Media haben sie sich längst blockiert.

"Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" auf Joyn "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" Hier die ganze Folge kostenlos streamen

Sam Dylan hakt nach Sam kommentiert vor Verena: "Ihr habt ja die engste Verbindung von allen!" Verena verschluckt sich daraufhin lachend an ihrem Getränk und Giulia kommentiert: "Das war quasi schon Sex ...!". Doch was steckt hinter diesen Aussagen? Waren sie wirklich beste Freundinnen oder lief da etwa mehr? Wie Giulia und Verena insgesamt auf das Experiment und aufeinander reagieren, siehst du in Folge 2 von "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.

Du möchtest nicht warten? Hier Folge 2 exklusiv vorab streamen Die Abrechnung: Der Promi-Showdown Feinde oder Freunde? Verfügbar auf Joyn Folge vom 13.11.2025 • 137 Min • Ab 12