Und seine Instagram-Fans sind begeistert Arne Löber teilt peinlichen Moment vom "Bergretter"-Dreh Aktualisiert: Vor 3 Minuten von Annalena Graudenz Arne Löber ist der Neue bei "Die Bergretter" und sorgt gleich für Action am Set. Bild: Future Image

Selbst den routiniertesten Profis passieren Missgeschicke. Besonders ärgerlich - aber auch amüsant - wenn diese von der Kamera eingefangen werden. Schauspieler Arne Löber hat genau so einen Moment jetzt mit seinen Fans geteilt und beweist dabei eine ordentliche Portion Selbstironie.

Wenn Schauspieler:innen bei Instagram Eindrücke von Drehs teilen, dann wird es für ihre Fans oft besonders spannend. Immerhin sieht man hier Dinge, die sonst meist nur Menschen vor Ort mitbekommen. Arne Löber aber zeigt: Coolness ist relativ, vor allem im Schnee.

Hier gibt's die neue Staffel von "Die Bergretter" Donnerstags um 20:15 Uhr im ZDF-Livestream auf Joyn

Ein Blick hinter die Kulissen auf Instagram In einem gerade geteilten Post nimmt uns der 33-Jährige direkt mit ins "Bergretter"-Abenteuer. Locker, lachend und ganz ohne Star-Allüren berichtet er von einer Szene, die eigentlich besonders souverän hätte wirken sollen. Der Drehort: hoch oben in den Bergen. Das Setting: ein Helikopter-Einsatz, wie ihn das Publikum aus der Serie kennt. Doch dieses Mal lief nicht alles ganz so wie im Drehbuch vorgesehen. In einem Reel erzählt und zeigt Löber, was ihm passiert ist. "Ja, also Leute, wenn man für die 'Bergretter' dreht und aus einem Hubschrauber springt, dann will man natürlich so cool wie möglich sein. Vor allem, wenn Sebastian Ströbel einem vorausgeht, der natürlich immer mega cool dabei aussieht. Ich zeige euch jetzt mal, was mir passiert ist", sagt er in die Kamera. Nach dieser Einführung blendet er ein Video vom Dreh ein. Man sieht den Hubschrauber im Landeanflug, Rotorblätter wirbeln Schnee auf, alles wirkt professionell und durchgetaktet. Dann der entscheidende Moment: Arne Löber springt aus dem Helikopter - und verschwindet plötzlich komplett aus dem Bild.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

"Zack, mal eben kurz in ein Schneeloch gefallen." Den Moment kommentiert Löber selbst mit trockenem Humor. "Achtung! Da kommen wir angeflogen, da sind wir - sieht man, zack, mal eben kurz in ein Schneeloch gefallen. Klar, kein Problem." Genau das zeigt der kurze Clip: Während Kollege Sebastian Ströbel souverän performt, landet Löber unfreiwillig in einem tiefen Schneeloch. Für einen kurzen Moment ist er komplett aus dem Sichtfeld verschwunden. So mühelos wie es im TV immer aussieht, ist die Realität eben nur selten. Was das Video besonders sympathisch macht: Arne Löber steht direkt wieder auf und spielt die Szene weiter, als wäre nichts passiert. Kein Abbruch, kein großes Drama. "Danach tut man natürlich so, als wäre nie was gewesen", sagt er. Genau diese Mischung aus Professionalität und Humor kommt bei seinen Fans gut an. "Cool fallen muss auch gelernt sein. Dein Sturz sah sowas von cool aus", lautet nur einer von zahlreichen positiven Kommentaren, die seinen Mut zur Selbstironie feiern.