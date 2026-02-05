Und seine Instagram-Fans sind begeistert
Arne Löber teilt peinlichen Moment vom "Bergretter"-Dreh
Aktualisiert:von Annalena Graudenz
Selbst den routiniertesten Profis passieren Missgeschicke. Besonders ärgerlich - aber auch amüsant - wenn diese von der Kamera eingefangen werden. Schauspieler Arne Löber hat genau so einen Moment jetzt mit seinen Fans geteilt und beweist dabei eine ordentliche Portion Selbstironie.
Wenn Schauspieler:innen bei Instagram Eindrücke von Drehs teilen, dann wird es für ihre Fans oft besonders spannend. Immerhin sieht man hier Dinge, die sonst meist nur Menschen vor Ort mitbekommen. Arne Löber aber zeigt: Coolness ist relativ, vor allem im Schnee.
Hier gibt's die neue Staffel von "Die Bergretter"
Ein Blick hinter die Kulissen auf Instagram
In einem gerade geteilten Post nimmt uns der 33-Jährige direkt mit ins "Bergretter"-Abenteuer. Locker, lachend und ganz ohne Star-Allüren berichtet er von einer Szene, die eigentlich besonders souverän hätte wirken sollen. Der Drehort: hoch oben in den Bergen. Das Setting: ein Helikopter-Einsatz, wie ihn das Publikum aus der Serie kennt. Doch dieses Mal lief nicht alles ganz so wie im Drehbuch vorgesehen. In einem Reel erzählt und zeigt Löber, was ihm passiert ist.
"Ja, also Leute, wenn man für die 'Bergretter' dreht und aus einem Hubschrauber springt, dann will man natürlich so cool wie möglich sein. Vor allem, wenn Sebastian Ströbel einem vorausgeht, der natürlich immer mega cool dabei aussieht. Ich zeige euch jetzt mal, was mir passiert ist", sagt er in die Kamera. Nach dieser Einführung blendet er ein Video vom Dreh ein. Man sieht den Hubschrauber im Landeanflug, Rotorblätter wirbeln Schnee auf, alles wirkt professionell und durchgetaktet. Dann der entscheidende Moment: Arne Löber springt aus dem Helikopter - und verschwindet plötzlich komplett aus dem Bild.
"Zack, mal eben kurz in ein Schneeloch gefallen."
Den Moment kommentiert Löber selbst mit trockenem Humor. "Achtung! Da kommen wir angeflogen, da sind wir - sieht man, zack, mal eben kurz in ein Schneeloch gefallen. Klar, kein Problem." Genau das zeigt der kurze Clip: Während Kollege Sebastian Ströbel souverän performt, landet Löber unfreiwillig in einem tiefen Schneeloch. Für einen kurzen Moment ist er komplett aus dem Sichtfeld verschwunden. So mühelos wie es im TV immer aussieht, ist die Realität eben nur selten.
Was das Video besonders sympathisch macht: Arne Löber steht direkt wieder auf und spielt die Szene weiter, als wäre nichts passiert. Kein Abbruch, kein großes Drama. "Danach tut man natürlich so, als wäre nie was gewesen", sagt er. Genau diese Mischung aus Professionalität und Humor kommt bei seinen Fans gut an. "Cool fallen muss auch gelernt sein. Dein Sturz sah sowas von cool aus", lautet nur einer von zahlreichen positiven Kommentaren, die seinen Mut zur Selbstironie feiern.
Arne Löber in "Die Bergretter"
Seit Ende letzten Jahres ist Arne Löber Teil des "Bergretter"-Teams - also noch ganz frisch dabei. Der Schauspieler verkörpert den Halbbruder von Markus Kofler (Sebastian Ströbel), von dem dieser bis vor Kurzem nichts wusste. Die Serie ist bekannt für ihre spektakulären Naturaufnahmen und anspruchsvollen Stunts - und das Instagram-Video zeigt eindrücklich, dass diese Szenen auch für Schauspieler:innen echte Herausforderungen sein können.
