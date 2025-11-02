Vom Lausbub zum Mordverdächtigen "Die Bergretter"-Gaststar: Aus diesen Rollen kennst du Hansi Kraus bereits Aktualisiert: 02.11.2025 • 14:30 Uhr von teleschau Hansi Kraus, hier mit Lola Linnéa Padotzke als Leni Prädel, spielt in "Die Bergretter" Großvater Wolfgang Hoffmann, der ein dunkles Geheimnis hat. Bild: ZDF/Sabine Finger Fotografie

"Die Bergretter" in die 17. Staffel gestartet. In der Auftakt-Episode "Stille Wasser" hat ein Schauspiel-Urgestein einen Gastauftritt als Großvater, der für das Wohl von Tochter und Enkelin eine krasse Entscheidung fällt. Eine ganz andere Rolle hingegen machte Hansi Kraus einst zum TV-Star.

Hansi Kraus: Als "Lausbube" wurde er berühmt Zunächst hatte der in Schlesien geborene und in München aufgewachsene Kraus in fünf Filmen der Serie "Lausbubengeschichten" die Hauptrolle des jungen Ludwig Thoma inne. Der echte Thoma zeigte sich für die Drehbücher verantwortlich. Die Geschichten drehten sich um einen frechen, stets zu Streichen aufgelegten Schüler. Der erste Film wurde 1964 veröffentlicht, da war Kraus zwölf Jahre jung. Da der Jungstar die Rolle eines lustigen Nachwuchsrebellen so überzeugend spielte, schlüpfte er anschließend noch siebenmal in die Rolle des gymnasialen Frechdachses Pepe Nietnagel. Der erste Film dieser Reihe, "Zur Hölle mit den Paukern", kam 1968 in die Kinos. Weitere Produktionen hatten vielsagende Namen wie "Hurra, die Schule brennt!" oder "Betragen ungenügend!".