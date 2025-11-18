Zuneigung mit viel Potenzial Bahnt sich eine neue Liebe bei "Die Bergretter" in Staffel 17 an? In Folge 4 wird es sich entscheiden Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von C3 Newsroom Markus' Zieh-Tochter Mia Steiner (Lisa Junick, r.) und Michis Sohn Leon Dörfler (Marinus Hohmann) verstehen sich sehr gut. Bild: ZDF und Sabine Finger Fotografie

In Folge vier von "Die Bergretter" wird ein Junge vermisst, die Spannung steigt - doch plötzlich rückt etwas ganz anderes in den Fokus: zwei Personen kommen sich näher und näher. Entsteht in Ramsau eine neue Liebe?

Eigentlich geht es in Folge vier von "Die Bergretter" (Sendetermin: Donnerstag. 20. November, 20.15 Uhr, ZDF) um einen dramatischen Rettungseinsatz rund um Basti, seine Ex-Freundin und ihren verschwundenen Sohn Moritz. Er befindet sich in großer Gefahr. Die Uhr tickt!

Väter überrascht: Kennen sich Mia und Leon etwa schon? Trotz der Spannung möchten Markus (Sebastian Ströbel) und Michi (Robert Lohr) der Situation etwas Positives abzugewinnen versuchen und nehmen ihre Kinder mit auf die Suchaktion. Mit einer großen Überraschung: Erstaunt stellen die Väter fest, dass ihre Sprößlinge - Mia (Lisa Junick) und Leon (Marinus Hohmann) - sich offensichtlich bereits kennen. Und das womöglich besser, als den Vätern lieb ist.

Funkenflug im Café Bahnt sich eine neue Liebesbeziehung an bei "Die Bergretter"? Ausgeschlossen ist es nicht. Schon das erste Treffen von Mia und Leon in Folge drei erschien vielversprechend. Mia hilft in dem Café aus, in dem sie zuvor gestohlen hatte. Plötzlich erscheint Leon. Unmittelbar funkt es zwischen den beiden. Als Leon bezahlen will, funktioniert seine Karte nicht. Mit vielsagendem Lächeln überzeugt er Mia, später bezahlen zu dürfen. Sie nimmt das vielversprechende Angebot an. Was sie bis dahin noch nicht weiß: Leon ist Michi Dörflers Sohn.