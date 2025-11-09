Familienchaos in Lansing? Neuzugang bei "Dahoam is Dahoam": Leons Mutter sorgt in Lansing für Wirbel Aktualisiert: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom Leon (Joel Akgün, l.), Till (Marinus Hohmann, M.) und der Barkeeper (Timo Gastager, r.) im Whynot. Bild: BR/Lena Semmelroggen

In der beliebten bayerischen Vorabendserie "Dahoam is Dahoam" gibt es bald eine spannende Neuerung. Mit Gonca de Haas als Leons Mutter Rana betritt eine neue Hauptfigur die Bühne in Lansing - und sorgt für Familienwirbel.

Die Zuschauer:innen der BR-Serie "Dahoam is Dahoam" können sich kurz vor Weihnachten auf frischen Wind in Lansing freuen: In Folge 3665, die am 17. Dezember um 19:30 Uhr ausgestrahlt wird, taucht Leons Mutter Rana erstmals in der Handlung auf. Gespielt wird die neue Hauptrolle von der erfahrenen Schauspielerin Gonca de Haas, die damit ihr Debüt in der beliebten Serie gibt. Rana, die Tochter von Sevim, kehrt nach Jahren der Funkstille zurück, um den Kontakt zu ihrer Familie wieder aufzunehmen. Besonders wichtig ist es ihr, eine Beziehung zu ihrem Sohn Leon (Joel Akgün) aufzubauen. Doch der rebellische Teenager zeigt sich alles andere als erfreut über das plötzliche Auftauchen seiner Mutter. Eine emotionale Familienzusammenführung mit viel Konfliktpotenzial steht bevor vor allem, wenn Leons Vater Hubert (Bernhard Ulrich) von Ranas Geheimnis erfährt: Sie hat ihm jahrelang verschwiegen, dass Leon sein Sohn ist.

