"Atemberaubend": "Landarztpraxis - Team Sonnenhof"-Star Fenja Gerhardter postet Bikini-Fotos

Fenja Gerhardter ist nach der Daily Soap "Die Landarztpraxis" auch im Spin-off "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof" als Arzthelferin Feli zu sehen.

Auszeit in Italien: Fenja Gerhardter, die in "Die Landarztpraxis – Team Sonnenhof" Feli Marino spielt, meldet sich mit Strandfotos und begeistert ihre Fans.

"Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof"-Star Fenja Gerhardter zeigt sich im Strandurlaub

Fenja Gerhardter spielt seit rund drei Jahren in der Daily Soap "Die Landarztpraxis" die lebensfrohe Feli Marino. Sie ist Arzthelferin, hilft aber auch im Gasthof der Familie aus. In dieser Rolle ist sie aktuell auch im Spin-off "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof" zu sehen - werktags immer ab 19 Uhr in SAT.1 und jederzeit auf Joyn.

Die quirlige Arzthelferin verlässt Wiesenkirchen, um in die neue Praxis von Dr. Ella Wagner (Nina Schmieder) im Sonnenhof zu wechseln und dort einen Neuanfang zu starten.

Privat hat sich Schauspielerin Fenja Gerhardter jetzt eine Auszeit im Süden gegönnt. Sie meldet sich bei Instagram mit Bikinifotos aus Riva dei Tessali in der süditalienischen Region Apulien.