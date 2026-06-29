Sie spielt Lilli Lamminger
"Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof": Pina Kühr über schweren Verlust
Veröffentlicht:von teleschau
Pina Kühr zählt zu jenen Schauspielerinnen, deren Gesicht vielen bekannt vorkommen, ihr Name aber nicht unbedingt. Dabei war sie schon in zahlreichen namhaften Produktionen zu sehen. Privat musste die Schauspielerin nach einem schweren Schicksalsschlag erst wieder zu sich selbst finden.
"Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof" immer werktags um 19:00 Uhr
Von "Mutter Courage" zur "Läusemutter" und Neu-Wirtin
Ihr Gesicht dürften viele Fernsehzuschauer:innen kennen, aber nicht unbedingt ihren Namen. Seit einigen Jahren ist die 1987 in Freiburg im Breisgau geborene Pina Kühr immer häufiger im Fernsehen zu sehen. Zuvor stand sie nach ihrer Schauspielausbildung an der Folkwang Universität mehrere Jahre auf zahlreichen deutschen Theaterbühnen und glänzte in Stücken wie "Wer hat Angst vor Virginia Woolf" und "Mutter Courage und ihre Kinder".
2019 wechselte Pina Kühr nach ihrem Umzug nach Berlin vor die Kamera und übernahm die Titelrolle in der Comedyserie "Die Läusemutter" in SAT.1 und Joyn. Es folgten Auftritte in "Der Lehrer", "Kroymann", eine Hauptrolle in "Rosamunde Pilcher - Stadt, Land, Kuss" sowie weitere Nebenrollen in Serien wie "Morden im Norden", "Lena Lorenz", "Cassandra" sowie Filmen wie "Schlaflos in Portugal".
Sieh dir Folge 1 von "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof" ab 29. Juni um 19 Uhr auf Joyn an!
In der Daily-Soap "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof" (ab Montag, 29. Juni, 19 Uhr, in SAT.1 und jederzeit auf Joyn), einem Spin-off der Erfolgs-Daily "Die Landarztpraxis", verkörpert Pina Kühr Lilli Lamminger. Sie ist die Protagonistin der Familienserie und versucht darin, nach dem Tod der Eltern ihre vier Geschwister in ihrem oberbayerischen Heimatort wieder zusammenzuführen. Im Zentrum stehen dabei der Gasthof der Eltern und die angrenzende Arztpraxis.
Neben der Schauspielerei ließ sich Pina Kühr in der Münchner Filmwerkstatt auch zur Drehbuchautorin ausbilden. Zwei auf ihren Büchern basierende, selbst inszenierte Kurzfilme liefen auf mehreren Filmfestivals.
Die Landarztpraxis
Die Landarztpraxis
In Wiesenkirchen warten berufliche Chancen und private Hürden auf die Ärztin Vicki Raichinger.
Du liest gern unsere News & Storys? So siehst du sie häufiger!
Mit nur einem Klick kannst du "Joyn - Behind The Screens" auf Google als bevorzugte Quelle hinzufügen. So bekommst du mehr spannende News, Insider-Infos und Storys rund um deine Lieblingssendungen und Promis.
Schicksalsschlag nach der Geburt ihres Kindes
Im September 2025 veröffentlichte Pina Kühr ihren ersten Roman "Ein Kind ist ein ganzes Leben". Es ist ein äußerst persönliches Buch. Denn es erzählt von einem schweren Schicksalsschlag, den Pina Kühr mit 26 erleben musste: den Tod ihres Sohnes Arthur.
Der Kleine kam im Januar 2014 mit Trisomie 18 zur Welt. 34 Tage später starb Arthur. In ihrem Roman schrieb sich Pina Kühr ihre Trauer und ihren Schmerz von der Seele. Im Roman heißt die junge Schauspielerin und Mutter Mathilda. Kühr beschreibt, eng angelehnt an ihre eigenen Erfahrungen, wie Mathilda mit dem Schicksalsschlag umgeht, wie ihr Umfeld mit ihr umgeht, wie sie beinahe am Tod ihres Kindes zerbricht und schließlich zurück ins Leben findet.
Mit ihrem Roman und auch mit dem von ihr geschriebenen und inszenierten Theaterstück "Female Fight Club" möchte sie anderen Eltern von sogenannten "Sternenkindern" eine Stimme und Mut geben, wie Pina Kühr in mehreren Interviews betonte.
Pina Kühr ist Mutter einer Tochter
Es hat eine Weile gedauert, bis Pina Kühr sich traute, wieder Mutter zu werden. Ihr neues Glück verrät sie sogar auf ihrer Agentur-Website. Dort findet sich unter ihren beruflichen Produktionen für das Jahr 2025 nämlich in großen Buchstaben und mit Smileys versehen das Wort "MOTHERHOOD", also Mutterschaft.
Im Januar 2026 verriet Pina Kühr auch im Podcast "Schmetterlingsgeflüster", dass sie acht Wochen zuvor Mutter einer Tochter geworden sei. Die Geburt habe sich über den errechneten Termin hinaus verzögert. Irgendwann habe sie das Gefühl gehabt: "Ich hab noch was mit Arthur zu klären". Und so habe sie ihrem verstorbenen Sohn einen Brief geschrieben, in dem sie ihm von seinem Geschwisterkind erzählte, das am folgenden Tag endlich zur Welt kam. Wieder schwanger zu werden sei das Mutigste gewesen, das sie in den vergangenen zehn Jahren getan habe, sagte Pina Kühr im Podcast.
Auf Instagram verriet sie Anfang Januar 2026 ebenfalls, dass es in ihrem Leben neben einer "Umsiedlung" seit Kurzem auch "eine neue kleine Mitbewohnerin" gebe. Wer der glückliche Vater und Pina Kührs Lebenspartner ist, verrät sie dort allerdings nicht, auf einem Familienfoto ist er bewusst nicht zu erkennen.
Folgendes wiederum darf man durchaus verraten: In der neuen Daily Soap "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof" verliebt sich Kührs Figur Lilli beim Wandern in einen attraktiven Unbekannten. Der wird sich wenig später ausgerechnet als Ehemann ihrer Schwester entpuppen. Das möchtest du genauer wissen? Dann sieh dir die Serie ab Montag, 29. Juni, immer werktags um 19 Uhr im SAT.1-Livestream auf Joyn an oder streame die neue Daily-Serie direkt auf Joyn.
Du magst Arztserien und möchtest dir die Wartezeit verkürzen?
Mehr entdecken
So erfolgreich ist sie
Bekanntes Gesicht beim "Traumschiff": Aus diesen Serien kennst du Lena Meckel
Verbotene Liebe
Gefühle für Max? "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof" ab 29. Juni
Kinderwunsch
"Traumschiff"-Star Barbara Wussow öffnet sich über spätes Mutterglück
Sonntagabendkrimi
Diese 2 lösen die "Tatort"-Stars Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer ab
Schock fürs Publikum
Abschied: Das steckt hinter Hubert Kramars "Tatort"-Aus
"Er war mein Lebensmann"
Vergangene Liebe: "Tatort"-Star Adele Neuhauser über Zoltan Paul