Regeländerung beim ZDF "ZDF-Fernsehgarten": Alkoholverbot soll Party-Exzesse stoppen Veröffentlicht: Vor 5 Stunden von Lars-Ole Grap Alkoholverbot im "ZDF-Fernsehgarten": Das steckt hinter der Entscheidung. Bild: IMAGO/BOBO/Adobe Stock/Joyn Redaktion

Zum Sommerporgramm gehören der "ZDF-Fernsehgarten" und dort das eine oder andere Bier. In der Jubiläumssaison ändern sich die Regeln: Wo früher Bier in der Hitze gezapft wurde, gibt es jetzt nur noch alkoholfreie Getränke.

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"ZDF-Fernsehgarten" ohne Bier: So kam es zum Alkoholverbot für Besucher Seit dem Saisonstart am 10. Mai wird auf dem "ZDF-Fernsehgarten"-Gelände kein Alkohol mehr ausgeschenkt. Hintergrund ist ein Problem, das sich über Jahre aufgebaut hat. Aus Produktionskreisen ist zu vernehmen, dass manche Besucher:innen die Sendung nicht mehr wegen des Programms aufsuchten, sondern den Termin für Feiern wie Junggesellenabschiede oder Geburtstage nutzten. Ein Produktionsmitarbeiter bestätigt das gegenüber der "Bild": "Die haben sich teilweise richtig volllaufen lassen." Was ursprünglich als heitere Familienunterhaltung im Freien konzipiert war, hatte sich für einen Teil des Publikums vor Ort offenbar zur Trinkveranstaltung entwickelt. Einen öffentlichkeitswirksamen Tiefpunkt erlebte das Format im Frühjahr des vergangenen Jahres: Im Mai 2025 verbreitete sich in sozialen Netzwerken ein Video, das einen jungen Mann zeigt, der unmittelbar hinter der ZDF-Moderatorin Andrea Kiewel sein Bier in einem Zug leert und anschließend grinsend in die Kamera blickt. Diese Saison weist der Sender bereits bei der Ticketbuchung sein Publikum schriftlich darauf hin, "dass alkoholische Getränke nicht mitgebracht werden dürfen und im Veranstaltungsbereich ausschließlich alkoholfreie Getränke angeboten werden."

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"ZDF-Fernsehgarten": Alkoholverbot war bereits bei Mallorca-Ausgaben erfolgreich Die Entscheidung für das Verbot kommt allerdings nicht völlig überraschend. Bei den bekannten Mallorca-Spezialausgaben war der Ausschank bereits in den vergangenen Jahren stark eingeschränkt oder erst nach der Live-Sendung freigegeben worden. Was dort zunächst als Sondermaßnahme für ein besonders feierwütiges Publikum galt, ist jetzt zur Dauerregel für die gesamte Saison geworden. Eine ZDF-Sprecherin erklärt gegenüber der "Bild": "In der diesjährigen Saison wird im Rahmen des ZDF-Fernsehgarten kein Alkohol auf dem ZDF-Gelände ausgeschenkt. Bei ausgewählten Sendungen haben wir bereits die Erfahrung gemacht, dass dieses Vorgehen dem fröhlichen und ausgelassenen Showprogramm vor Ort mit Familien und Fans keinen Abbruch tut."

"Auch ohne Alkohol beste Laune": "ZDF-Fernsehgarten"-Fans begrüßen Alkoholverbot Ein weiterer Aspekt, der das Verbot befeuert hat, ist die Knappheit der begehrten Einlasskarten. Aus dem Produktionsumfeld heißt es, sogenannte "Party-Touristen" hätten sich Tickets gesichert, die eigentlich langjährigen Fans vorbehalten seien. Stammbesucher:innen, die wegen der Musik, der Gäst:innen und der Atmosphäre kommen, hätten so zunehmend das Nachsehen gehabt. Bei der neusten Ausgabe vergangenen Sonntag, die Moderatorin Andrea Kiewel gemeinsam mit Schauspieler Ralf Moeller präsentierte, war davon nichts mehr zu spüren. Eine Besucherin kommentiert gegenüber "Bild": "Wir haben auch ohne Alkohol immer beste Laune! Das wird sich auch in den nächsten Jahren nicht ändern."