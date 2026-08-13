Kaum ist die zweite Folge von "Villa der Versuchung" in SAT.1 gelaufen, meldet sich Reality-Star Chika Ojiudo-Ambrose in einer mehrteiligen Instagram-Story zu Wort - und lässt kein gutes Haar am Mitkandidaten Thorsten Legat.

Verona Pooth lockt in die "Villa der Versuchung": 14 Prominente ziehen für zwei Wochen in ein Paradies - doch der Schein trügt. Statt Champagner und Canapés gibt's harte Matten und spärliche Rationen. Wer mehr will, muss zahlen - wortwörtlich. Jede Versuchung, jeder Komfort wird von der Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen. Wer schwach wird, zahlt - und das auf Kosten aller. In der Villa der Versuchung gilt: Wer gönnt, verliert - oder vielleicht doch nicht?

Doch wer ist eigentlich der Mann, über den sich Chika so aufregt? Thorsten Legat ist im Reality-TV kein Unbekannter - und genau das macht seinen Auftritt für viele Zuschauer:innen so unterhaltsam. Der gebürtige Bochumer war in seiner aktiven Zeit Profifußballer und spielte für die Bundesligisten VfL Bochum, Werder Bremen, Eintracht Frankfurt, VfB Stuttgart und Schalke 04. Seit dem Ende seiner Fußballkarriere hat er sich einen Namen als feste Größe im deutschen Reality-TV gemacht, unter anderem im "Dschungelcamp", und ist mittlerweile für sein impulsives, oft lautstarkes Auftreten bekannt - Eigenschaften, die auch in der " Villa der Versuchung " für Konflikte und Gesprächsstoff sorgen.

Chika Ojiudo-Ambrose ist im Reality-TV längst keine Unbekannte mehr. Die 1999 geborene, gelernte Sport- und Fitnesskauffrau wurde 2024 durch ihre Teilnahme an " Forsthaus Rampensau Germany " bekannt, wo sie gemeinsam mit ihrer heutigen Ehefrau Carina Nagel antrat. Es folgten Auftritte bei der "Couple Challenge" und als erstes gleichgeschlechtliches Paar bei "Temptation Island VIP". Jetzt sorgt Chika in der SAT.1-Show " Villa der Versuchung " für Aufsehen - und gerät bereits in Folge 2 ausgerechnet mit einem echten Schwergewicht der Branche aneinander.

"Blender": Chika teilt auf Instagram gegen Thorsten Legat aus

In ihrer Instagram-Story wirft Chika Legat vor, ständig große Töne zu spucken, ohne diese dann letztendlich in die Tat umzusetzen. Er würde immer wieder betonen, für sich selbst in der Villa zu sein: "ich mach das hier für mich, ich bin ein Mann, ich bin ein Mann, ich mach das für mich, ich bin stramm für mich, dies und das", sagt Chika über seine wiederkehrenden Beteuerungen.

Ausgelöst habe die eigentliche Eskalation ein Wortwechsel mit Kandidat Roland Ludomirska. Nachdem dieser Legat als "Schnorrer" bezeichnet und behauptet habe, mehr Geld zu besitzen als er, habe Legat daraufhin demonstrativ Geld ausgegeben und sich ein eigenes Zimmer genommen. Für Chika ist die Sache klar: "gekränktes Ego", wie sie es nennt - "weil einer hat mich Schnorrer genannt, ich muss jetzt richtig ausgeben".

Besonders enttäuscht zeigt sich Chika darüber, dass Roland die Show inzwischen verlassen musste. Sie habe gut mit ihm harmoniert und ihn als Charakter geschätzt. Bei aller Kritik räumt sie ein, dass sie sich bei den Auseinandersetzungen zwischen Legat und Roland köstlich amüsiert habe - auch wenn sie inhaltlich kaum folgen konnte. Ihr Fazit bleibt trotzdem eindeutig: Für sie sei und bleibe Legat "ein Blender", dessen Worte und Taten selten übereinstimmen würden.

Dass das Thema Legat für Chika damit noch lange nicht durch ist, macht sie unmissverständlich klar. Sie könne sich "noch 20 Stunden" über ihn aufregen. So kündigt sie auch direkt an, dass die Fans in den kommenden Folgen "noch mehr" von seinem Verhalten sehen werden.