Die Rolle von Dr. Ella Wagner "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof": Nina Schmieder stand mit Babybauch auf der Bühne Aktualisiert: Vor 2 Stunden von teleschau Als Dr. Ella Wagner ist Nina Schmieder auch in "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof" dabei. Bild: Joyn / Joshua Schneider

Nina Schmieder gehörte schon zum Team der "Landarztpraxis" und ist nun auch im Spin-off "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof" mit von der Partie. Das musst du über die Schauspielerin wissen.

"Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof" immer werktags um 19:00 Uhr Hier geht's zum SAT.1-Livestream auf Joyn

Vor etwas mehr als einem Jahr tauchte Schauspielerin Nina Schmieder als Dr. Ella Wagner plötzlich in "Die Landarztpraxis" in Wiesenkirchen auf. Nach einer emotionalen Zeit in dem fiktiven oberbayerischen Örtchen und einem Abstecher nach Australien ist sie jetzt auch Teil des Spin-offs der erfolgreichen SAT.1-Daily: "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof". Im Nachbarort Weilhausen soll Ella die Praxis übernehmen - doch das Chaos lässt natürlich nicht lange auf sich warten. Ab Montag, 29. Juni, kannst du die neue Serie in SAT.1 und auf Joyn sehen. Nina Schmieder ist ein waschechtes "Münchner Kindl", 1985 in München geboren und in und rund um die bayerische Landeshauptstadt aufgewachsen. Auch ihre Schauspielausbildung hat sie dort von 2005 bis 2008 absolviert. In ihrer Jugend habe sie "sehr viel Artistik, Akrobatik und Tanz gemacht", verriet sie. In ihrer Schulzeit stand sie etwa regelmäßig für akrobatische "Show-Performances" auf der Bühne. "Das war mein Einstieg in dieses Gefühl, mit einem Ensemble auf der Bühne zu sein", erzählte sie im vergangenen Jahr im Medien-Podcast "In kleiner Runde". Nach ihrem Abitur sei für sie jedoch klar gewesen: Sie will Schauspiel studieren. "Ich wollte einfach ganzheitlich den Menschen erforschen."

Sieh dir Folge 1 von "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof" auf Joyn an! Ganze Folge Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof Willkommen im Sonnenhof Verfügbar auf Joyn Folge vom 29.06.2026 • 34 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Mutter und Schauspielerin: "Ist das jetzt egoistisch?" Noch während ihres Studiums am Schauspiel München wurde sie mit 23 "mehr oder weniger" ungeplant schwanger. Trotz Ausbildung sei es für sie der richtige Zeitpunkt gewesen, sagt Schmieder heute. "Ich habe dann noch irgendwie Königin Elizabeth mit so einer Kugel gespielt", erinnerte sie sich mit einem Lachen im Podcast. Nach der Geburt machte sie drei Monate Pause - und dann "mit der Kleinen nebendran" im Oktober 2008 ihren Abschluss. Der Einstieg ins Schauspiel-Business war allerdings "sehr holprig", gab sie im Podcast zu. Ihr Ziel sei damals die Theaterbühne gewesen, und Proben und Abendvorstellungen seien nur schwer mit ihrem Wunsch, bei ihrer Tochter zu sein, vereinbar gewesen: "Es kommt dann schnell so ein Gefühl auf wie: Ist das jetzt egoistisch, dass ich hier meinen Schauspieltraum verfolgen möchte, während mein kleines Kind zu Hause sitzt?" Man brauche "auf jeden Fall" Unterstützung, die sie damals von dem Mann an ihrer Seite bekommen habe.

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Erfolge und Durststrecken So konnte Schmieder auf der Bühne stehen und auch erste Erfahrungen vor der Kamera sammeln. Ihre erste größere Rolle hatte sie schließlich 2011 in der ZDF-Daily "Herzflimmern - Liebe zum Leben", bevor sie ein Jahr später zum Dauerbrenner "Sturm der Liebe" wechselte. Seit 2022 ist sie immer wieder in der ZDF-Reihe "Frühling" mit Simone Thomalla zu sehen. Doch in den nun 18 Jahren ihrer Karriere musste Schmieder auch Durststrecken überstehen. "Natürlich fragst du dich dann manchmal: Haben die mich alle vergessen?" In dieser Zeit habe sie auch überlegt: "Gibt es noch etwas anderes, was mir Freude macht?" Deshalb habe sie zum Beispiel eine Ausbildung als Massagetherapeutin gemacht, sich schauspielerisch breiter aufgestellt und Werbungen und Sprechrollen angenommen, erzählt sie im Podcast.

4 Staffeln Die Landarztpraxis Die Landarztpraxis In Wiesenkirchen warten berufliche Chancen und private Hürden auf die Ärztin Vicki Raichinger. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen