Sie spielt Lilli Lamminger "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof": Pina Kühr erlebte schweren Schicksalsschlag Aktualisiert: Vor 2 Stunden von teleschau Pina Kühr verarbeitet in ihrem Buch ein tragisches Ereignis. Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress

Pina Kühr zählt zu jenen Schauspielerinnen, deren Gesicht vielen bekannt vorkommen, ihr Name aber nicht unbedingt. Dabei war sie schon in zahlreichen namhaften Produktionen zu sehen. Privat musste die Schauspielerin nach einem schweren Schicksalsschlag erst wieder zu sich selbst finden.

"Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof" immer werktags um 19:00 Uhr Hier geht's zum SAT.1-Livestream auf Joyn

Von "Mutter Courage" zur "Läusemutter" und Neu-Wirtin Ihr Gesicht dürften viele Fernsehzuschauer:innen kennen, aber nicht unbedingt ihren Namen. Seit einigen Jahren ist die 1987 in Freiburg im Breisgau geborene Pina Kühr immer häufiger im Fernsehen zu sehen. Zuvor stand sie nach ihrer Schauspielausbildung an der Folkwang Universität mehrere Jahre auf zahlreichen deutschen Theaterbühnen und glänzte in Stücken wie "Wer hat Angst vor Virginia Woolf" und "Mutter Courage und ihre Kinder". 2019 wechselte Pina Kühr nach ihrem Umzug nach Berlin vor die Kamera und übernahm die Titelrolle in der Comedyserie "Die Läusemutter" in SAT.1 und Joyn. Es folgten Auftritte in "Der Lehrer", "Kroymann", eine Hauptrolle in "Rosamunde Pilcher - Stadt, Land, Kuss" sowie weitere Nebenrollen in Serien wie "Morden im Norden", "Lena Lorenz", "Cassandra" sowie Filmen wie "Schlaflos in Portugal".

Sieh dir Folge 1 von "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof" ab 29. Juni um 19 Uhr auf Joyn an! Ganze Folge Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof Willkommen im Sonnenhof Verfügbar auf Joyn Folge vom 29.06.2026 • 34 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

In der Daily-Soap "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof" (ab Montag, 29. Juni, 19 Uhr, in SAT.1 und jederzeit auf Joyn), einem Spin-off der Erfolgs-Daily "Die Landarztpraxis", verkörpert Pina Kühr Lilli Lamminger. Sie ist die Protagonistin der Familienserie und versucht darin, nach dem Tod der Eltern ihre vier Geschwister in ihrem oberbayerischen Heimatort wieder zusammenzuführen. Im Zentrum stehen dabei der Gasthof der Eltern und die angrenzende Arztpraxis. Neben der Schauspielerei ließ sich Pina Kühr in der Münchner Filmwerkstatt auch zur Drehbuchautorin ausbilden. Zwei auf ihren Büchern basierende, selbst inszenierte Kurzfilme liefen auf mehreren Filmfestivals.

4 Staffeln Die Landarztpraxis Die Landarztpraxis In Wiesenkirchen warten berufliche Chancen und private Hürden auf die Ärztin Vicki Raichinger. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

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Schicksalsschlag nach der Geburt ihres Kindes Im September 2025 veröffentlichte Pina Kühr ihren ersten Roman "Ein Kind ist ein ganzes Leben". Es ist ein äußerst persönliches Buch. Denn es erzählt von einem schweren Schicksalsschlag, den Pina Kühr mit 26 erleben musste: den Tod ihres Sohnes Arthur. Der Kleine kam im Januar 2014 mit Trisomie 18 zur Welt. 34 Tage später starb Arthur. In ihrem Roman schrieb sich Pina Kühr ihre Trauer und ihren Schmerz von der Seele. Im Roman heißt die junge Schauspielerin und Mutter Mathilda. Kühr beschreibt, eng angelehnt an ihre eigenen Erfahrungen, wie Mathilda mit dem Schicksalsschlag umgeht, wie ihr Umfeld mit ihr umgeht, wie sie beinahe am Tod ihres Kindes zerbricht und schließlich zurück ins Leben findet. Mit ihrem Roman und auch mit dem von ihr geschriebenen und inszenierten Theaterstück "Female Fight Club" möchte sie anderen Eltern von sogenannten "Sternenkindern" eine Stimme und Mut geben, wie Pina Kühr in mehreren Interviews betonte.