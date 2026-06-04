Lustige Set-Pannen "Bier ist da, Text nicht so": "Landarztpraxis"-Star Ben Braun postet Outtakes vom Dreh Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Lars-Ole Grap Ben Braun spielt seit der vierten Staffel von "Die Landarztpraxis" die Figur Simon Hilgers. Bild: picture alliance/dpa | Jens Kalaene

Sommerliche Kulisse, eine scheinbar simple Szene - eigentlich ideale Bedingungen. Ben Braun teilt auf Instagram die Momente, die es normalerweise nicht auf den Bildschirm schaffen, und genau das macht den Clip so sehenswert.

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Outtakes am See: "Die Landarztpraxis"-Star Ben Braun kämpft mit scheinbar einfacher Szene Eigentlich klingt es nach einer der leichtesten Übungen, die ein Schauspieler bewältigen kann: Man steht an einem See, die Sonne scheint, man hält Bier in der Hand - und sagt seinen Text. Doch wie der "Landarztpraxis"-Star Ben Braun auf Instagram zeigt, kann selbst eine einfache Szene zur kleinen Geduldsprobe werden. In einem Reel, das er knapp mit "Bier ist da. Text nicht so" kommentiert hat, teilt der Schauspieler eine Reihe von Outtakes, die eines klar machen: Auch am Set der erfolgreichen SAT.1-Fernsehserie läuft längst nicht alles auf Anhieb glatt. Zu sehen ist der Schauspieler bei mehreren Anläufen, eine vermeintlich unkomplizierte Szene in einem Park zu drehen. "Bier ist da" - der Anfang sitzt. Was folgt, braucht einige Takes.

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Textlernen fällt "schon eher leicht": Ben Braun zeigt Outtakes aus "Die Landarztpraxis" Für Ben Braun sind solche Drehtage eigentlich Alltag - der Schauspieler ist seit Jahren in zahlreichen Produktionen wie "Notruf Hafenkante", "Bettys Diagnose" oder "Der Bergdoktor" zu sehen. Auch romantische Stoffe sind ihm nicht fremd, 2024 war er in "Rosamunde Pilcher: Frühstück bei Tessa" zu sehen, und im Science-Fiction-Film "Wow! Nachrichten aus dem All" bewies er Vielseitigkeit jenseits des Serienformats. Seit der vierten Staffel von "Die Landarztpraxis" spielt er Simon Hilgers, einen Großstadttypen aus Frankfurt, der bisher in Clubs hinter der Bar stand und nun im beschaulichen Wiesenkirchen landet. Ein Kulturschock, der laut Braun nicht der einzige Konflikt seiner Figur ist. Wie er anlässlich seiner Besetzung verriet, trage Simon etwas mit sich - und das Publikum werde eine Weile rätseln müssen: "Was ist eigentlich los mit diesem Typen?" Die Rolle fordert ihn. Als er das Figurenprofil das erste Mal las, sei sein erster Reflex gewesen: "Das kann ich nicht machen." Die emotionale Tiefe von Simon, einem "Heimatlosen" auf der Suche nach seinem Platz, habe ihm Respekt eingeflößt. Er entschied sich trotzdem - oder gerade deshalb - dafür. "Ich habe mal gelesen oder gehört, dass man genau das tun sollte, wovor man Angst hat", sagte er im Vorfeld. Und Text lernen? Das falle ihm "schon eher leicht", versicherte er vorab - eine Aussage, die sein aktuelles Reel charmant konterkariert.