Schock in Wiesenkirchen "Die Landarztpraxis": Wochen-Vorschau ab 22. Juni - Vicki hat einen schweren Unfall! Veröffentlicht: Vor 3 Stunden von Nina K. Vicki (Juliane Fisch) schwebt nach ihrem Unfall in Lebensgefahr. Bild: Joyn

Die Wiesenkirchener bangen um Vickis Leben, Lilli taucht plötzlich auf, Julian hat Gewissensbisse aufgrund seines Projekts in Lissabon und Ella und Chris müssen der Wahrheit ins Auge blicken. Die neuen Folgen der "Landarztpraxis" siehst du ab 22. Juni in SAT.1 und auf Joyn.

Alle Folgen der Serie findest du auf Joyn "Die Landarztpraxis" jetzt streamen

Kurz nachdem Vicki (Juliane Fisch) die Entscheidung getroffen hat, Wiesenkirchen zu verlassen, geschieht etwas Dramatisches: Sie hat einen Autounfall. Simon (Ben Braun) findet sie schwer verletzt vor und wird auf die Probe gestellt: Verfällt er erneut in Schockstarre oder gelingt es ihm, Vicki zu retten? Nicht nur Becky (Sina Zadra) kehrt nach Wiesenkirchen zurück: Auch ihre Schwester Lilli Lamminger (Pina Kühr) taucht überraschenderweise auf, da sie konkrete Pläne mit dem Sonnenhof in Weilhausen hat. Bald treffen sich alle fünf Geschwister, die sich viele Jahre nicht gesehen haben, um zu entscheiden, wie es nach dem Tod ihres Vaters weitergehen soll. Nach Chris' (Kai Schumann) überraschender Ankunft in Wiesenkirchen können Ella (Nina Patricia Schmieder) und er endlich gemeinsam über ihre Beziehung sprechen. Sowohl Ella als auch Chris haben große Pläne für ihre Zukunft. Julian (Alexander Milo) muss sich überlegen, ob er das Projekt in Lissabon wirklich umsetzen möchte. Sein alter Freund und Geschäftspartner setzt nicht nur ihn, sondern auch Bianca (Rosetta Pedone) unter Druck.

Folge 116 (22. Juni): "Bitte, geh nicht!" Nachdem Vicki das Gefühl nicht mehr loslässt, dass in ihrem Leben plötzlich nichts mehr rundläuft und Fabian (Oliver Franck) und Simon sogar ihretwegen aufeinander losgegangen sind, spielt sie mit dem Gedanken, Wiesenkirchen vorerst den Rücken zu kehren. Als sie Fabian erzählt, dass es vielleicht besser wäre, ihren Job zu kündigen, reagiert er fast so, als könne er es kaum erwarten, dass sie endlich geht. Isa (Diane Willems) hält von Vickis Plan gar nichts und versucht, Fabian noch einmal ins Gewissen zu reden. Und wie wird Simon auf Vickis Plan reagieren? Währenddessen taucht ein neues Gesicht in Wiesenkirchen auf: Beckys Schwester Lilli. Ihr fällt ziemlich schnell auf, dass es Becky doch schwerer fällt als gedacht, wieder mit Max (Alexander Koll) zu arbeiten. Sind da vielleicht doch noch Gefühle zwischen den beiden? Doch Lilis Besuch hat auch einen ernsten Hintergrund: Nach dem Tod ihres Vaters gibt es einiges zu regeln - vor allem rund um den Sonnenhof in Weilhausen, der schon seit langer Zeit der Familie Lamminger gehört. Was hat Becky damit vor? Bei Ella sorgt die unerwartete Ankunft ihres Freundes Chris für Aufregung. Ein gemeinsames Familienessen steht an, doch die Frage bleibt: Wie soll es für die beiden weitergehen? Denn lange wird Chris nicht in Wiesenkirchen bleiben: Er muss etwas Wichtiges mit Ella besprechen.

Sieh dir Folge 116 ab 22. Juni um 19 Uhr auf Joyn an! Ganze Folge Die Landarztpraxis Bitte, geh nicht! Verfügbar auf Joyn Folge vom 22.06.2026 • 34 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Folge 117 (23. Juni): "Liebe gibt nicht auf" Nach Simons großem Geständnis wünscht sich Vicki nur eines: die Gewissheit, dass er sie nie wieder so verletzen wird wie damals. Für Vicki steht fest, dass sie dieses Risiko nicht eingehen kann. Sie fasst einen Entschluss: Am nächsten Morgen will sie zu Josie (Lili-Mari Budach) nach Heidelberg fahren, um dort in Ruhe über ihre Zukunft nachzudenken. Als Vicki sich von Fabian verabschiedet, versucht sie ein letztes Mal, auf ihn zuzugehen. Als Simon erfährt, dass Vicki endgültig abgereist ist, kann er den Gedanken nicht ertragen, sie einfach gehen zu lassen. Er macht sich sofort auf den Weg, um sie noch einzuholen. Doch unterwegs erlebt er einen Schockmoment: Er sieht ein Auto, das gegen einen Baum gefahren ist. Wo ist Vicki? Gleichzeitig plagen Ella große Zweifel: Sie und Chris wollen nichts lieber, als ihre Beziehung als Fernbeziehung fortzuführen. Insgeheim müssen sie sich aber beide eingestehen, dass sie nicht sicher sind, ob das wirklich funktionieren kann. In einem erneuten Gespräch kommen sie schließlich zu einem herzzerreißenden Entschluss. Nach dem Tod ihres Vaters fragen sich die Lamminger-Schwestern Becky und Lilli, ob in all dem Schmerz eventuell auch ein Hoffnungsschimmer liegt. Gibt es vielleicht eine Chance, dass die fünf Geschwister wieder zueinanderfinden?

Folge 117 ist ab 23. Juni um 19 Uhr verfügbar Ganze Folge Die Landarztpraxis Liebe gibt nicht auf Verfügbar auf Joyn Folge vom 23.06.2026 • 33 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Folge 118 (24. Juni): "Das Zeug zum Helden" Nach dem Autounfall findet Simon Vicki schwerverletzt in einer alten Berghütte. Während sie zwischen Bewusstsein und Ohnmacht schwebt, stellt sich die entscheidende Frage: Kann Simon in diesem Moment funktionieren und Vicki retten oder lähmt ihn eine Panik-Attacke? Als Fabian von Vickis Unfall erfährt, trifft ihn die Schuld mit voller Wucht. Er bereut zutiefst, was in letzter Zeit zwischen ihnen schiefgelaufen ist. Für Ella scheint ein neuer Lebensabschnitt zu beginnen. Trotz der Trauer darüber, dass Chris endgültig gegangen ist, werden die Pläne zur Übernahme der Praxis in Weilhausen immer konkreter. Gemeinsam mit Lilli merkt Ella, dass sie dieselben Vorstellungen teilen. Die beiden freunden sich sogar richtig an. Könnten sie das neue Dream-Team von Weilhausen werden? Währenddessen gerät Julian unter Druck. Als er seinem Freund Clemens sein Konzept für das Projekt in Lissabon vorstellt, schlägt dieser kurzerhand vor, direkt am nächsten Tag abzureisen. Selbst als Julian erklärt, warum er nicht einfach alles stehen und liegen lassen kann, stößt er auf völliges Unverständnis.

Folge 118 kannst du am 24. Juni um 19 Uhr streamen Ganze Folge Die Landarztpraxis Das Zeug zum Helden Verfügbar auf Joyn Folge vom 24.06.2026 • 33 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Folge 119 (25. Juni): "Der Beginn einer großen Liebe" In Wiesenkirchen herrscht große Erleichterung: Vicki hat ihren Autounfall ohne schlimmere Folgen überstanden und selbst Josie reist aus Heidelberg an, um nach ihr zu sehen. Für Vicki steht nun eines fest: Sie liebt Simon und will mit ihm zusammen sein. Als die beiden sich wieder begegnen, kommt es endlich zum romantischen Moment: Vicki und Simon küssen sich leidenschaftlich. Doch ist das wirklich ihr Happy End? Ausgerechnet jetzt stellt sich dem gemeinsamen Glück ein neues Hindernis in den Weg: Simon hat schließlich doch einen Platz in einer Studie gegen seine Nervenkrankheit in Ljubljana bekommen. Wird er diese Chance annehmen? Nachdem Bianca Julian versichert, dass er auch früher nach Lissabon gehen könnte, und sie und Mimi ihm nicht im Weg stehen würden, wird Julian misstrauisch. Ihm wird klar, dass Clemens offenbar hinter seinem Rücken auf Bianca eingeredet und ihr ein schlechtes Gewissen gemacht hat. Julian konfrontiert seinen Freund und beginnt ernsthaft zu zweifeln, ob Clemens wirklich der richtige Geschäftspartner ist. Nach ihrer Rückkehr nach Wiesenkirchen treffen Josie und Feli (Fenja Gerhardter) erstmals wieder aufeinander. Beide gestehen sich, wie sehr sie sich vermisst haben. Schließlich fasst Feli all ihren Mut zusammen und macht Josie ein emotionales Geständnis. Auch Lilli erlebt einen besonderen Moment: Auf einer Wanderung gerät sie in ein Gewitter und sucht Schutz in einer Berghütte. Dort trifft sie auf Sebastian (Max Alberti), der kurze Zeit später ebenfalls Zuflucht sucht. Zwischen den beiden liegt sofort Spannung in der Luft.

Folge 119 ab 25. Juni um 19 Uhr auf Joyn verfolgen Ganze Folge Die Landarztpraxis Der Beginn einer großen Liebe Verfügbar auf Joyn Folge vom 25.06.2026 • 33 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Folge 120 (26. Juni): "Jedem Ende wohnt ein Anfang inne" Nach dem Gewitter wachen Lilli und Sebastian nebeneinander in der Berghütte auf. Was genau in dieser Nacht passiert ist - und wer der geheimnisvolle Sebastian eigentlich ist - lässt Lilli nach ihrer Verabschiedung nicht los. Als sie später Becky davon erzählt, ermutigt ihre Schwester sie, ihr Glück selbst in die Hand zu nehmen und noch einmal nach ihm zu suchen. Doch als Lilli zur Hütte zurückkehrt, muss sie enttäuscht feststellen: Sebastian ist bereits verschwunden. Bei Bianca und Julian scheint sich zunächst alles zum Guten zu wenden. Nach Julians emotionalen Worten an Clemens und der Absage des Lissabon‑Projekts ist Bianca tief berührt von seiner Liebe, sodass ihr am nächsten Morgen im Bett ein Heiratsantrag herausrutscht. Die Familie Marino ist außer sich vor Freude - doch als Simon Julian zur Verlobung gratulieren will, merkt er sofort, dass etwas nicht stimmt. Kurz darauf macht Julian ihm ein erschütterndes Geständnis, warum er Bianca nicht heiraten kann. Oscar (Lucas Sasse) hat Geburtstag und wird 16 Jahre alt. Während Isa und Lukas (Michael Raphael Klein) ihm einen liebevollen Start in den Tag mit Ständchen, Geschenken und einem reich gedeckten Geburtstagstisch präsentieren, darf Oscar abends sogar eine Party feiern. Doch mitten in die Vorbereitungen platzt seine Oma herein und macht eine Ankündigung, die Oscar und Lukas erst einmal sprachlos werden lässt. Als Georg (Christian Hoening) mit Leo (Katharina Hirschberg) in Mailand telefoniert, versucht Fabian verzweifelt, selbst mit seiner Tochter zu sprechen - doch Leo legt sofort auf. Georg macht ihm daraufhin unmissverständlich klar, dass er Leo mit seiner Sturheit von sich gestoßen hat, so wie er selbst früher einen Fehler mit Isa begangen hat. Als später auch Max in der Praxis auf Fabian einredet, vielleicht einmal bei sich selbst nach Fehlern zu suchen, verliert Fabian die Kontrolle und konfrontiert Max mit einer Wahrheit, die ihn völlig unvorbereitet trifft: Alexandra (Katrin Anne Heß) hat ihn mit ihrem Ex betrogen. Steht damit die Beziehung von Max und Alexandra vor dem Aus?

Folge 120 ab 26. Juni um 19 Uhr auf Joyn verfolgen Ganze Folge Die Landarztpraxis Jedem Ende wohnt ein Anfang inne Verfügbar auf Joyn Folge vom 26.06.2026 • 35 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen