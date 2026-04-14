Sänger in der Praxis
Florian Künstler heute bei "Die Landarztpraxis": So kam es zu dem unvergesslichen Gastauftritt
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
SAT.1-Frühstücksfernsehen
"Die Landarztpraxis": Popstar in Wiesenkirchen
Videoclip • 02:11 Min • Ab 12
Überraschungsauftritt in der "Landarztpraxis": Singer-Songwriter Florian Künstler spielt sich in der neuen Folge der Arzt-Serie selbst und taucht plötzlich als prominenter Patient in Wiesenkirchen auf.
Alle Folgen von "Die Landarztpraxis" sind auf Joyn verfügbar
Sänger Florian Künstler spielt sich in der "Landarztpraxis" selbst
Dieser Patient löst in der "Landarztpraxis" helle Begeisterung aus: Sänger Florian Künstler steht plötzlich in der Anmeldung. Der Popstar hat einen überraschenden Gastauftritt in der Serie. Zu sehen ist das am heutigen Dienstag (14. April, 19 Uhr) in SAT.1 und auf Joyn.
In der Szene sind Feli (Fenja Gerhardter) und Resi (Marion Mathoi) sofort hin und weg, als der berühmte Patient auftaucht. Sie sind Fans seiner Musik. Florian Künstler klagt in der Praxis über Halsschmerzen und wird sofort eingeschoben.
Wie aber kam es zu diesem Gastauftritt? Der 41-Jährige hatte selbst die Idee. Weil in einem Trailer für die "Landarztpraxis" sein Song "Weiße Haare" zu hören war, fragte er in einem Post auf Instagram (Account: @floriankunstler) nach: "Wann bekomme ich eine Gastrolle?" Und tatsächlich wurde die Idee in die Tat umgesetzt.
Ab Minute 13 kannst du dir Florian Künstlers Gastauftritt in voller Länge ansehen
"Ein sehr, sehr schöner Dreh"
In einem Facebook-Video berichtete Florian Künstler von den Dreharbeiten, die ihm auch einen spannenden Blick hinter die Kulissen der SAT.1-Arztserie ermöglicht hätten.
In einem Interview schwärmte er laut dem Portal "Schlagerpuls": "Ich wollte immer Schauspieler werden und deshalb war es das Schönste der Welt. Aber ich war auch aufgeregt, weil ich neu war und sich die anderen schon alle kannten."
Beeindruckt zeigte er sich auch davon, wie detailgetreu das Set gestaltet ist. "Du denkst, du bist in der Welt drin. Die Arztpraxis sieht wirklich genauso aus wie eine Arztpraxis." Er betonte:
Es war ein sehr, sehr schöner Dreh und ein tolles Team!
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"Die Landarztpraxis" läuft montags bis freitags um 19 Uhr in SAT.1 und natürlich auf Joyn.
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