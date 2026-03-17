Gastauftritt des Moderators "Ich komme mir vor wie ein kleiner Junge": Matthias Killings "Landarztpraxis"-Traum wird wahr Veröffentlicht: Vor 58 Minuten von Maximilian Kayser Für Matthias Killing geht ein Traum in Erfüllung. Bild: Joyn/ Marc Rehbeck/ Willi Weber/ Christoph Köstlin

Ein Gastauftritt in deiner Lieblingsserie? Dieser Traum ist für "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderator Matthias Killing in Erfüllung gegangen. Im Joyn-Interview verrät er, wie sich der Tag bei der "Landarztpraxis" anfühlte.

Alle Folgen von "Die Landarztpraxis" sind auf Joyn verfügbar "Die Landarztpraxis" jetzt auf Joyn streamen

Vor Kameras zu stehen, dass ist für Matthias Killing kein Problem. Als "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderator dürfte auch ein früher Drehstart für ihn kein Hindernis darstellen. Beste Voraussetzungen also, um den Sprung in die Film- und Serienwelt zu machen. Wobei der Moderator erstmal klein durchstartet: Und zwar mit einer Gastrolle in der "Landarztpraxis". Darin spielt er sich selbst - wobei er und die anderen Darsteller:innen schon Ideen haben, in welcher Rolle er wiederkommen könnte. Denn tatsächlich ist "Die Landarztpraxis" eine von Killings Lieblingsserien. Kein Wunder also, dass er auch im Anschluss an den Dreh im Behind-the-Screens-Interview von seinem Tag schwärmte.

"Ein kleiner Traum": Matthias Killing darf ans Set der "Landarztpraxis" "Ganz, ganz aufgeregt" war der Moderator, als er das Set betreten durfte. "Ich kenne so viel von der Landarztpraxis, aber jetzt am Originalset zu stehen: Das ist schon etwas ganz Besonderes", so Killing vor seinem großen Gastauftritt. "Für mich geht ein kleiner Traum in Erfüllung".

Auf einer Skala von eins bis zehn: Ich bin zwölf aufgeregt! Matthias Killing vor dem "Landarztpraxis"-Dreh

Wiesenkirchen "in echt" zu erleben, war für Matthias Killing "eine tolle Erfahrung". Am liebsten hätte er sich in das Goldene Buch der fiktiven Stadt eingetragen - wenn es existieren würde. "Ich arbeite selbst nun schon so lange, aber ein Set zu besuchen hat immer etwas Besonderes", schwärmte der Moderator. Das sei auch bei Fernsehstudios noch so: Beispielsweise habe er erst vor kurzem das "Schlag den Star"-Studio gesehen, was "krass" gewesen sei.

"Eine tolle Erfahrung" für den "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderator Dann ging es daran, die eigene Szene zu perfektionieren - akribisch lernte Matthias seinen Text. Wobei der Moderator sich bereits darüber freute, am Set sein zu dürfen. "Ich komm mir vor wie so ein kleiner Junge". Wobei er ja "nur" sich selbst spielte und daher "textlich sich nicht so wahnsinnig viel überlegen" müsse.

Ich bin mal gespannt, wie streng der Regisseur ist, ich bin ja jemand, der gerne auch frei mit dem Text improvisiert. Matthias Killing vor dem "Landarztpraxis"-Dreh

Letztendlich lief der Gastauftritt erfolgreich, auch die anderen Darsteller fanden lobende Worte für Killings Schauspielkünste. Der Moderator zeigte sich im Interview überglücklich: "Es ist ein absoluter Traumtag gewesen, ein richtig schöner Drehtag und eine tolle Erfahrung". Weiter beschreibt er den Drehtag als:

Wahnsinnig entspannt und locker und trotzdem super professionell und konzentriert. Matthias Killing nach dem "Landarztpraxis"-Dreh

Am Ende des Tages bedankte sich der Moderator noch einmal persönlich bei der "Landarztpraxis"-Crew: "Ihr seid ein ganz tolles Team! Wirklich nette Leute hinter den Kulissen und vor der Kamera genauso". Ob da eine Rückkehr geplant ist? Matthias Killing hätte nichts dagegen: "Jetzt hab ich natürlich mich selbst gespielt, da müssen sich die Drehbuchautoren was einfallen lassen. Aber ich hätte natürlich großes Interesse." Er sei "offen für alles". Zum Schluss sagte er noch eins:

Ich werde mich jetzt als Landarzt bewerben! Matthias Killing nach dem "Landarztpraxis"-Dreh