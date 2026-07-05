Zweite Chance in Weilhausen Funkt es wieder zwischen Max und Becky? "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof": Wochen-Vorschau ab 6. Juli Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Nina K. Alles wie früher? Max (Alexander Koll) und Becky (Sina Zadra) küssen sich. Bild: SAT.1 / Joyn

Becky und Max kommen sich wieder näher, Lilli kämpft für den Sonnenhof, und zwischen Julia und Sebastian kriselt es weiterhin. Die neuen Folgen der "Landarztpraxis - Team Sonnenhof" siehst du ab 6. Juli in SAT.1 und auf Joyn.

Ab dem 29. Juni immer ab 19 Uhr im SAT.1-Livestream auf Joyn "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof"

Becky (Sina Zadra) und Max (Alexander Koll) können nicht anders: Sie müssen sich eingestehen, dass sie noch Gefühle füreinander haben. Die beiden verbringen immer mehr Zeit miteinander und merken, wie gut sie eigentlich zusammen funktionieren. Haben sie noch eine Chance? Lilli (Pina Kühr) kämpft weiter dafür, den Sonnenhof zu retten und ihre Familie zusammenzuhalten. Doch Konflikte zwischen ihr und ihren Geschwistern sowie finanzielle Probleme drohen alles wieder ins Wanken zu bringen. Besonders die letzten Worte ihres Vaters sorgen unter den Geschwistern für Streitereien. Zwischen Julia (Rike Schmid) und Sebastian (Max Alberti) scheint es zunächst besser zu laufen, doch ihre Ehe wird immer wieder auf die Probe gestellt. Gleichzeitig findet Sebastian immer mehr Gefallen am Leben auf dem Sonnenhof - und auch seine Verbindung zu Lilli wird zunehmend komplizierter. In der Praxis müssen Ella (Nina Patricia Schmieder) und Konstantin (Michael Epp) lernen, zusammenzuarbeiten. Obwohl sie beruflich langsam besser harmonieren, geraten sie immer wieder aneinander. Gleichzeitig stellt sich Ella die Frage, warum Konstantin sein altes Leben wirklich hinter sich gelassen hat.

Folge 6 (6. Juli): "Mit den besten Absichten" Lilli ist erleichtert und glücklich darüber, wie gut die Wiedereröffnung des Sonnenhofs gelaufen ist - sogar das "Weilhausener Tagesblatt" schwärmt von dem Neustart. Doch trotz aller Euphorie ist immer noch viel zu tun. Ein Thema belastet Lilli besonders: die letzten Worte ihres Vaters. Sie hat große Angst davor, ihren Geschwistern davon zu erzählen. Auf der Suche nach Unterstützung wendet sie sich an ihren alten Freund Marc (Florian Maria Sumerauer). Und dann spricht Lilli die Wahrheit aus der Not heraus schließlich doch aus. Auch bei Julia und Sebastian spitzt sich die Lage zu. Julia war überzeugt, dass sie nach dem kurzen Aufenthalt in Weilhausen endlich in ihr altes Leben nach Düsseldorf zurückkehren würden. Doch Sebastian verfolgt längst andere Pläne, und Julia muss erkennen, dass ihre Ehe ernsthaft auf der Kippe steht. Bei der Bergrettung verbringen Becky und Max wieder mehr Zeit miteinander, seit Max allmälich zurück in den Dienst kehrt. Es wird den beiden langsam aber sicher immer deutlicher: Sie funktionieren als Team noch immer hervorragend. Während Becky sich Emilio (Gioele Viola) anvertraut und Max mit Lukas (Michael Raphael Klein) spricht, müssen beide sich eingestehen, dass ihre Gefühle füreinander nie ganz verschwunden sind. Ella erlebt einen riesen Schock: Isa ruft sie völlig aufgelöst an, denn Georg (Christian Hoening) ist verschwunden. Die Sorge wird immer größer - bis er schließlich ausgerechnet mit einer ganz bestimmten Person wieder auftaucht.

Sieh dir Folge 1 auf Joyn an! Ganze Folge Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof Mit den besten Absichten Verfügbar auf Joyn Folge vom 06.07.2026 • 33 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Folge 7 (7. Juli): "Nachwehen" Einerseits freut sich Lilli sehr darüber, dass ihr Sohn Jaspar bald zu ihr kommen und auf den Sonnenhof ziehen wird. Andererseits belastet sie die Distanz ihrer Geschwister umso mehr. Die Nachricht ihres verstorbenen Vaters hat bei allen alte Wunden aufgerissen, und es wird deutlich, dass der Verlust und das jeweilige Verhältnis zum Vater der Lamminger-Geschwister bis heute nicht verarbeitet wurde. Bei Konstantin scheint mehr hinter seiner abweisenden Reaktion zu stecken. Julia hält die Situation kaum noch aus. Nach allem, was sie erfahren hat, steht für sie fest: Sie muss Weilhausen und den Sonnenhof verlassen. Konstantin versucht verzweifelt, sie davon abzuhalten, denn er ist überzeugt, dass Julia damit einen großen Fehler machen würde. Währenddessen fühlt sich Sebastian immer wohler auf dem Sonnenhof. Die Arbeit mit Freddy (Tobias Schäfer) in der Küche erfüllt ihn mehr, als er erwartet hätte. Zum ersten Mal erlebt er, wie sich echtes Familienleben anfühlen kann. Ihm wird immer bewusster, dass ihm sein altes Leben als Anwalt längst nichts mehr gegeben hat. Währenddessen kriselt es immer wieder in der Praxis zwischen Ella und Konstantin. Als einige Patient:innen ausdrücklich nicht mehr von Konstantin behandelt werden wollen, zieht Ella eine klare Grenze und sagt Konstantin klipp und klar, dass es so nicht weitergehen kann.

Folge 7 ist ab 7. Juli um 19 Uhr verfügbar Ganze Folge Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof Nachwehen Verfügbar auf Joyn Folge vom 07.07.2026 • 33 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Folge 8 (8. Juli): "Gegenläufigkeit" Becky findet durch Zufall heraus, mit welchem mysteriösen Mann Lilli damals die Nacht in der Hütte während des Gewitters verbracht hat und kann es kaum fassen. Schließlich spricht sie ihre Schwester direkt darauf an, und Lilli öffnet sich ihr endlich. Becky will aber wissen: Würde Lilli jemals etwas tun, was Julia verletzen könnte? Währenddessen kann Marc sich freuen: Seine Tochter Fanny kommt gemeinsam mit ihrem Opa von ihrem Trip aus Rom zurück. Als Marcs Vater plötzlich von "deiner Lilli" spricht, wird Fanny sofort neugierig und will wissen, was zwischen Marc und Lilli läuft. Marc macht jedoch klar, dass zwischen ihnen niemals mehr als Freundschaft sein wird. Später treffen Fanny und Lilli im Hofcafé aufeinander und verstehen sich auf Anhieb erstaunlich gut. Auch Julia und Sebastian kommen sich langsam wieder näher und wollen versuchen, ihre Ehe zu retten. Ihr Plan: ein gemeinsamer Abend in München. Doch Sebastian bekommt das Erlebnis mit Lilli einfach nicht aus dem Kopf. In der Praxis läuft es zwischen Ella und Konstantin inzwischen etwas besser, und die beiden arbeiten sogar gemeinsam an einem Patientenfall. Genau deshalb fragt Ella sich, ob mehr dahintersteckt, dass Konstantin seine Stelle als leitender Oberarzt in München gegen die Landarztpraxis eingetauscht hat.

Folge 8 kannst du am 8. Juli um 19 Uhr streamen Ganze Folge Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof Gegenläufigkeit Verfügbar auf Joyn Folge vom 08.07.2026 • 34 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Folge 9 (9. Juli): "Standhaftigkeit" Nachdem Julia und Sebastian sich in den letzten Monaten immer weiter voneinander entfernt hatten, hat ihnen ihr gemeinsames Date in München überraschend gutgetan. Beide haben das Gefühl, endlich wieder auf dem richtigen Weg zu sein. Am Sonnenhof kehrt hingegen keine Ruhe ein: Kurz bevor alle schlafen gehen wollen, wird plötzlich der Feueralarm ausgelöst. Obwohl nirgendwo ein Brand zu finden ist, hört der Alarm nicht mehr auf und geht die ganze Nacht über immer wieder von Neuem los - sehr zum Ärger der Gäste, die daraufhin alle abreisen. Bei den Lammingers wächst die Sorge: Müssen sie möglicherweise die zahlreichen Feuerwehreinsätze selbst bezahlen? Können sie sich das kurz nach der Neueröffnung überhaupt leisten? Zwischen Becky und Max wird es emotional: Nach einem Einsatz der Bergretter kommen sich die beiden wieder näher, als Max eine kleine Wunde an Beckys Rücken versorgen möchte. Nachdem Becky plötzlich aus der Situation flüchtet, sprechen die beiden kurz darauf offen miteinander und auf beiden Seiten fallen klare Geständnisse. Dann passiert etwas, was schon lange in der Luft lag: Max küsst Becky.

Folge 9 ab 9. Juli um 19 Uhr auf Joyn verfolgen Ganze Folge Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof Standhaftigkeit Verfügbar auf Joyn Folge vom 09.07.2026 • 33 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Folge 10 (10. Juli): "Geheimniswahrerin" Lilli versucht trotz der vielen Rückschläge rund um die Neueröffnung des Sonnenhofs optimistisch zu bleiben. Auch bei der Brandmeldeanlage gibt es endlich Entwarnung: Bis Mittag soll sie repariert sein. Doch nun stehen die Lammingers vor dem nächsten Problem: Sie brauchen dringend wieder Gäste. Lilli ist überzeugt, dass der Sonnenhof wieder Gäste haben wird, wenn es gelingt, den Männerchor zurückzugewinnen. Ob ihr Plan aufgeht? Während sich die Lage langsam zu entspannen scheint, trifft Sebastian auf eine erschreckende Wahrheit. Nachdem er die Geschäftsunterlagen genauer geprüft hat, teilt er Lilli mit, dass der Betrieb hoch verschuldet ist und die Bank eine Zwangsveräußerung beantragen will. Nachdem Becky und Max eine Nacht miteinander verbracht haben, stellt sich die Frage, ob die beiden eine gemeinsame Zukunft miteinander haben. Freddy macht sich allerdings Sorgen um seine Schwester und fragt sich, ob Becky für Max vielleicht nur ein Trostpflaster ist. Auch Lukas spricht Max offen darauf an, ob er wirklich schon über Alexandra (Katrin Anne Heß) hinweg ist. Ist Max sich wirklich sicher mit Becky? Feli versucht derweil, mit Kuchen und Blumen die Stimmung in der neuen Praxis im Sonnenhof aufzuhellen, denn sie vermisst ihre alte Arbeit - und vor allem die gute Stimmung dort - sehr. Freddy bemerkt das und versucht, ihr Mut zu machen. Immer wieder steht er ihr zur Seite und versucht, für sie da zu sein. Gleichzeitig telefoniert Feli immer wieder mit Josie (Lili-Mari Budach) - die beiden vermissen sich sehr!

Folge 10 ab 10. Juli um 19 Uhr auf Joyn verfolgen Ganze Folge Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof Geheimniswahrerin Verfügbar auf Joyn Folge vom 10.07.2026 • 33 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

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