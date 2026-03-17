Arzt, Bergretter, Rettungsschwimmer? In diesen Rollen sehen die "Landarztpraxis"-Stars Matthias Killing als nächstes Veröffentlicht: Vor 59 Minuten von Maximilian Kayser Karrierewechsel? So könnte Moderator Matthias Killing als Landarzt aussehen. Bild: Joyn/Julia Feldhagen; picture alliance / Eventpress | Eventpress Fuhr (bearbeitet mit KI)

Bei seinem Gastauftritt in der "Landarztpraxis" konnte "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderator Matthias Killing die Stars der Serie überzeugen. Wo könnte er als nächstes eine Rolle übernehmen?

Alle Folgen von "Die Landarztpraxis" sind auf Joyn verfügbar "Die Landarztpraxis" jetzt auf Joyn streamen

Es war die Wunschrolle von Matthias Killing: Einmal in "Die Landarztpraxis" selbst mitspielen. Das ging jetzt für den Moderator in Erfüllung. Einen Tag verbrachte er im Januar am Set - "ein absoluter Traumtag", wie er im Joyn-Interview verriet. Die vierte Staffel läuft bereits zum Streamen auf Joyn und im TV in SAT.1. Bald steht auch schon die Folge mit dem Gastauftritt Matthias Killings an - der Moderator des "SAT.1-Frühstücksfernsehen" hat eine Rolle auf den Leib geschrieben bekommen: Er spielt sich selbst. Wie fanden die anderen "Landarztpraxis"-Schauspieler:innen die Performance von Matthias? Das verrieten uns Fenja Gerhardter, Gioele Viola und Alexander Milo im Behind-the-Screens-Interview.

Die "Landarztpraxis"-Stars über Matthias Killing: "Hat sich gut eingefügt" Das Feedback zum (vorerst) einzigen Drehtag: Sehr positiv. "Mega! Matthias hat das echt schön gemacht", freute sich Gioele Viola - in der Serie Emilio - über den Besuch. "Offen" und "herzlich" sei der "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderator. Auch Fenja Gerhardter, die in der Serie Feli spielt, fand lobende Worte:

Er hat es einfach sehr gut gemacht! Vor allem dafür, dass er noch nie schauspielerisch vor der Kamera gestanden war. Fenja Gerhardter

Alexander Milo beziehungsweise Julian ergänzte, dass man merkt, "dass er Kameraerfahrung hat. Er hat sich auf jeden Fall gut eingefügt". Und bei einem Punkt waren sich die drei Schauspieler:innen einig: "Er kann wiederkommen", sagte Fenja.

Arzt oder Rettungsschwimmer? In diese Rollen soll Matthias Killing schlüpfen In seinem Gastauftritt spielt Matthias Killing sich selbst - doch wen sollte er verkörpern, wenn er eine größere Rolle in der "Landarztpraxis" bekommen sollte? "Da müssen sich die Drehbuchautoren was einfallen lassen", so der Moderator nach seinem Drehtag. "Aber ich hätte natürlich großes Interesse". Er sei "für alles offen". Ursprünglich wollte Killing einen Patienten spielen, "der wirklich hinkend in die Praxis kommt". Was sagen die "Landarztpraxis"-Stars dazu? Die Meinungen sind geteilt:

Ich würde ihn sowohl als Arzt als auch als Bergretter sehen. Gioele Viola

Der Meinung von Gioele stimmt Alexander nicht ganz zu - er bringt Matthias Killing direkt als Kumpel seiner eigenen Serienfigur ins Spiel:

Ich würde ihn nicht als Arzt sehen, wir haben genug Ärzte. Bergretter ist cool, er könnte auch einen Handlanger von Julian spielen. Irgendein verschollener Kumpel aus Frankfurt. Alexander Milo

Fenja dagegen wünscht sich für den Moderator eine ganz neue Rolle:

Ich sehe ihn als Rettungsschwimmer, es wäre mal was anderes. Wir haben schon so viele Ärzte und Bergretter! Fenja Gerhardter

Einen Rettungsschwimmer gibt es in der "Landarztpraxis" noch nicht. Vielleicht ändert sich das bald und Zuschauer:innen können Matthias Killings Adoniskörper im TV begutachten? Das ist noch Zukunftsmusik - doch der Moderator war auf alle Fälle begeistert von seinem Drehtag. Eine Wiederholung ist nicht ausgeschlossen.