Ex-Beziehungen der TV-Star
"Praxis mit Meerblick": Dirk Borchardt war mit diesem "Landarztpraxis"-Star verheiratet
Veröffentlicht:von Regine Wagner
Als Anwalt Peer Kaminski in der ARD-Erfolgsserie "Praxis mit Meerblick" ist er auf dem Bildschirm präsent. Privat hält Dirk Borchardt sein Familienleben aus der Öffentlichkeit raus. Dabei war er mit einer bekannten Schauspielerin aus der "Landarztpraxis" verheiratet …
"Praxis mit Meerblick" im Das-Erste-Livestream auf Joyn
Am Filmset: So traf Dirk Borchardt seine erste Ehefrau Caroline Frier
Unerwartete Neuigkeiten aus dem Hause Dirk Borchardt: Der Schauspieler und seine Frau Katja Borchardt sind zum zweiten Mal Eltern geworden! Eine echte Überraschung, denn privat gibt sich Dirk Borchardt sonst eher zurückhaltend.
Was viele nicht wissen: Katja ist bereits die zweite Ehefrau des Schauspielers. Von 2015 bis 2019 war Dirk Borchardt mit "Landarztpraxis"-Star Caroline Frier verheiratet.
Wie haben sich Dirk Borchardt und Caroline Frier kennengelernt? Da beider Schauspielende sind, war ein Treffen am Set fast vorprogrammiert. Gefunkt hat es am Set der Fernsehserie "Danni Lowinski", in der Carolines Schwester Annette Frier die Hauptrolle spielte.
Dirk Borchardt und Caroline Frier in "Danni Lowinski"
Dirk Borchardt in der Rolle des Anton "Pit" Rotheut trifft auf Caroline Frier als Sekretärin Biggi Blixdorf. Während sich Pit in der Serie vergeblich um Danni (Annette Frier) bemüht, hat es im echten Leben schnell zwischen ihm und Annettes Schwester Caroline Frier geklappt. Dirk Borchardt verließ seine Heimatstadt Berlin und zog zu Caroline Frier nach Köln, 2015 haben die beiden geheiratet. Die Trennung folgte bereits vier Jahre später, wie Caroline Frier 2020 im Interview bestätigte:
Dirk und ich haben uns bereits im letzten Sommer einvernehmlich getrennt.
Keine Schlammschlacht, kein Rosenkrieg - die Trennung verlief offenbar einvernehmlich. Über die Gründe für das Ehe-Aus schwiegen beide bis heute, da "so eine Trennung eine sehr private Angelegenheit ist [...]", erklärte Caroline Frier damals.
Schauspiel, Serien, Erfolge: die Karrieren von Dirk Borchardt und Caroline Frier
Beruflich hat es bei Dirk Borchardt und Caroline Frier gut gepasst, denn beide können auf eine erfolgreiche Schauspielkarriere zurückblicken.
Dirk Borchardt steht seit mehr als dreißig Jahren vor der Kamera: 1992 startete er seine Schauspielkarriere bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", in den darauffolgenden Jahren war er in zahlreichen bekannten Formaten zu sehen. "Tatort", "Polizeiruf 110", "SOKO Leipzig" oder "Das Traumschiff" - er war so gut wie überall schon mal dabei. Seit 2018 ist er regelmäßig in der ARD-Serie "Praxis mit Meerblick" zu sehen. Als Ex der Ärztin Nora Kaminski und Vater des gemeinsamen Sohnes Kai ist Dirk Borchardt unverzichtbarer Bestandteil der Arztserie. Seit 2019 ermittelt er an der Seite von Nadja Uhl in "Die Jägerin" und seit 2021 gehört er fest zum Cast der Filmreihe "Nächste Ausfahrt Glück".
Mehr Filme mit Dirk Borchardt
Caroline Frier gab 2019 in der Serie "Unter uns" ihr Schauspieldebüt, 2012 startete sie als Bea in der Daily-Soap "Alles was zählt" richtig durch. Anschließend war sie in vielen bekannten Serien dabei, seit 2023 begeistert sie als Dr. Sarah König in der Serie "Die Landarztpraxis".
"Die Landarztpraxis" gibt’s Mo bis Fr um 19 Uhr
Privatleben: Neustart und Nachwuchs
Dirk Borchardt ist seit Herbst 2021 mit Katja Borchardt verheiratet - doch über seine Frau ist wenig bekannt. Wie lange die beiden schon ein Paar sind oder was die Frau des Schauspielers beruflich macht, bleibt ihr Privatleben. Bekannt ist: Im Sommer 2022 gab es mit einer Tochter den ersten Nachwuchs, im April 2025 kam ein Sohn hinzu. Die Namen der beiden Kinder haben sie nicht verraten.
Mit dem Familienzuwachs stand gleich eine weitere Veränderung an: Nach ihrem Umzug auf die Ostseeinsel Rügen im Jahr 2022 haben die Borchardts ihre Entscheidung inzwischen wieder revidiert. Die Ruhe und Natur, nach der sie ursprünglich suchten, brachte wohl auch das Gefühl der Abgeschiedenheit mit sich. Über den neuen Wohnort schweigt die Familie bisher.
Auch Caroline Frier ist in einer neuen Beziehung glücklich. Die Schauspielerin hat im Mai 2021 ihren Freund, den Berliner IT-Manager Marc, geheiratet, im Januar 2022 kam Tochter Toni zur Welt.
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