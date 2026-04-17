Ex-Beziehungen der TV-Star "Praxis mit Meerblick": Dirk Borchardt war mit diesem "Landarztpraxis"-Star verheiratet Veröffentlicht: Vor 22 Minuten von Regine Wagner Das ist die berühmte Ex von Dirk Borchardt (57). Bild: picture alliance / imageBROKER | Siegra Asmoel | picture alliance / SZ Photo | Rainer Unkel

Als Anwalt Peer Kaminski in der ARD-Erfolgsserie "Praxis mit Meerblick" ist er auf dem Bildschirm präsent. Privat hält Dirk Borchardt sein Familienleben aus der Öffentlichkeit raus. Dabei war er mit einer bekannten Schauspielerin aus der "Landarztpraxis" verheiratet …

"Praxis mit Meerblick" im Das-Erste-Livestream auf Joyn Freitag um 20:15 Uhr einschalten!

Am Filmset: So traf Dirk Borchardt seine erste Ehefrau Caroline Frier Unerwartete Neuigkeiten aus dem Hause Dirk Borchardt: Der Schauspieler und seine Frau Katja Borchardt sind zum zweiten Mal Eltern geworden! Eine echte Überraschung, denn privat gibt sich Dirk Borchardt sonst eher zurückhaltend. Was viele nicht wissen: Katja ist bereits die zweite Ehefrau des Schauspielers. Von 2015 bis 2019 war Dirk Borchardt mit "Landarztpraxis"-Star Caroline Frier verheiratet. Wie haben sich Dirk Borchardt und Caroline Frier kennengelernt? Da beider Schauspielende sind, war ein Treffen am Set fast vorprogrammiert. Gefunkt hat es am Set der Fernsehserie "Danni Lowinski", in der Carolines Schwester Annette Frier die Hauptrolle spielte.

Talkshow Koelner Treff : Caroline FRIER , Schauspielerin , 21.02.2025 Bild: picture alliance / SZ Photo

Dirk Borchardt und Caroline Frier in "Danni Lowinski" Jetzt kostenlos auf Joyn streamen

Dirk Borchardt in der Rolle des Anton "Pit" Rotheut trifft auf Caroline Frier als Sekretärin Biggi Blixdorf. Während sich Pit in der Serie vergeblich um Danni (Annette Frier) bemüht, hat es im echten Leben schnell zwischen ihm und Annettes Schwester Caroline Frier geklappt. Dirk Borchardt verließ seine Heimatstadt Berlin und zog zu Caroline Frier nach Köln, 2015 haben die beiden geheiratet. Die Trennung folgte bereits vier Jahre später, wie Caroline Frier 2020 im Interview bestätigte:

Dirk und ich haben uns bereits im letzten Sommer einvernehmlich getrennt. Caroline Frier

Keine Schlammschlacht, kein Rosenkrieg - die Trennung verlief offenbar einvernehmlich. Über die Gründe für das Ehe-Aus schwiegen beide bis heute, da "so eine Trennung eine sehr private Angelegenheit ist [...]", erklärte Caroline Frier damals.

Schauspiel, Serien, Erfolge: die Karrieren von Dirk Borchardt und Caroline Frier Beruflich hat es bei Dirk Borchardt und Caroline Frier gut gepasst, denn beide können auf eine erfolgreiche Schauspielkarriere zurückblicken. Dirk Borchardt steht seit mehr als dreißig Jahren vor der Kamera: 1992 startete er seine Schauspielkarriere bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", in den darauffolgenden Jahren war er in zahlreichen bekannten Formaten zu sehen. "Tatort", "Polizeiruf 110", "SOKO Leipzig" oder "Das Traumschiff" - er war so gut wie überall schon mal dabei. Seit 2018 ist er regelmäßig in der ARD-Serie "Praxis mit Meerblick" zu sehen. Als Ex der Ärztin Nora Kaminski und Vater des gemeinsamen Sohnes Kai ist Dirk Borchardt unverzichtbarer Bestandteil der Arztserie. Seit 2019 ermittelt er an der Seite von Nadja Uhl in "Die Jägerin" und seit 2021 gehört er fest zum Cast der Filmreihe "Nächste Ausfahrt Glück".

Mehr Filme mit Dirk Borchardt Jetzt auf Joyn streamen

Caroline Frier gab 2019 in der Serie "Unter uns" ihr Schauspieldebüt, 2012 startete sie als Bea in der Daily-Soap "Alles was zählt" richtig durch. Anschließend war sie in vielen bekannten Serien dabei, seit 2023 begeistert sie als Dr. Sarah König in der Serie "Die Landarztpraxis".

"Die Landarztpraxis" gibt’s Mo bis Fr um 19 Uhr Hier geht's zum SAT.1-Livestream auf Joyn