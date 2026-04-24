Große Sorgen Vorschau "Die Landarztpraxis" ab 27. April - Max schwebt in Lebensgefahr Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Nina K. Dramatischer Bergunfall: Lukas (Michael Raphael Klein, l.) und Emilio (Gioele Viola, r.) kämpfen um Max (Alexander Koll, M.). Bild: Joyn

Die Wiesenkirchener machen sich Sorgen wegen eines schlimmen Bergunfalls, Vicki versucht, Klarheit über ihre Gefühle zu erlangen, und Bianca hinterfragt Julian. Sie hat große Angst, sich ihn ihm getäuscht zu haben. Die neuen Folgen der "Landarztpraxis" siehst du ab 27. April in SAT.1 und auf Joyn.

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Ein dramatischer Bergrettungseinsatz erschüttert ganz Wiesenkirchen. Alexandra (Katrin Anne Heß) muss sich einer unvermeidlichen Frage stellen, während Lukas (Michael Raphael Klein) durch den Unfall mit schmerzhaften Erinnerungen aus seiner Vergangenheit konfrontiert wird. Vicki (Juliane Fisch) erlebt ein regelrechtes Gefühlschaos. Erst der besondere Moment zwischen ihr und Fabian (Oliver Franck) und dann die Sorgen um ihren Bruder Max (Alexander Koll). Schließlich trifft sie eine Entscheidung, um einen klaren Kopf zu bekommen. Bianca (Rosetta Pedone) kämpft mit ihrem schlechten Gewissen und erkennt, dass Julians (Alexander Milo) Vertrauensbruch tiefer sitzt als gedacht. Die Zweifel an seiner Ehrlichkeit und die Sorge, dass Julians Verhalten den gesamten Familienfrieden in Gefahr bringen könnte, führen zu der harten Entscheidung, die Bianca am Ende trifft.

Folge 79 (27. April): "Gefühlschaos" Vicki bekommt den romantischen Moment mit Fabian vom Vorabend nicht mehr aus dem Kopf und dann macht Leo (Katharina Hirschberg) ihr auch noch klar, wie glücklich ihr Vater gerade wirkt. Fabian selbst schwebt auf Wolke sieben und ist überzeugt davon, dass sich alles endlich in die richtige Richtung entwickelt. Zwischen Isa (Diane Willems) und Oscar (Lucas Sasse) entstehen immer wieder brenzlige Momente. Isa will den Konflikt aber allein klären und bittet Lukas, sich herauszuhalten. Das hält er nicht lange durch, denn Oscars Verhalten gegenüber Isa kann er so nicht länger dulden. Doch ist das eher kontraproduktiv? Das schlechte Gewissen von Bianca wächst. Eine liebevolle Geste von Basti (Simon Lukas) rührt sie, doch als er ihr erzählt, dass er Georg (Christian Hoening) beinahe für geschäftsunfähig erklären lassen wollte, verstärken sich ihre Zweifel. Bianca kann Julians Vertrauensbruch nicht länger ignorieren und erkennt, dass der eiskalte Julian von früher vielleicht doch nie wirklich verschwunden ist. Bianca zieht eine Konsequenz, die für alle Beteiligten schmerzhaft ist. Für Resi (Marion Mathoi) scheint zunächst alles perfekt zu laufen: Sie hatte ein wundervolles erstes Date mit Dieter und ist überglücklich. Doch dann gibt es Neuigkeiten aus der Praxis: Dieters MRT‑Ergebnisse sind da und obwohl er seine Symptome ja nur vorgetäuscht hatte, schaut Vicki sich die Befunde sicherheitshalber an. Und dann passiert etwas, womit niemand gerechnet hat: Dieter erhält eine schockierende Diagnose.

Sieh dir Folge 79 ab 27. April um 19 Uhr an! Ganze Folge Die Landarztpraxis Gefühlschaos Verfügbar auf Joyn Folge vom 27.04.2026 • 34 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Folge 80 (28. April): "Absturz" Vicki trifft eine Entscheidung: Sie beschließt, vorerst auszuziehen. Ob ihr der Abstand helfen wird, endlich Klarheit über ihre Gefühle zu gewinnen? Fabian hingegen verunsichert diese Entscheidung sehr. Währenddessen herrscht zwischen Julian und Bianca Eiszeit. Nach ihrer ersten getrennten Nacht sind beide unglücklich. Obwohl sie sich beide schrecklich vermissen, macht Bianca unmissverständlich klar: Julian soll sich bei Georg entschuldigen und endlich die Wahrheit sagen. Zwischen Max und Alexandra kippt die Stimmung ebenfalls. Nachdem sie sich zuletzt wieder angenähert hatten, reagiert Alexandra plötzlich abweisend. Die Spannungen entladen sich schließlich in einem lautstarken Streit zwischen Max und Lukas, weil Lukas offenbart hat, sich in die Affäre der beiden eingemischt zu haben. Doch bevor sie das klären können, geht ein Notruf ein. Bei der Bergrettung kommt es zu einem dramatischen Einsatz: Ein Teilnehmer eines Junggesellenabschieds ist einen Abhang hinuntergestürzt und kommt aus eigener Kraft nicht mehr nach oben. Die betrunkenen Männer vor Ort gefährden den Einsatz zunehmend und bringen Max in eine lebensbedrohliche Situation. Über einen zuvor gestarteten Videoanruf verfolgen Vicki, Alexandra und die anderen den Unfall live aus der Praxis mit. Erschütterung und Sorge sind groß: Wie schlimm ist es wirklich?

Folge 80 ist ab 28. April um 19 Uhr verfügbar Ganze Folge Die Landarztpraxis Absturz Verfügbar auf Joyn Folge vom 28.04.2026 • 34 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Folge 81 (29. April): "Entwarnung" Der Schock über den dramatischen Unfall sitzt bei allen noch tief. Eine erste Entwarnung bringt vor allem Vicki etwas Erleichterung, denn sie kann an nichts anderes denken als an Max' Sturz, den sie live miterlebt hat. Der Unfall führt ihr schmerzhaft vor Augen, wie schnell sich alles ändern kann. So dankbar Vicki auch für Fabians Unterstützung ist - besonders dafür, dass er die Nacht mit ihr im Krankenhaus verbracht hat -, will sie ihm gegenüber fair sein. Um sich über ihre Gefühle klarzuwerden, entscheidet sie sich, erst einmal allein zu sein und vorerst auszuziehen. Alexandra macht sich große Sorgen um Max und leidet darunter, dass ihr letztes Gespräch so schlecht verlaufen ist. Aus einem unguten Gefühl heraus besucht sie ihn zunächst nicht, denkt jedoch umso intensiver darüber nach, ob sie mehr für Max empfindet, als sie sich bisher eingestehen wollte. Leo steht in dieser Zeit stark an Bastis Seite, der sich natürlich große Sorgen um seinen Vater macht. Gleichzeitig ist Leo der Meinung, dass Fabian und Vicki endlich den nächsten Schritt wagen sollten. Auch Lukas wird von den Ereignissen eingeholt: Vor der Alten Post trifft er auf die übrig gebliebenen Teilnehmer des Junggesellenabschieds, und die Situation droht zu eskalieren. Gemeinsam mit Emilio hält er bei der Bergrettung die Stellung, doch der Unfall von Max weckt bei Lukas schmerzhafte Erinnerungen aus seiner Vergangenheit.

Folge 81 kannst du ab 29. April um 19 Uhr streamen Ganze Folge Die Landarztpraxis Entwarnung Verfügbar auf Joyn Folge vom 29.04.2026 • 34 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Folge 82 (30. April): "Aus der Balance" Max wird nach seinem Unfall endlich aus dem Krankenhaus entlassen und kehrt, noch immer stark verletzt, nach Hause zurück. Eine Frage lässt ihn nicht los: Warum war Alexandra nicht bei ihm im Krankenhaus? Währenddessen will sich Vicki einen Überblick über Max’ Patientenakte verschaffen. Da Alexandra diese bereits beantragt hat, sucht Vicki sie auf - und stößt dabei auf etwas äußerst Beunruhigendes, das Max’ Zukunft massiv beeinflussen könnte. Für Lukas wird die Situation ebenfalls kritisch: Ein Video des Unfalls, das ihn nicht von seiner besten Seite zeigt, geht viral. Der entscheidende Kontext fehlt, dennoch gerät Lukas in ein falsches Licht und er wird zur Geschäftsstelle zitiert. Während einer internen Untersuchung droht ihm sogar die Suspendierung und er darf Max’ Stelle vorerst nicht übernehmen. Stattdessen übernimmt jemand anderes die Führung des Teams: das gefällt Lukas ganz und gar. Fabian versucht derweil, optimistisch zu bleiben. Er sieht die räumliche Trennung von Vicki als Chance und hofft sehr, dass sie bald zu ihm zurückfindet und die beiden doch noch ein Happy End erleben.