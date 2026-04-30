Große Ungewissheit Wochen-Vorschau "Die Landarztpraxis" ab 4. Mai: Kann Max jemals wieder als Bergretter arbeiten? Veröffentlicht: Vor 3 Stunden von Nina K. Vicki (Juliane Fisch) macht sich Sorgen um Max (Alexander Koll): Wie schlimm ist seine Diagnose? Bild: Joyn

Nach seinem schlimmen Unfall ist Max' Zukunft ungewiss, zwischen Vicki und Fabian knistert es erneut, und Bianca stellt Julian vor eine klare Entscheidung: Sagt er Georg die Wahrheit oder steht ihre Beziehung auf dem Spiel?

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Max' (Alexander Koll) Schulterverletzung sorgt in Wiesenkirchen für große Unsicherheiten. Das Warten auf seine Diagnose stellt nicht nur ihn selbst, sondern auch sein gesamtes Umfeld vor schwierige Fragen. Auch für Vicki (Juliane Fisch) ist die gesamte Situation emotional sehr herausfordernd. Sie macht sich große Sorgen um ihren Bruder und muss sich gleichzeitig mit den Annäherungen von Fabian (Oliver Franck) auseinandersetzen. Währenddessen zweifelt Bianca zunehmend an ihrer Beziehung mit Julian (Alexander Milo). Sie kann mit der Lüge um Georgs (Christian Hoening) Gesundheit nicht leben. Julian muss sich entscheiden: Wird er Georg die Wahrheit erzählen oder sein Familienglück mit Bianca (Rosetta Pedone) und Mimi vielleicht für immer aufs Spiel setzen? Parallel stehen Isa (Diane Willems), Lukas (Michael Raphael Klein) und Oscar (Lucas Sasse) mal wieder vor familiären und schulischen Problemen: Oscars Lehrerin erhebt einen Vorwurf gegen ihn. Doch glauben Isa und Lukas ihrer Schilderung oder stehen sie hinter Oscar? Leo (Katharina Hirschberg) steht Basti (Simon Lukas) in der Angst um seinen Vater zur Seite, und die beiden genießen ihr wiedergefundenes Glück. Doch dann erreicht sie eine Nachricht aus London, die alles verändern könnte. Die neuen Folgen der "Landarztpraxis" siehst du ab 4. Mai in SAT.1 und auf Joyn.

Folge 83 (4. Mai): "Kein zweites Mal!" Vicki und Fabian grübeln die ganze Nacht über Max' mögliche Schulterverletzung und recherchieren gemeinsam Behandlungsoptionen. Obwohl Max weiterhin starke Schmerzen hat, behalten sie ihre Vermutungen zunächst für sich und wollen das MRT abwarten. Doch als Basti merkt, dass etwas nicht stimmt, spricht er Max direkt an. So erfährt Max von der möglichen Diagnose, reagiert wütend - und wirft Vicki vor, ihm nicht sofort die Wahrheit gesagt zu haben. Bei der Bergrettung gibt Emilio (Gioele Viola) als neuer Chef sein Bestes. Auch wenn Lukas es kaum glauben kann, muss er sich eingestehen, dass Emilio seine Sache überraschend gut macht. Währenddessen machen sich Bianca und Julian große Sorgen um Mimi, der es nicht gut geht. Beide fragen sich, ob ihr Streit Auswirkungen auf sie haben könnte. So sehr ihnen Mimis Wohl am Herzen liegt, beharrt Bianca dennoch darauf, dass Julian Georg endlich die Wahrheit über das nie stattgefundene Gespräch sagen soll.

Folge 84 (5. Mai): "Fremde Federn" Während Max und sein Umfeld gespannt auf das MRT‑Ergebnis seiner Schulter warten, kommt ausgerechnet Simon (Ben Braun) Fabian mit einem wertvollen Tipp zur Hilfe. Als Fabian diesen an Vicki weitergibt, entsteht zwischen den beiden ein unerwartet romantischer Moment. Georg und Ella kehren gemeinsam von der Therapie zurück, bei der Ella (Nina Patricia Schmieder) ihn begleitet hat. Georg möchte vieles wieder gutmachen. Er setzt sich mit Julian und Basti zusammen und versucht zu erklären, wie die ganze Situation mit dem Huberhof gelaufen ist. Bianca stürmt enttäuscht davon, als sie mitbekommt, wie Julian die Entschuldigung einfach annimmt und seine Chance, die Wahrheit zu sagen, verstreichen lässt.

Folge 85 (6. Mai): "Das Spiel mit der Wahrheit" Nach dem Kuss zwischen Vicki und Fabian gerät Fabian ins Grübeln: Soll er ihr sagen, wer wirklich den Kontakt zum Schulterspezialisten hergestellt hat? Und war der Kuss mehr als nur Dankbarkeit? Auch Vicki ist verunsichert und fragt sich, ob ihre Gefühle für Fabian echt sind.Schließlich fasst sie sich ein Herz und macht Fabian ein Geständnis, mit dem er nicht gerechnet hat. Nachdem Julian endlich die Wahrheit gesagt hat, steht Georg vor der schwierigen Frage, ob er rechtliche Konsequenzen ziehen muss. Währenddessen sucht Bianca das Gespräch mit Isa, um sich aufrichtig zu entschuldigen. Doch Isa weiß von all dem nichts - sie ist zutiefst enttäuscht und wütend. Es kommt zu einem großen Streit zwischen den Freundinnen. Als Fabian mitbekommt, was passiert ist, stellt er Julian schließlich wütend zur Rede.

Folge 86 (7. Mai): "Ein öffentliches Paar" Als Vicki und Fabian sich in der Praxis küssen, schreckt Vicki plötzlich zurück, als Alexandra (Katrin Anne Heß) hereinkommt. Fabian fragt sich, ob Vicki ihre neue Beziehung unangenehm ist. Doch Vicki hat einen anderen Grund: Sie will es erst noch jemandem sagen. Simon selbst macht Fortschritte in seiner Therapie und ist optimistisch, dass es vielleicht irgendwann wieder mit Vicki klappen könnte. Umso härter trifft ihn die Information über das neue Paar in Wiesenkirchen. Der Streit zwischen Bianca und Isa eskaliert. Isa kann nicht verstehen, wie Bianca sie so anlügen konnte - trotz ihrer langen Freundschaft. Die Enttäuschung sitzt tief und Isa ist sich nicht sicher, ob sie ihr jemals verzeihen kann. Auch Biancas Familie ist wütend auf Julian und fassungslos darüber, wie Bianca so lange hinter ihm stehen konnte. Währenddessen wartet Max ungeduldig auf seine anstehende Operation und lässt sich in dieser schwierigen Zeit von Alexandra fürsorglich umsorgen.